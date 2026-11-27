Κύμα συγκίνησης προκάλεσε το βράδυ της Παρασκευής η ιστορία της Γεωργίας Δέδε στο «Extreme Makeover: Home Edition», με τους χρήστες του Χ να εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στη μητέρα που μεγαλώνει μόνη της τον 15χρονο γιο της.

Η Γεωργία ζει μαζί με το παιδί της στο Μενίδι, σε ένα σπίτι που πέρασε στην ιδιοκτησία της από τη γιαγιά της. Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το οίκημα δυσκολεύει την καθημερινότητά τους, ενώ τα τελευταία χρόνια η οικογένεια έχει δοκιμαστεί και από μια σοβαρή απώλεια.

Μητέρα και γιος έχουν ανάγκη από μια νέα αρχή, με τον Σπύρο Σούλη και την ομάδα του να αναλαμβάνουν την ανακαίνιση του σπιτιού τους. Για τη Γεωργία, η αλλαγή αυτή σημαίνει πολύ περισσότερα από ένα ανανεωμένο σπίτι, καθώς θα της επιτρέψει να προσφέρει στο παιδί της καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

Κύμα συμπαράστασης στο Χ

Η ιστορία της μητέρας άγγιξε τους τηλεθεατές, με αρκετούς χρήστες του Χ να στέκονται στις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει και στην προσπάθειά της να μεγαλώσει μόνη τον γιο της.

«Με τι κουράγια να μαζέψει το σπίτι της;» και «Θέλει βοήθεια η γυναίκα, τα καταφέρνει δύσκολα» ήταν μερικά από τα σχόλια που δημοσιεύτηκαν στην πλατφόρμα κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

Σπίτι χωρίς ούτε μια ντουλάπα και χωρίς αποθηκευτικούς χώρους,λογικο να τα έχει έτσι η γυναίκα τα πράγματα παντού..

#ExtremeHomeGR — …Μοναχικός…🖤 (@Monaxikos_) November 27, 2026

#extremehomegr θεωρώ πως η γυναίκα θέλει βοήθεια, τα καταφέρνει δύσκολα! Αλλα θεωρώ επίσης πως όπως και να ναι το σπίτι σου θα μπορούσε να ναι πιο περιποιημένο-τακτοποιημένο! Να μου πεις δεν έχει ψυχολογία… Το ακούω! Τι να πω… — Λευκός Μονόκερος 🦄 (@leukos_monokero) November 27, 2026

Ψυχουλες μου…. Έχουν πραγματική ανάγκη

#ExtremeHomeGR — Νίτσα, Ελενίτσα, Ελενάκι μου (@Leniw_Lenia) November 27, 2026

Μπράβο στον Ηλία για το ήθος και την ωριμότητά του! #extremehomegr — Joanne 🍊🎄 (@joannepdev) November 27, 2026

Με έχουν πάρει τα ζουμιά 😭 #extremehomegr — Πρόεδρος Κατουρλίδες (@Kostas_Thoneick) November 27, 2026

Με τόση κοινωνική απομόνωση κ μοναχικότητα που επικρατεί, είναι αισιόδοξο που υπάρχουν τόσοι, που ξέρουν την οικογένεια και πάνε να συνεισφέρουν όπως μπορούν στις εργασίες.

#ExtremeHomeGR — Γιούλη (@PinkoJulie) November 27, 2026