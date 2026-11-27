Σε χριστουγεννιάτικο κλίμα ξεκίνησαν την Παρασκευή τα γυρίσματα του «Μεγάλου Παζαριού», με τον Νίκο Κοκλώνη να ετοιμάζεται για την τηλεοπτική του επιστροφή μέσα από τη συχνότητα του OPEN.

Ο παρουσιαστής μπήκε στο στούντιο για τις ανάγκες του πρώτου επεισοδίου του τηλεπαιχνιδιού και, λίγο πριν από την πρεμιέρα, έδωσε στους διαδικτυακούς του φίλους μια μικρή γεύση από όσα διαδραματίζονται στα γυρίσματα.

Ο Χάρης Λεμπιδάκης δημοσίευσε ένα βίντεο από το στούντιο, το οποίο αναδημοσίευσε ο Νίκος Κοκλώνης στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό, ο παρουσιαστής ακούγεται να τραγουδά το γνωστό χριστουγεννιάτικο τραγούδι του, «Γούτσου Γούτσου».

Τα δώρα και η πρεμιέρα του τηλεπαιχνιδιού

Αυτοκίνητα, ταξίδια στο εξωτερικό και χρηματικά έπαθλα συγκαταλέγονται στα δώρα που θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν οι παίκτες του «Μεγάλου Παζαριού».

Ανάμεσα στα έπαθλα περιλαμβάνονται επίσης ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα, κοσμήματα, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρικά πατίνια και μοτοποδήλατα, ενώ οι διαγωνιζόμενοι θα μπορούν ακόμη και να κερδίσουν την πλήρη ανακαίνιση της κουζίνας τους.

Το «Μεγάλο Παζάρι» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα στο OPEN και θα προβάλλεται από Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 19:50.