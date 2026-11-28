Από τη Ρόδο στην Αθήνα και από τον χώρο του μόντελινγκ στη διεκδίκηση ενός ονείρου ζωής. Η 22χρονη Σκιαδενή Καραγιάννη, με ύψος 1,78 μ. και τον αριθμό 4 στον φετινό διαγωνισμό Star Hellas – Miss Hellas, βρέθηκε στα γραφεία της «Espresso», φέρνοντας μαζί της τη νησιώτικη αύρα, το χαμόγελο και την αισιοδοξία της.

Από τον Ηλία Μαραβέγια

Η νεαρή καλλονή είναι η δέκατη κατά σειρά φιναλίστ που φιλοξενούμε στα αφιερώματα της εφημερίδας για τις υποψήφιες που ονειρεύονται να φορέσουν το πολυπόθητο στέμμα. Αλλωστε, η «Espresso» έχει φέτος τα αποκλειστικά δικαιώματα προβολής του κορυφαίου διαγωνισμού ομορφιάς και δίνει βήμα στις φιναλίστ, παρουσιάζοντας μία προς μία τις γυναίκες που διεκδικούν τους τίτλους.

Η συνάντησή μας στην οδό Καρτσιβάνη 6, στο Παλαιό Φάληρο, άρχισε με μια ξενάγηση στους χώρους της εφημερίδας, ενώ στη συνέχεια φωτογραφήθηκε, έδωσε συνέντευξη στην Espresso TV και, φυσικά, απόλαυσε έναν καφέ espresso, με την κουβέντα να περιστρέφεται γύρω από την εμπειρία των καλλιστείων, τα όνειρα και τις φιλοδοξίες της.

Η Σκιαδενή κατάγεται από την όμορφη Ρόδο, αλλά τα τελευταία χρόνια ζει στην Αθήνα, όπου εργάζεται ως clinic manager. Παράλληλα, ασχολείται με το μόντελινγκ από μικρή ηλικία, ενώ έχει κάνει σπουδές διατροφολογίας και γνωρίζει άριστα αγγλικά. Ο χορός υπήρξε για χρόνια μεγάλη αγάπη της, με την ίδια να έχει δοκιμάσει διαφορετικά είδη, από μπαλέτο έως cheerleading. Σήμερα το pilates είναι ο αγαπημένος της τρόπο άσκησης.

Τι ήταν, όμως, αυτό που την έκανε να δηλώσει συμμετοχή στα καλλιστεία; «Το κίνητρό μου ήταν η επιθυμία μου να εξελίσσομαι. Μου αρέσει να δοκιμάζω τις ικανότητές μου, να διεκδικώ τους στόχους μου και να αποκτώ νέες εμπειρίες» μας λέει, εξηγώντας πως δεν βλέπει τον διαγωνισμό απλώς ως μια ευκαιρία για έναν τίτλο, αλλά και ως ένα σημαντικό προσωπικό βήμα. Αλλωστε, όπως παραδέχεται, το να γίνει Σταρ Ελλάς είναι ένα όνειρο που έχει από μικρή ηλικία.

Οσο για τα τρία κυρίαρχα χαρακτηριστικά της; Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη για να απαντήσει: «Θεωρώ πως τα τρία χαρακτηριστικά που με αντιπροσωπεύουν καλύτερα είναι ο δυναμισμός, η αυτοπεποίθηση και η ευγένεια». Μάλιστα, όταν τη ρωτάμε αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που αποτελεί πηγή έμπνευσης για εκείνη, μας αιφνιδιάζει ευχάριστα: «Δεν υπάρχει κάποιος που αποτελεί έμπνευση, όχι. Ισως να με εμπνέει ο εαυτός μου, γιατί μέσα από αυτόν έχω μάθει να εξελίσσομαι και να δοκιμάζω τις δυνατότητές μου».

Η ομορφιά, πάντως, για τη Σκιαδενή δεν μετριέται μόνο στον καθρέφτη. «Το beauty tip για να παραμείνεις όμορφος άνθρωπος δεν βασίζεται μόνο σε αυτό που βλέπουν τα μάτια, αλλά σε αυτό που κάνεις να νιώθουν οι άνθρωποι, όταν βρίσκονται γύρω σου» τονίζει. Και όταν επιμείναμε να μας αποκαλύψει κάποιο μικρό μυστικό ομορφιάς, η απάντηση ήταν απολαυστικά απλή: «Θα μπορούσα να πω ότι είναι το χαμόγελό μου». Ενα χαμόγελο που, όπως εξηγεί, εκπέμπει καλοσύνη, ευγένεια και θετική ενέργεια.

Από τη συζήτησή μας δεν θα μπορούσε να λείπει και το κεφάλαιο ανταγωνισμός, αφού τα καλλιστεία έχουν πάντα αγωνία. Η ίδια, ωστόσο, δηλώνει ότι δεν αντιμετωπίζει τις υπόλοιπες κοπέλες ως αντιπάλους. «Μου αρέσει να θαυμάζω τους ανθρώπους για τις ικανότητές τους και μου αρέσει και να παίρνω έμπνευση μέσα από αυτούς» λέει.

Μάλιστα, όταν τη ρωτήσαμε τι θα έκανε, αν κάποια φιναλίστ επιχειρούσε να της βάλει τρικλοποδιά, κυριολεκτικά ή μεταφορικά, απάντησε γελώντας: «Δεν πειράζει… θα πέσω!» Και συμπλήρωσε πως θα χαρεί πραγματικά όποια κι αν κατακτήσει τον τίτλο. «Εννοείται πως θα ήθελα να κερδίσω εγώ, γι’ αυτό και συμμετέχω στον διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση, θα κρατήσω κάτι πολύ όμορφο από αυτήν την εμπειρία» λέει.

Η δουλειά της αποτελεί επίσης σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς της. «Αγαπώ πάρα πολύ τη δουλειά μου» εξομολογείται, ενώ δεν κρύβει πόσο της λείπει η οικογένειά της, που βρίσκεται στη Ρόδο. Η παρουσία του πατέρα της κι άλλων συγγενών της στη βραδιά των καλλιστείων θα είναι, όπως λέει, ένα επιπλέον κίνητρο για να απολαύσει τη μεγάλη στιγμή. Μέχρι τότε, συνεχίζει να φροντίζει τον εαυτό της με pilates, περπάτημα, μουσική και επικοινωνία με τους αγαπημένους της. Και μπορεί να έχει υπάρξει αυθόρμητη, όπως παραδέχεται, όμως πλέον φροντίζει να σκέφτεται πριν από κάθε της κίνηση και να είναι συνεπής στο πρόγραμμά της.

Οσο για το χορευτικό που ετοιμάζουν όλες οι φιναλίστ για τη βραδιά του διαγωνισμού, προτιμά να κρατήσει το στόμα της κλειστό: «Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα είναι κάτι πολύ όμορφο». Το σίγουρο είναι ότι η Ροδίτισσα με το Νο 4 έχει ήδη αρχίσει να μετρά αντίστροφα για τη βραδιά που μπορεί να της αλλάξει τη ζωή!