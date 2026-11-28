Ισχυρές καταιγίδες, χιονοπτώσεις στα ορεινά και θυελλώδεις ανέμους φέρνει η κακοκαιρία που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας σήμερα αλλά και αύριο, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να αναβαθμίζει το έκτακτο δελτίο καιρού της σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Η κακοκαιρία θα εξελιχθεί σε δύο κύματα, με τα δυτικά της χώρας να βρίσκονται αρχικά στο επίκεντρο και τα έντονα φαινόμενα να μετακινούνται σταδιακά προς την κεντρική και τη νότια Ελλάδα.

Οι περιοχές που βρίσκονται στο «κόκκινο»

Σήμερα, σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα επεκταθούν προς την κεντρική Ελλάδα.

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για το Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά Ελλάδα. Σε επίπεδο πορτοκαλί προειδοποίησης βρίσκεται η δυτική Πελοπόννησος, ενώ από τις βραδινές ώρες ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Πιερία, τη Χαλκιδική και την ανατολική Θεσσαλία.

Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών από το απόγευμα ή το βράδυ. Παρόμοια θα είναι η εικόνα στη Θεσσαλονίκη, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις, με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς στο βόρειο Ιόνιο, φτάνοντας τα 6 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα επικρατήσουν ανατολικοί άνεμοι έως 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, όπου ο υδράργυρος δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 19 και 21 βαθμών.

Δεύτερο κύμα κακοκαιρίας με χιόνια και θυελλώδεις ανέμους

Την Κυριακή η κακοκαιρία θα μετατοπιστεί ανατολικότερα και νοτιότερα. Στο επίκεντρο των ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων θα βρεθούν αρχικά η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά Ελλάδα, κυρίως η Φθιώτιδα, και η Εύβοια. Σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, ενώ σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr αναμένονται βροχές και καταιγίδες στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Ιδιαίτερα ενισχυμένοι θα είναι οι άνεμοι στο Αιγαίο. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ που κοινοποίησε η Πολιτική Προστασία, θα φτάσουν τα 9 μποφόρ και τοπικά ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, με χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας και παγετό στα βόρεια ορεινά.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να παρακολουθούν τα επικαιροποιημένα δελτία της ΕΜΥ, να αποφεύγουν τις περιττές μετακινήσεις στις περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα φαινόμενα και να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους ή χειμάρρους.