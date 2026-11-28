Για τις οικονομικές απολαβές των ηθοποιών, τη νέα της θεατρική συνεργασία, αλλά και την κριτική που δέχεται κατά καιρούς μίλησε η Σμαράγδα Καρύδη, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «For You» το πρωί του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου.

Η αγαπημένη ηθοποιός αναφέρθηκε στην παράσταση «Πολύ κακό για το τίποτα», στην οποία θα πρωταγωνιστήσει στο Εθνικό Θέατρο, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου. Με αφορμή τη συγκεκριμένη συνεργασία, μίλησε ανοιχτά για τις διαφορές που υπάρχουν στις αμοιβές ανάμεσα στο Εθνικό και το ελεύθερο θέατρο, αποκαλύπτοντας πως φέτος θα λάβει τη χαμηλότερη αμοιβή της θεατρικής της πορείας.

«Θα πάρω τα λιγότερα λεφτά που έχω πάρει ποτέ στο θέατρο. Στο Εθνικό είναι Δημόσιο, υπάρχει μια μισθολογική κλίμακα που δεν μπορείς να φύγεις από αυτό. Στο ελεύθερο θέατρο παίρνουμε ποσοστά, στο Εθνικό είναι χαμηλό το ταβάνι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η συζήτηση στράφηκε και στις επαγγελματικές φιλοδοξίες της, με τη Σμαράγδα Καρύδη να αποκαλύπτει πως αυτή την περίοδο την ενδιαφέρει περισσότερο η σκηνοθεσία παρά η ανάληψη νέων υποκριτικών ρόλων.

Παράλληλα, μίλησε με ειλικρίνεια για το ενδεχόμενο να μην αρέσει σε όλους ως ηθοποιός, ξεκαθαρίζοντας πως δεν αισθάνεται την ανάγκη να αποδείξει κάτι σε όσους έχουν αρνητική άποψη για εκείνη.

«Πιο πολλά όνειρα έχω για σκηνοθεσία παρά για ρόλους. Μπορεί να μην αρέσω σε κάποιους σαν ηθοποιός, αλλά δεν έχω καμία όρεξη να αποδείξω και σε αυτούς ποια είμαι. Ό,τι έκανα, αυτή είμαι», εξομολογήθηκε.

Η ηθοποιός ρωτήθηκε, επίσης, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα δημοσιεύματα που κατά καιρούς αναφέρονται στο πρόσωπό της, αλλά και για τα αρνητικά σχόλια που συχνά συναντά κανείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως παραδέχθηκε, εξακολουθεί να επηρεάζεται από ορισμένες απόψεις, ωστόσο προσπαθεί να ξεχωρίζει την εποικοδομητική κριτική από την κακεντρέχεια και τα σχόλια που δεν έχουν κάτι ουσιαστικό να της προσφέρουν.

«Ακόμα ασχολούμαι, δεν είμαι υπεράνω όλων, αλλά παλεύω να μη με απασχολεί η κακεντρέχεια και μια γνώμη που δεν θα με βοηθήσει σε τίποτα. Αν είναι μια γνώμη που θα με πάει παραπέρα, θα την ακούσω. Όταν έχεις πολλά χρόνια στη δουλειά, θα βρεις και τέτοια. Δεν θέλω να καίγομαι σε αυτά. Τώρα με τα social είναι περισσότερο και με την ανωνυμία υπάρχει μια ασυδοσία», απάντησε.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως στο παρελθόν της έχουν αποδοθεί πράγματα που, όπως τονίζει, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Μου έχουν χρεώσει ανυπόστατα πράγματα και επειδή δεν τροφοδοτώ, σβήνει. Αν ασχοληθείς, τους δίνεις υπόσταση», υπογράμμισε η Σμαράγδα Καρύδη.