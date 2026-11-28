Με έναν καημό που τον συντρόφευε μέχρι την τελευταία του πνοή έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 96 ετών, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς. Ο σπουδαίος ηθοποιός πέθανε το βράδυ της 26ης Νοεμβρίου στο σπίτι του, έχοντας κοντά του αγαπημένα πρόσωπα, μόλις ένα 24ωρο μετά την επιστροφή του από το νοσοκομείο.

Από τον Ηλία Μαραβέγια

Εκείνο που κάνει την ιστορία ακόμη πιο σπαρακτική είναι πως η γυναίκα που υπήρξε ο άνθρωπός του για 55 ολόκληρα χρόνια, η Ιωάννα του, βρίσκεται πλέον μόνη, εντελώς τυφλή, σε ιδιωτικό οίκο ευγηρίας στην Τήνο. Σύμφωνα με πληροφορίες που έφτασαν στην «Espresso» από αξιόπιστη πηγή, οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει τη φροντίδα της δεν της έχουν ανακοινώσει τον θάνατο του αγαπημένου της.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται να μην της το πουν ποτέ, καθώς ο πόνος της συνειδητοποίησης ότι ο άνθρωπος με τον οποίο μοιράστηκε περισσότερο από μισό αιώνα ζωής δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας ενδέχεται να είναι δυσβάστακτος για εκείνη. Ενα δράμα μέσα στο δράμα, καθώς ένας μεγάλος έρωτας ολοκληρώθηκε με τον έναν σύντροφο να φεύγει και τον άλλον να παραμένει στο σκοτάδι, χωρίς ακόμη να γνωρίζει πως έχασε το στήριγμά του.

Η γνωριμία τους έμοιαζε βγαλμένη από κινηματογραφική ταινία. Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς είχε πρωτοδεί την Ιωάννα στην Κηφισιά, όταν εκείνη περνούσε με το ποδήλατό της έξω από το σπίτι του. Από εκείνη τη στιγμή ήξερε πως ήθελε να είναι μαζί της. Εκείνη, ωστόσο, ήταν παντρεμένη και ο ηθοποιός περίμενε υπομονετικά να ολοκληρωθεί ο προηγούμενος γάμος της για να μπορέσουν να ακολουθήσουν κοινή πορεία. «Η Ιωάννα είναι ο άνθρωπός μου σχεδόν όλη μου τη ζωή. Ποτέ δεν σκέφτηκα να κάνω οτιδήποτε με κάποια άλλη γυναίκα. Είναι αυτό που λένε το “έτερον ήμισυ”» είχε εξομολογηθεί στην «Espresso».

Μπορεί να έζησαν μαζί 55 χρόνια, ωστόσο παντρεύτηκαν όταν εκείνος είχε συμπληρώσει τα 72 του χρόνια. Δεν επρόκειτο για μια καθυστερημένη ρομαντική απόφαση, αλλά για μια βαθιά πράξη αγάπης και ευθύνης. Λίγο νωρίτερα ο Καλλιβωκάς είχε περάσει μια περιπέτεια με τον καρκίνο, η οποία τον έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό ήταν να εξασφαλίσει νομικά τη γυναίκα της ζωής του, σε περίπτωση που εκείνος έφευγε πρώτος. Ετσι, αποφάσισε να την παντρευτεί, θέλοντας να διασφαλίσει το μέλλον της.

Η Ιωάννα έχασε ολοκληρωτικά την όρασή της και το 2021, έπειτα από κοινή τους απόφαση, μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό ίδρυμα στην Τήνο, καθώς χρειαζόταν καθημερινή φροντίδα που ο ίδιος, εξαιτίας των κινητικών προβλημάτων του, αδυνατούσε πλέον να της προσφέρει. Αυτό, όμως, δεν σήμαινε ότι την εγκατέλειψε. Σχεδόν καθημερινά έπαιρνε το μπαστουνάκι του, έμπαινε στο αυτοκίνητο και πήγαινε να τη δει. «Την κρατάω αγκαλιά, τη φιλάω περισσότερο από όσο τη φιλούσα όταν τα πρωτοφτιάξαμε, της χαϊδεύω τα μαλλιά και κάθομαι κοντά της ώρες ολόκληρες να μιλάμε για διάφορα» είχε προσθέσει με τρυφερότητα.

