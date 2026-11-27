Στην αγγλική εξοχή, μαζί με μέλη της οικογένειάς της και φίλους, πέρασε την Ημέρα των Ευχαριστιών η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες. Η κόρη του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ άφησε για λίγο πίσω της τη Νέα Υόρκη, όπου ζει, για να γιορτάσει την αμερικανική παράδοση με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Η 30χρονη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram φωτογραφίες από τις βόλτες στην εξοχή και το γιορτινό τραπέζι, δίνοντας μια εικόνα από την καθημερινότητα της οικογένειάς της μακριά από τις επίσημες δημόσιες εμφανίσεις.

Σε μία από τις φωτογραφίες, ο Παύλος Ντε Γκρες και ο γιος του, Κωνσταντίνος Αλέξιος, απολαμβάνουν έναν περίπατο στην ύπαιθρο παρέα με έναν σκύλο. Σε άλλο στιγμιότυπο, ο μικρότερος αδελφός της Μαρίας Ολυμπίας, Αριστείδης Σταύρος, ποζάρει χαμογελαστός δίπλα σε έναν ξύλινο φράχτη.

Το γιορτινό τραπέζι της οικογένειας Ντε Γκρες

Η Μαρία Ολυμπία φωτογραφήθηκε μαζί με δύο φίλες της μπροστά σε έναν καθρέφτη, με το στρωμένο τραπέζι και την παραδοσιακή ψητή γαλοπούλα να διακρίνονται στο στιγμιότυπο.

Η Ημέρα των Ευχαριστιών, γνωστή ως Thanksgiving, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες οικογενειακές γιορτές στις Ηνωμένες Πολιτείες και τιμάται την τέταρτη Πέμπτη του Νοεμβρίου. Αν και φέτος η Μαρία Ολυμπία βρέθηκε στην Αγγλία, η οικογένεια Ντε Γκρες τήρησε την αμερικανική παράδοση, με τη γαλοπούλα να έχει την τιμητική της στο εορταστικό δείπνο.

Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε: