Στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον Αντώνη Πανούτσο συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί του την Τετάρτη, στις 12 το μεσημέρι.

Η ΕΣΗΕΑ γνωστοποίησε το απόγευμα της Παρασκευής τις λεπτομέρειες του αποχαιρετισμού του αθλητικογράφου, η είδηση του θανάτου του οποίου σκόρπισε θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ αναφέρει:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει ότι ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Αντώνη Πανούτσο θα δοθεί την Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου, στις 12:00, στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας».

Η πολύμηνη μάχη για τη ζωή του

Ο Αντώνης Πανούτσος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, ύστερα από μήνες νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Σύμφωνα με το TLIFE, ο δημοσιογράφος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του, ο στενός φίλος και επί σειρά ετών συνεργάτης του, Αντώνης Καρπετόπουλος, είχε μιλήσει στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ για την αγωνία των δικών του ανθρώπων. «Ζούμε για να ακούσουμε καλά νέα», είχε πει χαρακτηριστικά.

Για έξι δεκαετίες, ο Αντώνης Πανούτσος υπηρέτησε τη δημοσιογραφία μέσα από εφημερίδες, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Το ιδιαίτερο χιούμορ του και ο αιχμηρός σχολιασμός της αθλητικής επικαιρότητας τον έκαναν μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές του χώρου.