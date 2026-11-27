Με μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Νατάσα Παζαΐτη θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της για την αποφοίτηση της κόρης της, Αλίκης Καραμανλή, από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού δημοσίευσε το βράδυ της Παρασκευής φωτογραφίες από την τελετή ορκωμοσίας, η οποία πραγματοποιήθηκε νωρίτερα την ίδια ημέρα. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η Νατάσα Παζαΐτη κρατά αγκαλιά την 23χρονη κόρη της, η οποία χαμογελά στον φωτογραφικό φακό, κρατώντας ψηλά το πτυχίο της.

Η περήφανη μητέρα συνόδευσε τις φωτογραφίες με ένα προσωπικό μήνυμα προς την Αλίκη, στέλνοντας παράλληλα τις ευχές της σε όλες τις μητέρες.

«Συγχαρητήρια στο Αλικάκι μου για την απόκτηση του πτυχίου της. Εύχομαι όλες οι μανούλες να έχουν τέτοιες χαρές», έγραψε χαρακτηριστικά η Νατάσα Παζαΐτη.

Η σπάνια οικογενειακή εμφάνιση

Όπως γράψαμε νωρίτερα στην Espresso, στην ορκωμοσία της 23χρονης βρέθηκαν επίσης ο πατέρας της, Κώστας Καραμανλής, και ο δίδυμος αδελφός της, Αλέξανδρος. Η αποφοίτηση της Αλίκης έδωσε την ευκαιρία στην οικογένεια να πραγματοποιήσει μία από τις σπάνιες κοινές δημόσιες εμφανίσεις της.

Η κόρη του πρώην πρωθυπουργού ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, με κατεύθυνση την Πολιτική Διακυβέρνηση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Σάσας Σταμάτη στα Παραπολιτικά.

Η Αλίκη και ο Αλέξανδρος Καραμανλής γεννήθηκαν τον Ιούνιο του 2003. Από τα παιδικά τους χρόνια, ο Κώστας Καραμανλής και η Νατάσα Παζαΐτη φρόντισαν να κρατήσουν τα δίδυμα παιδιά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Δείτε τις νέες φωτογραφίες από την ορκωμοσία της Αλίκης Καραμανλή: