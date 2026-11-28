Στον γάμο της με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, αναφέρθηκε η Φαίη Σκορδά, αποκαλύπτοντας πότε περίπου σκέφτεται να πραγματοποιηθεί το μυστήριο, αλλά και πόσο χρόνο υπολογίζει ότι θα χρειαστεί για την προετοιμασία του.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής For You, με αφορμή τις δηλώσεις της Ζενεβιέβ Μαζαρί στην κάμερα της εκπομπής της, το πρωί του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, μίλησε για τα σχέδιά της και αποκάλυψε πως βλέπει τον γάμο της να γίνεται μετά το Πάσχα και πριν από τον Ιούλιο του 2027.

Όπως παραδέχθηκε, πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκινήσει καμία προετοιμασία, καθώς δεν έχει μπει ακόμη στη διαδικασία της οργάνωσης. Αυτό δεν φαίνεται να την αγχώνει, αφού θεωρεί πως μπορεί να τακτοποιήσει τις λεπτομέρειες σε σύντομο χρονικό διάστημα.

«Καλά, αυτό είναι το μόνο εύκολο (το νυφικό). Σε τρία λεπτά εγώ θα το βρω το νυφικό μου. Σε εμάς δεν έχει ξεκινήσει, δεν έχω ξεκινήσει τη διαδικασία, αλλά επειδή είμαι πολύ οργανωτική, θέλω δύο εβδομάδες. Θέλω είκοσι μέρες», είπε χαρακτηριστικά.

Όταν η Δέσποινα Τσόκου μοιράστηκε με τους συνεργάτες της στο πάνελ ότι πρόκειται να παντρευτεί τον Ιούλιο, η Φαίη Σκορδά διευκρίνισε πως τα δικά της σχέδια είναι για νωρίτερα.

«Όχι, εγώ νωρίτερα φαντάζομαι, πριν από τον Ιούλιο», ανέφερε, με τον Άρη Καβατζίκη να τη ρωτά: «Α, εσύ δηλαδή μετά το Πάσχα, πριν τον Ιούλιο;».

«Ναι, κάπου εκεί το βλέπω», επιβεβαίωσε η παρουσιάστρια.