Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μετρήσεις τηλεθέασης της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου για τις ψυχαγωγικές και ενημερωτικές εκπομπές της πρωινής ζώνης, τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο.

Στο δυναμικό κοινό, την πρώτη θέση κατέκτησαν οι «Αταίριαστοι» με 13,9%, ενώ ακολούθησε το «Live You» με 10,5%. Στην τρίτη θέση βρέθηκε η «Super Κατερίνα» με 10,2%, με το «Το Πρωινό» να σημειώνει 8,7% και το «Χαμογέλα και Πάλι» να ακολουθεί με 8,5%.

Πιο χαμηλά στη λίστα βρέθηκαν το «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» με 6,6%, το «Πρωίαν σε είδον» με 6,4% και το «10 Παντού» με 5%.

Στο γενικό σύνολο, οι «Αταίριαστοι» διατήρησαν την πρωτιά, συγκεντρώνοντας 18,7%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Live You» με 15,4%, ενώ το «Χαμογέλα και Πάλι» ακολούθησε με 12,6%.

Το «Το Πρωινό» σημείωσε 11,2%, ενώ το «10 Παντού» κατέγραψε 10,8%. Στη συνέχεια βρέθηκαν η «Super Κατερίνα» με 10%, το «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» με 5,2% και το «Πρωίαν σε είδον» με 3,6%.

Τα ποσοστά τηλεθέασης της Παρασκευής 27/11

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Οι Αταίριαστοι – 13,9%

Live You – 10,5%

Super Κατερίνα – 10,2%

Το Πρωινό – 8,7%

Χαμογέλα και Πάλι – 8,5%

Πρώτος καφές με τη Ζήνα – 6,6%

Πρωίαν σε είδον – 6,4%

10 Παντού – 5%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Οι Αταίριαστοι – 18,7%

Live You – 15,4%

Χαμογέλα και Πάλι – 12,6%

Το Πρωινό – 11,2%

10 Παντού – 10,8%

Super Κατερίνα – 10%

Πρώτος καφές με τη Ζήνα – 5,2%

Πρωίαν σε είδον – 3,6%