Ένα ιδιαίτερα φορτισμένο επεισόδιο του «Extreme Makeover: Home Edition» παρακολούθησαν οι τηλεθεατές του ΑΝΤ1 το βράδυ της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου.

Στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς, ο Σπύρος Σούλης και η ομάδα του ανέλαβαν να αλλάξουν ριζικά το σπίτι μιας μονογονεϊκής οικογένειας στο Μενίδι, χαρίζοντας μια νέα αρχή σε μια μητέρα και τον 15χρονο γιο της.

Ο γνωστός αρχιτέκτονας και διακοσμητής ένωσε τις δυνάμεις του με την ομάδα του, προκειμένου να μεταμορφώσουν τον χώρο όπου ζουν οι δύο τους και να τους προσφέρουν ένα καλύτερο περιβάλλον διαβίωσης.

Η πιο δυνατή στιγμή, ωστόσο, ήρθε στο τελευταίο μέρος του επεισοδίου, όταν η κυρία Γεωργία αντίκρισε για πρώτη φορά το ολοκαίνουργιο σπίτι της. Η αλλαγή ήταν τόσο μεγάλη, που δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί τη συγκίνησή της.

«Αντικρίζω το νέο μου σπίτι και τα πόδια μου τρέμουν», παραδέχθηκε αρχικά, περιγράφοντας τα συναισθήματά της.

Λίγο αργότερα, η φόρτιση της στιγμής έγινε ακόμη πιο έντονη. «Θα λιποθυμήσω… Δεν είμαι καλά», πρόλαβε να πει στον Σπύρο Σούλη, προτού χάσει στιγμιαία τις αισθήσεις της και πέσει στην αγκαλιά του.

Ο παρουσιαστής περιέγραψε στη συνέχεια όσα συνέβησαν μπροστά του, αποκαλύπτοντας πως αντιλήφθηκε αμέσως ότι η Γεωργία ήταν έτοιμη να καταρρεύσει.

«Όταν κατάλαβα ότι η Γεωργία δεν είναι καλά και είναι έτοιμη να λιποθυμήσει, την κράτησα σφιχτά αγκαλιά και μέσα σε ένα δυο δευτερόλεπτα ένιωσα όλο το βάρος της. Έπεφτε και δεν το πίστευα», ανέφερε χαρακτηριστικά στην κάμερα της νέας εβδομαδιαίας του εκπομπής.

Στα πλάνα που ακολούθησαν, η Γεωργία δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, προκειμένου να συνέλθει και να μπορέσει στη συνέχεια να μπει στο ανακαινισμένο σπίτι της.

Η συγκίνηση, πάντως, δεν σταμάτησε εκεί. Μητέρα και γιος συνέχισαν να βιώνουν έντονα συναισθήματα, καθώς ανακάλυπταν κάθε γωνιά του νέου τους σπιτιού και έβλεπαν μπροστά τους την προοπτική μιας διαφορετικής καθημερινότητας.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το Extreme Makeover: Home Edition: