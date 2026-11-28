Στη γυμναστική η… έξοδος παίζει βασικό ρόλο. Το φινάλε, το άλμα από τον ίππο, το δίζυγο ή τους κρίκους μπορεί να απογειώσει ή να καταβαραθρώσει έναν αθλητή. Η Νάντια Κομανέτσι, ως αθλήτρια πρόσεχε τις εξόδους της, μόνο σε μια φάνηκε απρόσεκτη, όταν αποφάσισε να δραπετεύσει από τη φυλακή των Τσαουσέσκου και να καταλήξει σε μια άλλη σε Αμερικανικό έδαφος αυτή τη φορά.

Από τον Άγγελο Μενδρινό

Η ιστορία αρχίζει ξημερώματα της 28ης Νοεμβρίου 1989. Το καθεστώς Τσαουσέσκου είναι το μόνο που αντέχει από το ντόμινο αλλαγών που ακολούθησαν την πολιτική Γκορματσόφ. Το ένα μετά το άλλο τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης γκρεμίζουν τα καθεστώτα τους. Μόνο η Ρουμανία αποτελεί… παραφωνία, ίσως επειδή ο δικτάτορας Τσαουσέσκου είχε φροντίσει να περιορίσει την οικονομική επιρροή της ΕΣΣΔ, όχι φυσικά για το καλό του λαού του, αλλά το δικό του και της ευρύτερης οικογένειάς του.

Η Κομανέτσι, 28 χρόνων πια, δεν είναι το λεπτεπίλεπτο κοριτσάκι του Μόντρεαλ, ούτε καν η κοπέλα που εμφανίστηκε τέσσερα χρόνια αργότερα στη Μόσχα. Είναι μια γυναίκα που διατηρεί τα προνόμια που της είχε προσφέρει το καθεστώς, αλλά αισθάνεται τον κλοιό να σφίγγει γύρω της. Έχει πέσει σε κατάθλιψη, προσπαθεί να ξεδώσει πηγαίνοντας σε πάρτι, είναι παγιδευμένη στην εικόνα που έχει δημιουργήσει το καθεστώς για αυτήν. Μετά την πτώση του Τσαουσέσκου βρέθηκαν 25.000 σελίδες παρακολουθήσεων από την Σεκιουριτάτε, την μυστική αστυνομία. Κατέγραφαν μέχρι και την… ανάσα της. Κοριοί στο τηλέφωνο και στο σπίτι, συγγενείς πρόθυμοι να πουν τα πάντα, ένας μόνο έλειπε από τις αναφορές, ο Νίκου Τσαουσέσκου μια και οι πράκτορες παρακολουθούσαν και κατέγραφαν τους πάντες εκτός από τα μέλη της… αγίας οικογένειας.

Η φυγή του προπονητή της Μπέλα Κάρολι και της συζύγου του Μάρτα την έκαναν ύποπτη φυγής. Δεν μπορεί να ταξιδεύψει στο εξωτερικό, εκτός κι αν πρόκειται για κράτος της Ανατολικής Ευρώπης, τα γράμματα των θαυμαστών της ανοίγονται φωτογραφίζονται και μετά φτάνουν σε αυτήν. Οι Τσαουσέσκου τρέμουν μήπως χάσουν το κορίτσι που δόξασε τη Ρουμανία.

Έχει δώσει 5.000 δολάρια στον Κονσταντίν Πανάιτ, έναν τύπο που κανονίζει διαφυγές από τη χώρα. Ζει στι ΗΠΑ, αλλά ταξιδεύει συχνά στην πατρίδα του. Με τα δολάρια καταφέρνει να κάνει κι μπίζνες στη Ρουμανία, προκάλυμα για τις άλλες, τις καλές, τις φυγαδεύσεις. Η Κομανέτσι αφήνει στο Βουκουρέστι οικογένειά της και μετάλλια. Μαζί με άλλους οκτώ που έχουν πληρώσει κι αυτοί για το ταξίδι ξεκινούν εκείνο το βράδυ τον μεγάλο δρόμο για την Ουγγαρία. Αν περάσουν τα σύνορα η ελευθερία είναι κοντά.

Περπάτημα εννιά ώρες μέσα σε δάσος, με κρύο και επιτέλους φτάνουν στα σύνορα. Οι Ούγγροι την αναγνωρίζουν, αρχικά δεν την αφήνουν να περάσει, οι συνοριοφύλακες περιμένουν εντολές από τα κεντρικά, αλλά καταφέρνει στο πορτπαγκάζ του Πανάιτνα περάσει στην Αυστρία. Στη Βιέννη ζητά άσυλο στην πρεσβεία των ΗΠΑ.

