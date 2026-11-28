Η Άντα Λεούση κάνει τις αστρολογικές προβλέψεις για σήμερα, Σάββατο 28 Νοέμβρη, για όλα τα ζώδια.

ΚΡΙΟΣ

Αναλύστε τα συναισθήματά σας με νηφαλιότητα, προσέχοντας τις αλλαγές στη διάθεσή σας, γιατί είναι κρίμα να γκρεμίσετε ό,τι χτίσατε. Απελευθερωθείτε από ορισμένα πράγματα και ιδέες και εμβαθύνετε περισσότερο στις καταστάσεις, επανεκτιμώντας τις.

ΤΑΥΡΟΣ

Ευνοούνται τα μικρά και σταθερά, ενώ στις δύσκολες και σοβαρές περιπτώσεις που ίσως αντιμετωπίσετε θυμηθείτε ότι το χιούμορ κάνει θαύματα και η γενναιοδωρία σας ανοίγει νέους δρόμους. Η καλή επικοινωνία σας θα ευνοεί τη βιτρίνα της προσωπικότητάς σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Η επιθυμία σας να έρθετε όλο και πιο κοντά στην ουσία μιας σχέσης θα σας κάνει να αποφύγετε την ψευδαίσθηση του επιφανειακού. Όσοι έχετε τη δυνατότητα να φύγετε για διακοπές κάντε το τώρα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Συνειδητοποιήστε τις δυνάμεις σας και κατ’ επέκταση ενδυναμωθείτε τόσο πρακτικά όσο και ψυχολογικά. Από θέση ισχύος θα μπορέσετε να κάνετε σωστότερες επιλογές και να διακρίνετε τα κακόβουλα άτομα.

ΛΕΩΝ

Απαλλαγείτε από καταπιεστικές καταστάσεις, χωρίς τις οποίες δεν μπορούσατε να λειτουργήσετε μέχρι σήμερα. Ξεπεράστε τις υπαρξιακές ανασφάλειές σας, πιστέψτε στον εαυτό σας και επανεξετάστε τις αξίες που θέτατε μέχρι σήμερα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Συνδυάστε τη θεωρία με την πράξη στις υποθέσεις σας και διαμορφώστε τους στόχους σας ανάλογα. Δείξτε συνέπεια στις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά σας, καθώς οι γενικές δυνατότητες είναι πολύ καλές.

ΖΥΓΟΣ

Οι σχέσεις σας με τους συνεργάτες σας θα αλλάξουν και θα έχετε την ανάγκη να επιλέξετε εκείνους που είναι πραγματικά δημιουργικοί και θα σας βοηθήσουν. Η αισιοδοξία σας δεν θα πρέπει να σας παρασύρει σε καταχρήσεις.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Το ελκυστικό παρουσιαστικό, οι κινήσεις σας αλλά και ο τρόπος συμπεριφοράς σας θα κερδίσουν τις εντυπώσεις. Το σεξαπίλ σας θα προκαλεί το ερωτικό ενδιαφέρον και ο αισθησιασμός σας θα είναι μια πρόκληση.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Οι σχέσεις με τους συνεργάτες σας θα εξακολουθήσουν να περιλαμβάνουν ανταγωνισμούς και εντάσεις. Φροντίστε να είστε γρήγοροι και αποτελεσματικοί, εξετάζοντας αυτά που μπορείτε να καλλιεργήσετε και αυτά που παρουσιάζουν ανυπέρβλητα προβλήματα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Οι προοπτικές για κάτι νέο και αποδοτικό είναι πολύ μεγάλες, γι’ αυτό ενεργήστε κατάλληλα. Προγραμματίστε τις υπάρχουσες οικονομικές εκκρεμότητές σας από την αρχή της ημέρας, χωρίς να επαφίεστε στην καλή διάθεση των συνεργατών σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Επανεξετάστε τη στάση σας απέναντι στους άλλους και μην αφήνετε τίποτα να βαλτώνει. Προωθήστε οποιαδήποτε ιδέα που θα μπορούσε να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής σας, καθώς ο στόχος σας δεν είναι η εξέλιξη σε κάποιον συγκεκριμένο τομέα.

ΙΧΘΥΕΣ

Επιτέλους, είστε έτοιμοι να κάνετε το πρώτο βήμα, το οποίο δεν τολμούσατε, για να αποκτήσετε τον σύντροφο της καρδιάς σας. Δυνατοί και αποφασισμένοι πια, θα τολμήσετε να πείτε αυτά που κρύβατε και αυτά που νιώθατε στο πρόσωπο που σας ενδιαφέρει.