Τίτλοι τέλους μπήκαν στη σχέση της Νικόλ Σέρζινγκερ και του Τομ Έβανς, ύστερα από επτά χρόνια κοινής πορείας και τρία χρόνια αρραβώνα.

Το ζευγάρι αποφάσισε να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους, πριν προλάβει να κάνει το επόμενο βήμα και να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.

Η 48χρονη τραγουδίστρια και ο 41χρονος πρώην παίκτης του ράγκμπι έδειχναν να έχουν δημιουργήσει μια δυνατή σχέση, ωστόσο η κοινή τους διαδρομή έφτασε στο τέλος της.

Την είδηση του χωρισμού γνωστοποίησε ο ίδιος ο Τομ Έβανς, μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου. Μάλιστα, από τα λόγια του έγινε σαφές ότι η απόφαση να χωρίσουν ήταν της Νικόλ Σέρζινγκερ.

«Σέβομαι την απόφαση της Νικόλ και της εύχομαι ολόψυχα κάθε ευτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής της», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρώην αθλητής, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο το τέλος της σχέσης τους.

Από την πλευρά της, η τραγουδίστρια των Pussycat Dolls δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής κάποια δημόσια δήλωση για τον χωρισμό. Παράλληλα, οι λόγοι που την οδήγησαν στην απόφαση να τερματίσει τη σχέση της με τον Τομ Έβανς παραμένουν άγνωστοι.