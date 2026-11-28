Τις πιο δύσκολες στιγμές της οικογένειας Ωνάση περιέγραψε η Κική Φερούδη Μουτσάτσος, η οποία εργάστηκε ως προσωπική γραμματέας του Αριστοτέλη Ωνάση. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στη Νάνσυ Νικολαΐδου και προβλήθηκε το Σάββατο στην εκπομπή «For You» του ΑΝΤ1, μίλησε για τον χαρακτήρα του Έλληνα μεγιστάνα, τη σχέση με τα παιδιά του και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή η Χριστίνα Ωνάση.

Η ίδια γνώρισε τον εφοπλιστή σε πολύ νεαρή ηλικία και, όπως εξήγησε, η σχέση τους ξεπέρασε με τα χρόνια τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας.

«Στη ζωή του μπήκα στα 17,5. Ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος, αλλά σου άφηνε περιθώριο να τον γνωρίσεις, να τον μάθεις. Δεν ήταν απόμακρος, ήταν φυσιογνωμιστής. Αν δεν του άρεσες, δεν πα να ’χες όλα τα διπλώματα του κόσμου, αν δεν είχε αυτό που ήθελε στο πρόσωπό σου, τελείωνες. Δεν ήταν μόνο ο εργοδότης μου, η δουλειά μου, ήμουν μέλος της οικογένειας», ανέφερε.

Παρά την ισχυρή προσωπικότητά του, ο Αριστοτέλης Ωνάσης είχε μεγάλη αδυναμία στα παιδιά του, αν και, σύμφωνα με την πρώην γραμματέα του, συχνά αντιδρούσε με απροσδόκητο τρόπο στις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν.

«Τα παιδιά του ήταν το πιο τρωτό του σημείο. Αντιδρούσε και πολύ περίεργα. Είχε κάνει η Χριστίνα μια απόπειρα και τον περίμενα… Πώς να του το πω; Με το που μπαίνει μέσα, του λέω “έχω κάτι να σας πω” και γυρίζει και μου λέει “άσ’ τη να πάει στον διάολο”. Το είχε μάθει και αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο», είπε χαρακτηριστικά.

Για τη σχέση πατέρα και κόρης, η Κική Φερούδη Μουτσάτσος πρόσθεσε: «Ήταν πολύ δύσκολο παιδί. Νόμιζε ότι ο πατέρας της δεν της προσέφερε αγάπη. Δεν μπορούσε να καταλάβει ότι δεν ήταν ότι δεν την αγαπούσε, αλλά ήταν αυτός ο κολοσσός, ο πολυάσχολος».

Το άδειο πιάτο του Αλέξανδρου

Η πρώην γραμματέας του μεγιστάνα αναφέρθηκε και στις δραματικές ώρες που ακολούθησαν το αεροπορικό δυστύχημα του Αλέξανδρου Ωνάση. Θυμήθηκε την επικοινωνία του εφοπλιστή με τον γιατρό του γιου του, αλλά και την κατάρρευσή του μετά την απώλεια του παιδιού του.

«Όταν τον είδα στο ΚΑΤ, λιποθύμησα. Όταν πήρε ο Ωνάσης να τραβήξει τα καλώδια από το παιδί του, ήταν δίπλα μου. Τρεις μέρες τον κρατούσαν διασωληνωμένο και μου λέει “πάρε μου τον γιατρό στο ΚΑΤ”. Και τον παίρνω και ακούω τον Ωνάση: “Γιατρέ, πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια ελπίδα για τον γιο μου; Τότε τράβα τα καλώδια και άσε τον να ηρεμήσει”.

Έσπασε, κρύφτηκε. Είχαν ασπρίσει τα μαλλιά του μέσα σε 40 ημέρες. Σταμάτησε να ενδιαφέρεται για τον εαυτό του. Δεν ήθελε να πιστέψει ότι έχασε τον Αλέξανδρο. Όταν καθόταν να φάει, ζητούσε πάντα να του βάζουν δίπλα του ένα άδειο πιάτο, σαν να καθόταν ο Αλέξανδρος. Πήγαινε στον τάφο και μιλούσε μαζί του με ένα ποτηράκι κρασί».

Τι υποστηρίζει για τον θάνατο της Χριστίνας Ωνάση

Η Κική Φερούδη Μουτσάτσος εξέφρασε τη δική της εκτίμηση για τον θάνατο της Χριστίνας Ωνάση, υποστηρίζοντας πως η κόρη του μεγιστάνα ήταν ευτυχισμένη εκείνη την περίοδο και έκανε σχέδια για το μέλλον.

«Η Χριστίνα δεν αυτοκτόνησε. Η Χριστίνα περνούσε την ωραιότερη περίοδο της ζωής της. Ήταν αρραβωνιασμένη με τον Χόρχε και ερωτευμένη και τον περίμενε εκεί που ήταν και περίμενε και το κοριτσάκι της. Ήταν η μοναδική βραδιά που έλειπε η οικονόμος από δίπλα της, ανεξήγητα όμως», ανέφερε.