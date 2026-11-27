Μια ανθοδέσμη με κόκκινες τουλίπες χάρισε η Ρία Ελληνίδου στον Δημήτρη Αλεξάνδρου την Παρασκευή, με τον επιχειρηματία να ενθουσιάζεται με τη ρομαντική έκπληξη της συντρόφου του.

Ο ίδιος δεν κράτησε τη συγκεκριμένη στιγμή μακριά από τη δημοσιότητα, αλλά ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας τα λουλούδια που έλαβε. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι το κόκκινο είναι το αγαπημένο του χρώμα, ενώ την ευχαρίστησε με έναν ιδιαίτερα τρυφερό τρόπο.

«Σε ευχαριστώ πολύ ζωή μου για τα λουλούδια, είναι τέλεια, είναι το αγαπημένο μου χρώμα», ακούγεται να λέει στο βίντεο. Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Σε ευχαριστώ», προσθέτοντας ένα emoji με καρδιές στα μάτια.

Από το διακριτικό ειδύλλιο στη συγκατοίκηση

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου είναι μαζί περίπου ενάμιση χρόνο. Το ειδύλλιό τους φέρεται να ξεκίνησε τον Μάιο του 2025, λίγους μήνες μετά τον χωρισμό του επιχειρηματία από την Ιωάννα Τούνη, με την οποία έχει αποκτήσει έναν γιο, τον Πάρη.

Αν και στην αρχή απέφευγαν να μιλούν δημόσια για τη σχέση τους, με τον καιρό άρχισαν να μοιράζονται περισσότερες στιγμές από την προσωπική τους ζωή. Τον περασμένο Φεβρουάριο ταξίδεψαν στην Ταϊλάνδη, ενώ το Πάσχα βρέθηκαν στην Αράχωβα μαζί με τον μικρό Πάρη.

Τον Μάιο γιόρτασαν μαζί τα γενέθλιά τους και αντάλλαξαν ένα παθιασμένο φιλί μπροστά στους φίλους τους. Έναν μήνα αργότερα αποφάσισαν να συγκατοικήσουν, με την τραγουδίστρια να μετακομίζει στο σπίτι του Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Πλέον, οι κοινές τους αναρτήσεις γίνονται όλο και πιο συχνές, ενώ ο επιχειρηματίας δίνει συχνά το «παρών» στις εμφανίσεις της συντρόφου του.