Η υποδοχή της στον νέο κόσμο εντυπωσιακή. Η Ηρωΐδα της Σοσιαλιστικής Επανάστασης της Ρουμανία δραπέτης, αποφασισμένη να γίνει ηρωΐδα της Αμερικής. Μόνο η απόδραση της κόρης του Στάλιν, χρόνια πριν είχε μεγαλύτερη δημοσιότητα.

Μόνο που η μια φυλακή διαδέχεται την άλλη. Ο Κωνσταντίν Πανάιτ δεν θέλει να αρκεστεί στο ρόλο του οδηγού προς την ελευθερία, αλλά και του καθοδηγητή της νέας της ζωής. Την έχει κλειδωμένη σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στη Φλόριδα, κλείνει συνεντεύξεις επί πληρωμή και διαδίδει ότι μεταξύ τους υπάρχει μια ρομαντική σχέση.

Αφηγείται ιστορίες για τον Νίκου Τσαουσέσκου και την κακοποιητική συμπεριφορά του προς την Κομανέτσι έναντι αδράς αμοιβής και συχνά το χρήμα… πνίγει την πραγματικότητα. Κανείς ποτέ δεν θα μάθει τι πραγματικά συνέβη ή εάν οι ιστορίες του στηρίζονται σε αυτά που κάνει στην ίδια.

Η ιστορία της απελευθέρωσής της από την αμερικανική φυλακή είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο που μοιάζει με ταινία. Πρωταγωνιστής εδώ ο προπονητής της Μπέλα Κάρολι που ξέρει τι σημαίνει Αμερική αφού ζει εκεί ήδη εννιά χρόνια. Η ουσία είναι ότι ο Πανάιτ λίγο καιρό μετά και μπρος στον κίνδυνο να αποκαλυφθεί βούτηξε 150.000 δολάρια που ήταν τα έσοδα από τις αμερικανικές εμφανίσεις της Κομανέτσι, την αφήνει πανί, αλλά δεν επιστρέφει στην οικογένειά του, τη γυναίκα του Μαρία και τα τέσσερα παιδιά τους. Μένει στις ΗΠΑ, ασχολείται με οικοδομικές εργασίες και κατηγορεί την Νάντια ότι τον εγκατέλειψε και τα χρήματα που πήρε ήταν το μερίδιό του από τις επί πληρωμή εμφανίσεις της σε τηλεόραση και χορηγίες.

Κινηματογράφος

2012: Η πρώτη ταινία της σειρά The Hobbitκάνει πρεμιέρα στο Ουέλιγκτον της Νέας Ζηλανδίας. Θα γίνει παγκόσμια επιτυχία.

Θέατρο

2016: Το μιούζικαλ Hamilton με πρωταγωνιστές τους Λιν-Μανουέλ Μιράντα και Άντονι Ράμος καταρρίπτει ρεκόρ εισπράξεων σε μια εβδομάδα στο Μπροντγουέι με 3,3 εκ. δολάρια.

Μουσική

1909: Το Κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 3 του Σεργκέι Ραχμάινοφ, ένα από τα πιο δύσκολα του είδους, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο New Theatre της Νέας Υόρκης με σολίστ τον ίδιο τον συνθέτη.

1974: Ο Έλτον Τζον μετέχει σε τελευταία φορά σε συναυλία. Κάνει το χατίρι του Έλτον Τζον στο Μάντσιον Σκουέαρ Γκάρντεν της Νέας Υόρκης.

Ζωγραφική

1988: Ο πίνακας του Πικάσο Ακροβάτης και Αρλεκίνος έργο του 1905, πωλείται σε δημοπρασία εντί 36,45 εκ. δολαρίων.

Αθλητισμός

1989: Καταφεύγει στην Ουγγαρία η Νάντια Κομανέντσι κυνηγημένη από το καθεστώς Τσαουσέσκου.

2005: Ο Βραζιλιάνος Ροναλντίνιο, παίκτης της Μπαρτσελόνα, τιμάται με την Χρυσή Μπάλα.

2007: Σε αγώνα για την 5η αγωνιστική του Τσάμπιονς Λιγκ ο Ολυμπιακός νικά στη Ρώμη και τη Λάτσιο με 2-1. Έχει προηγηθεί ο θρίαμβός του με 3-1 επί της Βέρντερ στη Βρέμη