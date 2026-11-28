Στη Θεσσαλονίκη έχει καταγραφεί η πρώτη πράξη αντίστασης στη δικτατορία, τον ίδιο χρόνο μάλιστα, τον Σεπτέμβριο του 1967. Στη διάρκεια της ΔΕΘ μέλη του Πατριωτικού Μετώπου (ΠΑΜ) ανατίναξαν κολώνα της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μπλακ άουτ στα εγκαίνια της έκθεσης.

Η συνέχεια ήταν τραγική. Τρεις μέρες μετά, στις 5 Σεπτεμβρίου 1969 η Ασφάλεια εισβάλλει στη γιάφκα της οργάνωσης όπου βρίσκονταν οι Χαλκίδης, Παντής και Χατζηγιάννης. Στην προσπάθειά τους να διαφύγουν εκτελείται ο Γιώργος Χαλκίδης που αποτελεί το πρώτο θύμα αντίστασης στη δικτατορία.

Ακολουθούν μαζικές συλλήψεις υπόπτων για συμμετοχή στην οργάνωση και στα τέλη Νοεμβρίου σε περίπτερο της ΔΕΘ ξεκινά η δίκη 41 ατόμων.

Σχεδόν ταυτόχρονα στην Αθήνα (15-21 Νοεμβρίου 1967) γίνεται δίκη 31 μελών του ΠΑΜ, με βασικούς κατηγορούμενους τους Κώστα Φιλίνη και Γιάννη Λελούδα. Παρά τη σκληρή προληπτική λογοκρισία του καθεστώτος, οι θαρραλέες απολογίες των κατηγορουμένων στη Θεσσαλονίκη —οι οποίοι κατήγγειλαν βασανιστήρια στα κρατητήρια της Ασφάλειας και την εκτέλεση του Χαλκίδη— σπάνε το φράγμα της σιωπής και στέλνουν ηχηρό μήνυμα αντίστασης τόσο στο εσωτερικό όσο και στον διεθνή τύπο.

Στη Θεσσαλονίκη μεταξύ των μελών που παραπέμφθηκαν και καταδικάστηκαν είναι και ο Μανώλης Μητσιάς, νεαρός τότε φοιτητής τον οποίο πολλές εφημερίδες τον αναφέρουν ως Μίτσιο.

Οι ποινές είναι βαριές αφού έχουν παραπεμφθεί με τον αναγκαστικό νόμο 509/1947 («περί μέτρων ασφαλείας του κράτους») για συγκρότηση ανατρεπτικής οργάνωσης, κατοχή εκρηκτικών, εκτύπωση και διανομή αντιδικτατορικών προκηρύξεων.

Καταδικάζονται 22. Οι ποινές

Ισόβια στους Χρήστο Μόσχο , ετών 54, δημοδιδάσκαλο και Κωνσταντίνο Βέρρο , ετών 49, άεργο, ως αρχηγούς της οργάνωσης

, ετών 54, δημοδιδάσκαλο και , ετών 49, άεργο, ως αρχηγούς της οργάνωσης 20 χρόνια και στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων επί 10ετίαν οι Γρηγόρης Παντής , ετών 22, ως συναρχηγός, Φερδινάνδος (Νάντης) Χατζηγιάννης, ετών 26, φοιτητής και Κορωναίος (Νόνης) Κωνσταντινάκης , ετών 27, λογιστής.

, ετών 22, ως συναρχηγός, ετών 26, φοιτητής και , ετών 27, λογιστής. 18 χρόνια και στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων επί 10ετία ο Ευάγγελος Αλεπίδης , ετών 22, άεργος.

, ετών 22, άεργος. 15 χρόνια στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων επί 10ετία οι Ιωάννης-Μάκης Λαζαρίδης ετών 22 και Γιώργος Κισσάς , ετών 21, σπουδαστές της Σχολής «Ευκλείδης».

ετών 22 και , ετών 21, σπουδαστές της Σχολής «Ευκλείδης». 14 χρόνια και στέρηση των πολιτικών της δικαιωμάτων επί 10ετία η Αφροδίτη Σαπουντζή-Κανάκη , ετών 22, ιδιωτικός υπάλληλος.

