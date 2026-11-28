Μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση πραγματοποίησε η Μαριάννα Λαγουρού, την οποία το τηλεοπτικό κοινό γνώρισε ως Θεοδώρα μέσα από τη σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης».

Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε για τα παιδικά της χρόνια, την οικογένειά της και τη σχέση με τον πατέρα της, ο οποίος είχε βρεθεί στην εξορία.

Αναφερόμενη στο περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε, η Μαριάννα Λαγουρού εξήγησε πως, παρά τον χωρισμό των γονιών της, οι σχέσεις τους παρέμειναν καλές. Όπως είπε, δεν υπήρξε ποτέ αντιπαράθεση ανάμεσά τους που να επηρεάσει την ίδια και την αδελφή της.

«Καμιά φορά είναι και λίγο τυχερά στη ζωή το περιβάλλον που μεγαλώνεις, οι γονείς, οι αρχές που παίρνεις. Αγάπησα πολύ το κείμενο στο “Αγριόχορτο” γιατί με είδα σ’ αυτό. Οι περισσότεροι φίλοι μου, ακόμα και τώρα, άνδρες είναι αν και είχα φίλες. Είχα ένα καλό και υγιές περιβάλλον, άσχετα αν οι γονείς μου ήταν χωρισμένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ένα σημαντικό κομμάτι της παιδικής της ηλικίας συνδέθηκε με την απουσία του πατέρα της, καθώς εκείνος βρισκόταν στην εξορία. Οι συναντήσεις τους ήταν περιορισμένες και πραγματοποιούνταν μέσα από συγκεκριμένα ταξίδια. Η ίδια θυμήθηκε πως, όταν ήταν μόλις οκτώ ή εννέα ετών, ταξίδεψε στη Λέρο για να τον επισκεφθεί.

«Είχαν πάρα πολύ καλή σχέση μεταξύ τους οπότε ποτέ δεν ακούσαμε, με την αδελφή μου, “ο πατέρας σου αυτό” ή “η μάνα σου εκείνο”. Υπήρχε, όμως, ένα αγκάθι το οποίο εμείς το είχαμε συνηθίσει… το σημείο της εξορίας», είπε.

Και συνέχισε: «Είμαι παιδί εξόριστου, έχω πάει στη Λέρο, στα 8 – 9 μου χρόνια, για να δω τον πατέρα μου. Και σε άλλα νησιά όπου έκανε διακοπές ο μπαμπάς μας και κάποιοι φίλοι του».

Η επικοινωνία με τον πατέρα της γινόταν κυρίως μέσω αλληλογραφίας, καθώς δεν είχαν τη δυνατότητα να μιλούν καθημερινά. Η Μαριάννα Λαγουρού θυμήθηκε τα γράμματα που αντάλλασσαν, γνωστά ως «καρτέλες», και δεν έκρυψε τη συγκίνησή της περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο διατηρούσαν επαφή.

«Συγκινούμαι και λίγο. Η επαφή ήταν μόνο από τις καρτέλες, όπως τις έλεγαν, τα γράμματα. Κάτι μπεζ γράμματα τα οποία ήταν ανοιχτά και εκεί μπορούσες να εκθέσεις τα οικογενειακά σου, τα μυστικά σου…».