Η «Γιάλτα της Σεντζέν» βγάζει κυβέρνηση, έλεγα σε αυτή τη σελίδα την προηγούμενη εβδομάδα. Τι ωραία που τα γράφω! Αυτός δεν είναι espresso doppio – είναι espresso corretto!

O espresso corretto γίνεται βάζοντας μία σταξιά grappa ή sambuca στο κουπάκι, πριν χυθεί μέσα ο καφές από το μηχάνημα. Καθώς πέφτει καυτός, το αλκοόλ όχι μόνο ανακατεύεται με τον καφέ, αλλά εξατμίζεται και λίγο, προσβάλλοντας την όσφρηση του καφεπότη όταν αυτός φέρνει στα χείλη τον espresso του. Η καφεΐνη επιταχύνει τις αισθήσεις, αλλά το αλκοόλ δίνει μια σύντομη, ονειρική χαλάρωση. Και από εδώ πιάνω το νήμα: η ονειρική χαλάρωση είναι αυτό που νιώθουν κάποιοι φιλόδοξοι παίκτες στην Αθήνα, σκεπτόμενοι τον εαυτό τους το επόμενο καλοκαίρι. Δηλαδή, μετά τις εκλογές.

Βλέπουν μπροστά τους κοστούμι πρωθυπουργού κυβέρνησης ειδικού σκοπού ή πρωθυπουργού οικουμενικής κυβέρνησης – στις δύο αυτές περιπτώσεις μιλάμε για ένα διάστημα μηνών, μάλλον μέχρι να τελειώσει η ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, δηλαδή στο τέλος του 2027. Γιατί η χώρα δεν μπορεί να είναι στην κεφαλή της Ευρώπης των «27» και να μην εκπροσωπείται από ένα σοβαρό πρόσωπο. Εκεί αρχίζει ένα παιχνίδι που λέει ότι η θέση θέλει πρόσωπο με κύρος και εμπειρία. Βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει και σκεφτείτε ποιοι θα μπορούσαν να χωρέσουν σε αυτό το φαρδύ κοστούμι – ή μήπως μιλάμε για ταγιέρ, παντελονάτο ή με φούστα; Ο λα λα! Τέλος πάντων, αυτή είναι η εκδοχή με τη sambuca.

Η εκδοχή με την grappa είναι δυνατότερη και καθόλου γλυκιά – δηλαδή, βαράει στο κεφάλι. Μιλάμε για πρωθυπουργό κυβέρνησης συνασπισμού δύο ή περισσότερων κομμάτων. Εδώ η εξάμηνη -όσο η ευρωπαϊκή προεδρία- διάρκεια μπορεί να επεκταθεί. Δηλαδή, παίζει το «ουδέν μονιμότερον του προσωρινού». Και πάλι, όμως, υπάρχουν ερωτήματα. Ξέρουμε ποιο θα είναι το πρώτο κόμμα. Ο συνασπισμός, όμως, θα είναι με κόμματα από τη Δεξιά ή την Κεντροαριστερά; Ανάλογα με την πλευρά που θα ανοίξει το ακορντεόν θα εξαρτηθεί και το κάστινγκ των επίδοξων πρωθυπουργών.

«Δηλαδή» θα μου πείτε «τρελέ μπαρίστα, αυτοδύναμη κυβέρνηση δεν βλέπεις με τίποτα;». Και θα απαντήσω: «Γιατί, ποιος βλέπει;» Η κυβέρνηση που βγάζει η Σεντζέν στην Αθήνα είναι καλειδοσκόπιο χρωμάτων και προσώπων. Καθρεφτάκια εξουσίας οι ιθαγενείς δεν αγοράζουν πλέον – το εμπόρευμα εξαντλήθηκε. Συνεπώς, τα είπα και αμαρτίαν ουκ έχω – πέρα από τις γνωστές. Τώρα φτιάξτε έναν espresso και συνθέστε μέσα στο μυαλό σας την πασιέντζα με τα πρόσωπα που ταιριάζουν στα σενάρια τα οποία «ανοίγει» στην Αθήνα η «Γιάλτα 2.0» των Σι, Τραμπ και Πούτιν.

Η καταδυόμενη μετοχή της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ

Θρήνος και κοπετός στο ελληνικό χρηματιστήριο μεσοβδόμαδα. Οι διεθνείς αγορές φταρνίστηκαν, αλλά η Αθήνα έπαθε απότομη πνευμονία! Εγώ σας τα έχω πει και δεν εξεπλάγην – εσείς είδατε, όμως, ότι η ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ ήταν η μετοχή που υπέστη τη μεγαλύτερη αιφνίδια κατάπτωση, με χασούρα της τάξης του 6%.

Το χειρότερο είναι πως η ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον δεν προσφέρει παρηγοριά για το παρόν. Οπως ξέρετε, τον προσεχή Μάιο η ψωραλέα Ελλάς αναβαθμίζεται από αναδυόμενη σε αναπτυγμένη αγορά, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του MSCI. Κόσμος θα βγει, κόσμος θα μπει – εννοώ επενδυτικά κεφάλαια με βάση τις απαιτήσεις των προδιαγραφών τους. Αλλοι, που παίζουν στις αναδυόμενες αγορές, θα βγουν. Αλλοι, που τοποθετούνται στις αναπτυγμένες αγορές, θα σκεφτούν αν θα μπουν. Αυτό το μπες – βγες δεν είναι αναγκαστικά καλό για κάποια ελληνικά blue chips που θα γίνουν black and blue – δηλαδή, θα φάνε ξύλο.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της J.P. Morgan, μεταξύ των μετοχών που θα φάνε ξύλο -ίσως, μάλιστα, το περισσότερο- θα είναι και η ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ – από τη μετοχή της οποίας εκτιμάται ότι θα φύγουν περί τα 160.000.000 ευρώ. Μάλιστα! Και τι έχουν να πουν για όλα αυτά οι Ισπανοί αναλυτές της Santander, που πετάνε… χαρταετό με τη μετοχή του μπαρμπα-Γιώργου, λες και είναι όλο τον χρόνο Απόκριες; Τι θέλετε να πουν; Μώκο! Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί… Καθώς θα γίνεται το χρηματιστήριο αναπτυγμένο από αναδυόμενο, η μετοχή της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ θα είναι καταδυόμενη – κοινώς, θα κάνει βουτιά στον πάτο.