, ετών 22, ιδιωτικός υπάλληλος. 12 χρόνια και στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων επί 10ετίαν ο Κωνσταντίνος (Κωτσίκος) Παπαδόπουλος , ετών 19, σπουδαστής της Σχολής «Ευκλείδης».

, ετών 19, σπουδαστής της Σχολής «Ευκλείδης». 5 χρόνια οι Χαράλαμπος Γιαννακόπουλος , ετών 32, ράπτης , Σπυρίδων Σακέττας , ετών 25, δικηγόρος και Χρήστος Σιδηρόπουλος , ετών 21, φοιτητής της Φυσικομαθηματικής.

, ετών 32, ράπτης , ετών 25, δικηγόρος και , ετών 21, φοιτητής της Φυσικομαθηματικής. 10 μήνες ο Στέργιος Λεβέντης, ετών 58, τυρέμπορος για απείθεια σε στρατιωτικήν εντολή, ενώ αθωώθηκε για την κατηγορία της παράβασης του Α. Ν. 509/47.

ετών 58, τυρέμπορος για απείθεια σε στρατιωτικήν εντολή, ενώ αθωώθηκε για την κατηγορία της παράβασης του Α. Ν. 509/47. 4 μήνες ο Νικ. Γιακουμίδης , ετών 77, συνταξιούχος ΤΕΒΕ.

, ετών 77, συνταξιούχος ΤΕΒΕ. 2,5 μήνες ο Ανδρ. Βραγάκης, ετών 22, σπουδαστής της Σχολής «Ευκλείδης».

Με αναστολή καταδικάστηκαν:

4 έτη με τριετή αναστολή ο Νικ. Αϊσετερνιάδης , ετών 21, φοιτητής της Πολυτεχνικής. Για ένα χρόνο είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζεται κάθε εβδομάδα στο Αστυνομικό Τμήμα.

, ετών 21, φοιτητής της Πολυτεχνικής. Για ένα χρόνο είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζεται κάθε εβδομάδα στο Αστυνομικό Τμήμα. 3,5 έτη με τριετή αναστολή η Ωραιοζήλη ή Ρόζα Γουργουλίδου , ετών 25, σχεδιάστρια.

, ετών 25, σχεδιάστρια. 2 έτη με τριετή αναστολή ο Χρήστος Ζοντής , ετών 46, επαγγελματίας.

, ετών 46, επαγγελματίας. 2 έτη με τριετή αναστολή ο Ιωάννης Τσακμάκης , ετών 25, φοντορράπτης.

, ετών 25, φοντορράπτης. 2 έτη με τριετή αναστολή η Καλλιόπη Καζλάρη , ετών 26, ράπτρια, με την υποχρέωση να παρουσιάζεται μια φορά την εβδομάδα σε Αστυνομικό Τμήμα.

, ετών 26, ράπτρια, με την υποχρέωση να παρουσιάζεται μια φορά την εβδομάδα σε Αστυνομικό Τμήμα. Ενός έτους με αναστολή ο Εμμανουήλ Μητσιάς, ετών 21, σπουδαστής.

Σε εκτόπιση καταδικάστηκαν οι

Λεωνίδας Μπουρλάς , ετών 75, συνταξιούχος αρτεργάτης για 5 έτη σε Μουδανιά.

, ετών 75, συνταξιούχος αρτεργάτης για 5 έτη σε Μουδανιά. Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, ετών 20, σπουδαστής της Σχολής «Ευκλείδης» για 2,5 χρόνια σε Πολύγυρο.

