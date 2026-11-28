Κάποτε όλη η Ιταλία κι όχι μόνο είχε μάτια μόνο για τη Λάουρα Αντονέλι, ξεχασμένη σήμερα, σύμβολο του sex στη δεκαετία του ’70 που ενσάρκωσε το απωθημένο των νέων της εποχής. Την θυμόμαστε επειδή γεννήθηκε στις 28 Νοεμβρίου του 1941.

Αρκούσε μια ταινία, η Μαλίτσια για να την απογειώσει. Αιτία όχι μόνο το σενάριο, αλλά για την εικόνα. Η Λάουρα Αντονέλι προσέφερε απλόχερα τα κάλλη της στο φιλοθεάμων κοινό.

Αυτή η ταινία που είδαν 11,7 εκ. Ιταλοί και είχε σουξέ και σε άλλες χώρες συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, την καθιέρωσε στον χώρο της μεγάλης οθόνης.

Το ρμέικ της ίδιας ταινίας αποτέλεσε και την καταστροφή της. Το 1991 για να επιστρέψει στον ίδιο ρόλο αποφάσισε να διορθώσει τα σημάδια του χρόνου στο πρόσωπό της. Δεν ήταν πιά η 30άρα που έλαμπε, αλλά η 50άρα που… έσβηνε. Η αισθητική επέμβαση που έκανε αποδείχτηκε καταστροφική, το πρόσωπό της παραμορφώθηκε, ενώ κι η ταινία πήγε ακόμα χειρότερα κι από το λίφτινγκ.

Η Λάουρα Αντονέλι που γεννήθηκε ως Λάουρα Αντονάζ μια ζωή προσπαθούσε να ξεφύγει από το ρόλο που οι άλλοι ετοίμαζαν για αυτήν. Είδε το φως της ημέρας στις Δαλματικές ακτές, στην Ίστρια, αλλά βρέθηκε μαζί με την οικογένειά της πρόσφυγας στη Νάπολη. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η περιοχή δόθηκε στη Γιουγκοσλαβία και οι Ιταλοί κάτοικοί της προτίμησαν να φύγουν.

Στην Ιταλία έγινε γυμνάστρια σε Λύκειο, αλλά κι αυτό το… κουστούμι δεν της ταίριαζε. Κινηματογραφικά καθιερώθηκε χωρίς ρούχα, αλλά και πάλι υπήρχε… κουστούμι. Όλοι οι ρόλοι που της δόθηκαν απαιτούσαν μπόλικο γυμνό.

Έπαιξε σε ταινίες των Βισκόντι, Μπολονίνι, Σκόλα, αλλά η επιστροφή της στο γυμνό ήταν μονόδρομος.

Ήταν το τίμημα που πλήρωναν οι Τέσσερις θεές της Ίστρια αφού με διαφορά λίγων χρόνων οι κινηματογραφικές αίθουσες αναστατώνονταν βλέποντας τις Φέμι Μπενούσι, Αλίντα Βάλι και Σίλβα Κοσίνα να δείχνουν τα κάλλη τους, ή όσα τέλος πάντων επέτρεψε η λογοκρισία.

Το 1991 ήταν καταστροφικό. Η αισθητική επέμβαση που απέτυχε, η ταινία που πήγε ακόμα χειρότερα και η σύλληψή της για 32 γραμμάρια κοκαΐνης που βρέθηκαν στη βίλα της. Καταδικάστηκε σε 3,5 χρόνια φυλάκιση, ακολούθησαν μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες που έληξαν το 2000 όταν με βάση τους νέους νόμους θεωρήθηκε χρήστης κι όχι έμπορος.

Η άλλη δικαστική διαμάχη με τους χειρούργους που προσπάθησαν να επαναφέρουν τη χαμένη της ομορφιά ήταν ακόμα μεγαλύτερη και πολυδάπανη. Έληξε το 2007.

Με κατεστραμμένη καριέρα, άθλια οικονομικά, άφησε τη βίλα της, βολεύτηκε σε ένα μικρό διαμέρισμα κι αφοσιώθηκε στη θρησκεία. Οι άντρες που τόσο την ποθούσαν ακολουθούσαν τις νέες λαμπερές και θελκτικές πρωταγωνίστριες που πήραν τη θέση της. Η μακροχρόνια σχέση με τον Ζαν Πολ Μπελμοντό είχε κι αυτή τελειώσει.

Κλείστηκε στο σπίτι της, καθόταν με τις ώρες στην εκκλησία, άκουγε το ραδιόφωνο του Βατικανού, διάβαζε την Αγία Γραφή και από τη παλιά της ζωή κράτησε επαφή μόνο με τν Λίνο Μπάνφι συμπρωταγωνιστή της σε πολλές ταινίες.

Στις 22 Ιουνίου 2015 η οικιακή βοηθός την βρήκε νεκρή στο σπίτι της. Υπήρχε κι ένα σημείωμα στο οποίο ανέφερε ότι επιθυμούσε στην κηδεία της να παρεβρεθούν ο αδελφός της Κλαούντιο, ο Λίνο Μπάνφι, η ηθοποιός Κλαούντια Κολ που επίσης είχε στραφεί στη θρησκεία και φυσικά ο εξομολογητής της. Ήταν 73 χρόνων.

Γεννήσεις

1820: Φρίντριχ Έγκελς, Γερμανός φιλόσοφος, δημοσιογράφος, επιχειρηματίας. Συνεργάστηκε με τον Καρλ Μαρξ στην συγγραφή της «Αγίας Οικογένειας» (1845) και του «Κομμουνιστικού Μανιφέστου» (1848). Πέθανε στις 5 Αυγούστου 1895.

1881: Στέφαν Τσβάιχ, Αυστριακός συγγραφέας, δημοσιογράφος και, κυρίως, βιογράφος. Εβραϊκής καταγωγής. Ιδιαίτερα δημοφιλείς έγιναν οι βιογραφίες μεγάλων της Ιστορίας. Αυτοκτόνησε στις 24 Φεβρουαρίου 1942 μαζί με την δεύτερη σύζυγό του Λότε, απελπισμένος για το μέλλον της Ευρώπης και του πολιτισμού της.

1906: Εμμανουήλ Κριαράς, φιλόλογος, καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πέθανε στις 22 Αυγούστου 2014.

1907: Αλμπέρτο Μοράβια, Ιταλός δημοσιογράφος, πεζογράφος με το δικό τους ξεχωριστό στιλ που αγαπήθηκε από κοινό. Πέθανε στις 26 Σεπτεμβρίου 1990.

1929: Παύλος Ζάννας, λογοτέχνης, κριτικός κινηματογράφου, ιδρυτής του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Πέθανε στις 6 Δεκεμβρίου 1989.

1947: Παναγιώτης Βαρώτσος, Φυσικός, καθηγητής στον τομέα της Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και συνδημιουργός με τους Καίσαρα Αλεξόπουλο και Κωνσταντίνο Νομικό της μεθόδου πρόβλεψης σεισμών ΒΑΝ.

1947: Μαρία Φαραντούρη, τραγουδίστρια, διεθνούς φήμης, από τις βασικές ερμηνεύτριες των τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη.

1967: Ανν Νικόλ Σμιθ, Αμερικανίδα, ηθοποιός, μοντέλο, τηλεοπτική προσωπικότητα, Playmate. Πέθανε στις 8 Φεβρουαρίου 2007 κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, πιθανότατα από ισχυρή δόση ναρκωτικών.

1972: Αναστασία Κελεσίδου, Δισκοβόλος. Κέρδισε αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000 (Σίδνεϊ με 65μ,71) και 2004 (Αθήνα με 66μ. 68), 2η στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 199 στη Σεβίλλη (66μ. 05) και το 2003 στο Παρίσι (67μ. 14), 3η στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2001 (Εντμοντον) με 65μ. 50, 3η στο Ευρωπαϊκό (Μόναχο) το 2002 (63μ. 92) και 11η στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 1995 στο Γκέτεμποργκ (58μ. 96). Ήταν αθλήτρια του Ηρακλή και ξεκίνησε τη καριέρα της από το βόλεϊ.

Θάνατοι

1828: Άνθιμος Γαζής (70 χρ.), διαφωτιστής, κληρικός, συγγραφέας, από τους πρώτους που αγωνίστηκε για τη διάδοση των ευρωπαϊκών ιδεών στην σκλάβωμένη Ελάδα. Το πραγματικό του όνομα ήταν Αναστάσιος Γκάζαλης.

1851: Εμμανουήλ Ξάνθος (79 χρ.), έμπορος, από τους ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας. Ήταν αυτός που πρότεινε την ηγεσία του αγώνα στον Ιωάννη Καποδίστρια κι όταν αυτός αρνήθηκε στον Αλέξανδρο Υψηλάντη που την αποδέχτηκε.

1912: Λορέντζος Μαβίλης (52χρ.) λυρικός ποιητής και συνθέτης σκακιστικών προβλημάτων. Ο πατέρας του είχε ισπανική καταγωγή. Σκοτώθηκε στη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων στη Μάχη του Δρίσκου. Σε αυτόν ανήκει η φράση Δεν υπάρχει χυδαία γλώσσα, αλλά χυδαίοι άνθρωποι, μιλώντας στη Βουλή υπερασπιζόμενος τη Δημοτική. Λέγεται ότι είχε δεσμό με την ποιήτρια Μυρτιώτισα (Θεώνη Δρακοπούλου) που του αφιέρωσε το ποίημα Τι άλλο καλέ μου (1925).