Ακόμη και το περασμένο καλοκαίρι το πέρασαν μαζί στην Τήνο, με τον ηθοποιό να επισκέπτεται καθημερινά τη σύζυγό του. Τα προηγούμενα χρόνια, Πάσχα και καλοκαίρια, το νησί ήταν ο αγαπημένος τους προορισμός. Εκεί όπου κάποτε περπατούσαν χέρι χέρι δίπλα στη θάλασσα, εκείνος πλέον πήγαινε για να της κρατήσει το χέρι και να της θυμίσει πως δεν ήταν μόνη.

Η ψυχολογική κατάρρευση του Καλλιβωκά, ωστόσο, είχε αρχίσει να γίνεται ολοένα και πιο εμφανής. Στις 9 Απριλίου 2026, μέσα από ακόμα μία συγκλονιστική συνέντευξη στον Νίκο Νικόλιζα και στην «Espresso», ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει χωρίς περιστροφές το αδιέξοδο στο οποίο αισθανόταν ότι είχε περιέλθει. «Ψάχνω τρόπο να φύγω από τη ζωή… Κουράστηκα και, πλέον, δεν επιθυμώ να βρίσκομαι τις περισσότερες ώρες της ημέρας πάνω σε ένα αναπηρικό καροτσάκι» είχε πει, περιγράφοντας με πικρία την απώλεια της αυτονομίας του. Από έναν άνθρωπο που κάποτε οδηγούσε και πήγαινε παντού μόνος του, είχε μετατραπεί σε κάποιον που εξαρτιόταν από τους άλλους ακόμα και για τις πιο απλές καθημερινές κινήσεις.

Η δημοσίευση εκείνης της συνέντευξης προκάλεσε πρωτοφανές κύμα συγκίνησης. Τα τηλέφωνα στο σπίτι του ηθοποιού έσπασαν από ανθρώπους που ήθελαν να του εκφράσουν την αγάπη τους, να του συμπαρασταθούν και να του δώσουν κουράγιο. Ο ίδιος, που στην κουβέντα του είχε εκφράσει την πίκρα πως πλέον δεν χτυπούσε το τηλέφωνό του, βρέθηκε ξαφνικά αποδέκτης μιας μεγάλης αγκαλιάς από το κοινό που τον αγαπούσε. Συγκινημένος από αυτή την ανταπόκριση, είχε τηλεφωνήσει στον Νίκο Νικόλιζα, συντάκτη της «Espresso» και προσωπικό του φίλο, προκειμένου να τον ευχαριστήσει για το κύμα αγάπης και συμπαράστασης που είχε εισπράξει.

Λίγους μήνες αργότερα, η «Espresso» αποκάλυψε αποκλειστικά και τη νέα περιπέτεια που έμελλε να αποδειχθεί καθοριστική. Ο 96χρονος ηθοποιός έπεσε μέσα στο σπίτι του, από το αναπηρικό αμαξίδιο στο οποίο ήταν καθηλωμένος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι, στο πρόσωπο και το σώμα. Η οικονόμος του τον εντόπισε στο πάτωμα και ειδοποίησε τους δικούς του ανθρώπους, οι οποίοι κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Ακολούθησε μια δύσκολη διαδρομή ανάμεσα σε νοσοκομεία, με νοσηλεία στο «Γ. Γεννηματάς», στους Αγίους Αναργύρους και τελικά στη ΜΕΘ του Βουγιουκλάκειου, όπου διασωληνώθηκε.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν παρουσίασε νευρολογική βελτίωση. Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του, ύστερα από απόφαση των οικείων του να σεβαστούν την επιθυμία που είχε εκφράσει πριν από το ατύχημα: να φύγει ήρεμα, στο γνώριμο περιβάλλον του, κοντά σε ανθρώπους που αγαπούσε. Την επόμενη ημέρα, το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, η καρδιά του σταμάτησε να χτυπά.