Αθωώθηκαν λόγω αμφιβολιών οι Πλ. Κατσαρόπουλος, ετών 77, συνταξιούχος, Σπ. Γκόγκος, ετών 21, φοιτητής της Γεωπονοδασολογικής, Αναστασία Γεωργιάδου, ετών 20, σπουδάστρια, Ελπίς Κωνσταντινίδου, ετών 20, λογίστρια, Στυλιανή Τσαρουχά, ετών 44, οικοκυρά, Ιωάννα Τσαρουχά, ετών 55, διδασκάλισσα, Μιχ. Τσαρουχάς, ετών 50, γεωργός, Βασιλική Πιστόλη, ετών 23, φοιτήτρια της Ιατρικής, Χρυσούλα Τσουρτσουρή, ετών 43, ιδιωτικός υπάλληλος, Ναπ. Χατζηλίας, ετών 21, σπουδαστής της Σχολής «Ευκλείδης», Ν. Δημολιός, ετών 25, επιπλοποιός, Ιω. Κοτιδάκης, ετών 21, φοιτητής της Φυσικομαθηματικής, Εμμ. Βάγιας, ετών 48, θυρωρός, Εμμ. Χατζηδημητρίου, ετών 40, φορτοεκφορτωτής, Λεων. Τσιρόπουλος, ετών 22, σπουδαστής της Σχολής «Ευκλείδης», Γ. Τσουτουλίδης, ετών 21, σπουδαστής της Σχολής «Ευκλείδης» και Γ. Μπαλάσσης, ετών 22, φοιτητής της Γεωπονοδασολογικής.

Την ίδια εποχή η Ελλάδα βρίσκεται στα πρόθυρα πολέμου με την Τουρκία. Η κυβέρνηση Παπαδόπουλου προσπαθεί να ρίξει τους τόνους στο εσωτερικό θέλοντας να παρουσιάσει τους κατηγορούμενους ως εντελοδόχους της Μόσχας.

Παράλληλα βάζει συλλόγους και οργανώσεις να μιλούν για δίκαιη νίκη με πρώτη και καλύτερη τη διορισμένη, φυσικά, διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Στην κεντρική φωτογραφία ο πρόεδρος του Στρατοδικείου με τον Βασιλικό Επίτροπο.

Άλλα γεγονότα τέτοια μέρα

1520: Ο Πορτογάλος εξερευνητής Φερδινάνδος Μαγγελάνος γίνεται ο πρώτος Ευρωπαίος που διασχίζει τον πορθμό που φέρει το όνομά του.

1717: Ο διάσημος πειρατής Μαυρογένης αιχμαλωτίζει γαλλικό εμπορικό πλοίο που μετέφερε σκλάβους από την Αφρική στον Νέο Κόσμο. Το μετονόμασε σε Η εκδίκηση της Βασίλισσας Άννα και το εξόπλισε με 40 πυροβόλα.

1893: Η Νέα Ζηλανδία γίνεται η πρώτη χώρα στον κόσμο που παραχωρεί το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες.

1914: Επαναλειτουργεί το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Είχε κλείσει στις 31 Ιουλίου λόγω της έκρηξης του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

1943: Ξεκινά η Διάσκεψη της Τεχεράνης με τη συμμετοχή των Ρούσβελτ, Τσώρτσιλ, Στάλιν.

1944: Το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε να αρχίσουν στις 4 Δεκεμβρίου οι δίκες των δοσιλόγων.

1958: Η Μαυριτανία γίνεται αυτόνομη Δημοκρατία στο πλαίσιο της γαλλικής ένωσης. Δύο χρόνια αργότερα ανεξαρτητοποιήθηκε πλήρως.

1960: Τρεις χιλιάδες φοιτητές εισβάλλουν στη βουλή της Νιγηρίας. Διαμαρτύρονται για την… αμυντική συμφωνία με τη Βρετανία που προβλέπει την παρουσία δύο βάσεων στη χώρα που μόλις γίνεται ανεξάρτητη. Οι φοιτητές θεωρούν παραμονή των αποικιοκρατών. Υποχρεώνουν τον υπουργό να γονατίσει και στη συνέχεια τον φτύνουν. Δύο χρόνια μετά κι ενώ έχουν ενταθεί οι διαδηλώσεις των φοιτητών οι Βρετανοί παραιτούνται του όρου της ύπαρξης βάσεων.

1997: Στην Κύπρο ο αριθμός των ατόμων με τουρκική υπηκοότητα στα κατεχόμενα φθάνει τους 39.702 9 σε σύνολο 200.587.