Μία από τις πιο απολαυστικές τηλεοπτικές εμφανίσεις της Μάγδας Τσαγγάνη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, ήταν εκείνη στην επιτυχημένη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη «Στο Παρά Πέντε», όπου είχε αναλάβει τον ρόλο της μεγάλης αντιπάλου της Ζουμπουλίας.

Η ηθοποιός είχε συνεργαστεί με τον Γιώργο Καπουτζίδη και στις «Σαββατογεννημένες», όπου υποδυόταν την Ευανθία Λαζάρου. Στο «Παρά Πέντε», όμως, συστήθηκε στο τηλεοπτικό κοινό ως Τούλα Τοκαλίδου, μια γυναίκα που είχε καταφέρει να πάρει την προεδρία του χωριού από τη Ζουμπουλία.

Η επική κόντρα με τη Ζουμπουλία

Οι δύο ηρωίδες είχαν διεκδικήσει την προεδρία της κοινότητας στις εκλογές του χωριού, με την Τούλα να επικρατεί έναντι της Ζουμπουλίας με διαφορά 90 ψήφων.

Η επιστροφή της Ζουμπουλίας στο χωριό στάθηκε η αφορμή για να αναζωπυρωθεί η μεταξύ τους έχθρα. Η άλλοτε πρόεδρος διαπίστωσε ότι οι συγχωριανοί της είχαν αλλάξει συμπεριφορά απέναντί της, ενώ η Τούλα δεν έχανε ευκαιρία να την πειράζει για την εκλογική της ήττα.

Η Ζουμπουλία, που αποκαλούσε την αντίπαλό της «Σκ@τούλα», αδυνατούσε να συμβιβαστεί με τη νέα πραγματικότητα. Η συνάντηση των δύο γυναικών κατέληξε σε έναν απολαυστικό καβγά, με τη Ζουμπουλία να εγκαταλείπει τελικά το χωριό και να επιστρέφει στην Αθήνα.