Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου από τον θάνατο της Βέφας Αλεξιάδου, της αγαπημένης μαγείρισσας που για πολλά χρόνια συντρόφευε το τηλεοπτικό κοινό με τις συνταγές και τις συμβουλές της.

Παρότι έχει φύγει από τη ζωή, άνθρωποι που τη γνώρισαν και την αγάπησαν εξακολουθούν να τη θυμούνται με συγκίνηση.

Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από τον θάνατό της, φίλοι της Βέφας Αλεξιάδου και η ανιψιά της συγκεντρώθηκαν για να τελέσουν μνημόσυνο στη μνήμη της. Η συνάντηση έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση στον λογαριασμό «Vefa Alexiadou Tribute» στο Facebook, τον οποίο διαχειρίζεται άνθρωπος που φροντίζει να διατηρεί ζωντανή την παρουσία της μαγείρισσας στα social media.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη δημοσίευση, στο μνημόσυνο παρευρέθηκαν έξι φίλοι της και η ανιψιά της, θέλοντας να τιμήσουν τη μνήμη της και να προσευχηθούν για την ανάπαυση της ψυχής της.

«Με τη συμπλήρωση 2 χρόνων χθες 6 φίλοι και η ανιψιά της αγαπημένης μας και αξέχαστης Βέφας Αλεξιάδου τελέσαμε μνημόσυνο στη μνήμη της», αναφερόταν στην ανάρτηση, η οποία συνοδευόταν από φωτογραφία του μνήματός της.

«Ας είναι αναπαυμένη και απαλλαγμένη από τα δεινά της επίγειας ζωής της. Θα την θυμόμαστε με αγάπη…», ήταν το μήνυμα που συνόδευε τη δημοσίευση.

Ωστόσο, η φωτογραφία του μνήματος προκάλεσε και έντονες αντιδράσεις από χρήστες των social media. Αρκετοί εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την εικόνα που αντίκρισαν, θεωρώντας πως δεν ανταποκρίνεται στην αγάπη και την αναγνώριση που είχε λάβει η Βέφα Αλεξιάδου από το κοινό επί σειρά ετών.

Μία γυναίκα σχολίασε χαρακτηριστικά: «Η γυναίκα αυτή ήταν μια κοκέτα όσο ζούσε, ήταν πάντα περιποιημένη, μια σωστή κυρία. Είμαι σίγουρη ότι θα ήθελε και άξιζε μια ανάλογη αντιμετώπιση και μετά θάνατον! Το μνήμα της μαρτυρά τη μοναξιά και την εγκατάλειψη που βίωνε τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Κρίμα!»

Άλλοι χρήστες έγραψαν: «Ούτε τάφο δεν της έφτιαξαν…», «Αυτό τώρα θεωρείται τάφος;» και «Ντροπή… Κατάντια…».

Ένα ακόμη σχόλιο εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια για την εικόνα του μνήματος, αναφέροντας: «Αυτό που βλέπω με θυμώνει αφάνταστα. Δεν της αξίζει αυτή η εικόνα. Τόσα εκατομμύρια πήρανε… Έλεος, ντρέπομαι για λογαριασμό τους…».

Η φωτογραφία που δημοσιεύτηκε και τα σχόλια που ακολούθησαν επανέφεραν στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την εικόνα του μνήματος της Βέφας Αλεξιάδου, δύο χρόνια μετά τον θάνατό της.