Ο τζέντλεμαν του ελληνικού κινηματογράφου

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς υπήρξε ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς εκπροσώπους της «χρυσής» γενιάς του ελληνικού κινηματογράφου. Γεννημένος στις 30 Ιουλίου 1930 στην Κυψέλη, σε αστική οικογένεια με πατέρα γιατρό, ξεχώρισε από νωρίς για το γοητευτικό παρουσιαστικό, την καλλιέργεια, την ευγένεια και την αριστοκρατική του φυσιογνωμία. Δεν είναι τυχαίο πως συνάδελφοί του και το κοινό τον αποκαλούσαν «τζέντλεμαν» και «αριστοκράτη» του εγχώριου σινεμά.

Παρά την αρχική αντίθεση του πατέρα του, που ήθελε να ακολουθήσει διαφορετική επαγγελματική πορεία, ο νεαρός Δημήτρης ακολούθησε το όνειρό του. Αρχικά γράφτηκε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, καθώς αγαπούσε και τη ζωγραφική, αλλά κρυφά από τους γονείς του έδωσε εξετάσεις στη δραματική σχολή του Κουνελάκη. Στη συνέχεια φοίτησε στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών, με δασκάλους σπουδαίες προσωπικότητες, όπως ο Δημήτρης Ροντήρης και ο Αιμίλιος Βεάκης, αποφοιτώντας το 1954.

Η πρώτη του επαγγελματική θεατρική εμφάνιση έγινε την ίδια χρονιά στην «Ορέστεια» του Εθνικού Θεάτρου, στο Ηρώδειο. Ακολούθησαν τρία χρόνια στο Εθνικό και μια μακρά διαδρομή στο ελεύθερο θέατρο, με περισσότερα από 90 έργα του ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου. Δοκιμάστηκε στην κωμωδία, στο δράμα, στην αρχαία τραγωδία και στην επιθεώρηση, αποδεικνύοντας πως διέθετε ευρεία υποκριτική γκάμα.

Στον κινηματογράφο έκανε το ντεμπούτο του το 1958, στην ταινία «Μακριά από τον κόσμο», ενώ η συνεργασία του με τη Φίνος Φιλμ άρχισε το 1963, με το «Μερικοί το προτιμούν κρύο». Συμμετείχε σε περίπου 40 κινηματογραφικές παραγωγές, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του σε ταινίες που αγαπήθηκαν από γενιές θεατών.

Αξέχαστος έμεινε ως Τζίμης στην «Παριζιάνα» του Γιάννη Δαλιανίδη, αλλά και ως Ιάσων Παγκιναρόπουλος, ο δικηγόρος στην κλασική ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» του Γιώργου Τζαβέλλα, με την περίφημη ατάκα «Τι είναι ο άνθρωπος! Τι είναι ο άνθρωπος! Ενα τίποτα είναι ο άνθρωπος…». Ξεχώρισε επίσης στις ταινίες «Μια τρελή τρελή οικογένεια», «Ξυπόλυτος πρίγκηψ» και «Γόης».

Στην τηλεόραση είχε περισσότερες από 100 συμμετοχές, σε σειρές που άφησαν εποχή, όπως οι «Πανθέοι», η «Μαντάμ Σουσού», ο «Γιούγκερμαν», ο «Ανδροκλής και τα λιοντάρια του» και το «Ρετιρέ». Αργότερα εμφανίστηκε και σε ταινίες, όπως οι «Bios + Πολιτεία», «Στάκαμαν» και «El Greco».