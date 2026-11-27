Την έντονη αντίδραση της Nancy Gallos προκάλεσε ανάρτηση στο Instagram, στην οποία, όπως ανέφερε η ίδια, χρησιμοποιήθηκε προσβλητικός χαρακτηρισμός για την ταυτότητα φύλου της. Με βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό, ξεκαθάρισε ότι στο εξής θα κινηθεί νομικά εναντίον όσων μέσων την προσβάλλουν.

Η Nancy Gallos βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε την Τρίτη στον Σταύρο Θεοδωράκη, στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές» του ΣΚΑΪ. Εκεί μίλησε για την ταυτότητα φύλου της, τις επαγγελματικές της επιλογές και τη σχέση της με την οικογένειά της, με αποσπάσματα της συνέντευξης να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ένας λογαριασμός στο Instagram επέλεξε να την παρουσιάσει την οδήγησε σε μια νέα δημόσια τοποθέτηση.

«Είμαι η Nancy Gallos και θα ήθελα να αφιερώσω λίγα λεπτά σε ένα περιστατικό που ομολογουμένως ξεπέρασε κάθε προσδοκία μου προς την έλλειψη δημοσιογραφικής δεοντολογίας», ανέφερε αρχικά.

«Η δημοσιότητά μου λοιπόν φαίνεται πως αποτέλεσε ευκαιρία για ορισμένους να ασχοληθούν μαζί μου. Μέσα σε όλες αυτές τις αναρτήσεις σε δημοσιογραφικές ιστοσελίδες, στα social media κτλ, παρατήρησα μία ανάρτηση λογαριασμού στο Instagram, ο οποίος “αυτοπροσδιορίζεται” ως δημοσιογραφικό μέσο και επέλεξε να χρησιμοποιήσει τη φωτογραφία μου – όπως και οι υπόλοιποι-, συνοδεύοντάς την με τον χαρακτηρισμό αγόρι-διεμφυλική γυναίκα. Ειλικρινά δυσκολεύομαι να αντιληφθώ, ότι πρόκειται για προϊόν δημοσιογραφικής ανεπάρκειας, συνειδητής ειρωνείας ή απλώς μιας απελπισμένης προσπάθειας εξασφάλισης διαδικτυακής απήχησης».

«Θα κινηθώ νομικά»

Η Nancy Gallos έθεσε στη συνέχεια ζήτημα δημοσιογραφικής δεοντολογίας, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για τη συγκεκριμένη ανάρτηση. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι δεν προτίθεται να αφήσει αναπάντητα ανάλογα περιστατικά στο μέλλον.



«Είχα την εντύπωση ότι η δημοσιογραφία – αν και δεν προϋποθέτει υποχρεωτικά πανεπιστημιακή εκπαίδευση, απαιτεί τουλάχιστον ένα στοιχειώδες επίπεδο παιδείας, κριτικής σκέψης και πνευματικής καλλιέργειας. Βλέπω ωστόσο ότι και αυτές οι ελάχιστες προϋποθέσεις, αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Με στεναχωρεί πολύ αυτό.

Για αυτό λοιπόν από εδώ και πέρα, οποιοδήποτε δημοσιογραφικό site δω να αναπαραγάγει τη φωτογραφία μου, το πρόσωπό μου και οποιαδήποτε ατάκα μου, θίγοντας και προσβάλλοντάς με για την ταυτότητα φύλου μου, -που δεν είναι σε καμία περίπτωση αγόρι, αλλά γυναίκα και έστω διεμφυλική γυναίκα-, θα κινηθώ νομικά».