1937: Παύλος Νιρβάνας (71 χρ.), συγγραφέας, ποιητής, δημοσιογράφος. Το πραγματικό του όνομα ήταν Πέτρος Αποστολίδης

1939: Τζέιμς Νέισμιθ (78 χρ.), Καναδός γυμναστής, εμπνευστής του μπάσκετ.

1954: Ενρίκο Φέρμι (53 χρ.), Αμερικανός πυρηνικός φυσικός με ιταλική καταγωγή. Το 1953 τιμήθηκε με το Νόμπελ φυσικής. Το 1942 έπεισε τον πρόεδρο Ρούσβελτ να μπει σε εφαρμογή το πρόγραμμα για την κατασκευή της ατομικής βόμβας σε μια προσπάθεια να προλάβουν οι ΗΠΑ την Γερμανία που είχε συστήσει ανάλογη ερευνητική ομάδα.

1958: Σωτήριος Γκοτζαμάνης (74 χρ.), γιατρός, συγγραφέας, επιχειρηματίας, δωσίλογος. Μετά τον πόλεμο κατέφυγε στο εξωτερικό, καταδικάστηκε σε θάνατο ερήμην, αλλά το 19523 αμνηστεύτηκε και επαναδραστηριοποιήθηκε πολιτικά χωρίς επιτυχία.

1962: Βιλελμίνη (82 χρ.), Βασίλισσα της Ολλανδίας. Ήταν η πρώτη γυναίκα Βασίλισσα καθώς ο πατέρας της δεν είχε άρρενες απογόνους και δημιουργήθηκε ειδικός νόμος για να ανέβει στην θρόνο. Έμεινε 58 χρόνια, περισσότερα από κάθε άλλο εστεμμένο στη χώρα της, έζησε μια οικονομική κρίση δύο παγκόσμιους πολέμους και την κατάρρευση της αποικιακής εποχής.

1982: Ελένη της Ελλάδας (86 χρ.), Βασίλισσα της Ρουμανίας, ως σύζυγος του Καρόλου Β’ και μητέρα του Μιχαήλ που εκθρονίστηκε το 1947. Αδελφή του Γεωργίου Β’ της Ελλάδας, η πρώτη πριγκίπισσα που παντρεύτηκε στην Ελλάδα. Δεν πήγε καλά, χώρισε λίγο αργότερα.

1994: Φρίντα Λιάπα (46 χρ.), σκηνοθέτης του κινηματογράφου, σεναριογράφος, ποιήτρια, λογοτέχνης, κινηματογραφική κριτικός. Η πρώτη της ταινία Οι δρόμοι της αγάπης είναι νυχτερινοί, βραβεύεται στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, αλλά και σε άλλα διεθνή.

2003: Γιάγκος Πεσματζόγλου (83 χρ.), Πανεπιστημιακός οικονομολόγος, πολιτικός. Μέλος της ομάδας που μετείχε το 1958 στις συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΟΚ, εξορίστηκε στη διάρκεια της δικτατορίας, μεταπολιτευτικά εκλέχτηκε βουλευτής με την Ένωση Κέντρου, ίδρυσε το ΚΟΔΗΣΟ (1979-85), προσχώρησε στη συνέχεια στην Νέα Δημοκρατία.

2010: Γιώργος Φούντας (86 χρ.), ηθοποιός με συμμετοχή σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές, όπως Στέλλα, Ποτέ την Κυριακή, Τα κόκκινα φανάρια, αλλά και τηλεοπτικές, όπως Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται.

2011: Ντίνος Κατσουρίδης (84 χ.), Κύπριος σκηνοθέτης, μοντέρ, διευθυντής φωτογραφίας, από τους λίγους που ήξερε από όλες τις θέσεις τις ανάγκες μιας ταινίας. Σημαντικό στέλεχος της Finos Film. Η συνεργασία του με τον Θανάση Βέγγο τους απέφερε τις επιτυχίες Τι έκανες στον πόλεμο Θανάση, Θανάση πάρε το όπλο σου, ενώ υπήρξε σκηνοθέτης και της ταινίας Της Κακομοίρας με τον Κώστα Χατζηχρήστο.

2021: Χριστιάνα (Λαβίδα) (68 χρ.), τραγουδίστρια με αξιόλογες ερμηνείες και εμφανίσεις στο πλευρά του Δημήτρη Μητροπάνου. Αδελφή της είναι η Βασιλική Λαβίνα, σύζυγος του συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλου, εξαδέλφη της η Ελένη Βιτάλη, ενώ ο πατέρας της Τάκης Λαβίδας ήταν συνθέτης.