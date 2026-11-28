Στην κάμερα της εκπομπής «For You» μίλησε η Μαρία Μαζωνάκη, αναφερόμενη στον πόνο που βιώνει η οικογένειά της μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και στα σχόλια που προκάλεσε η απόφαση να τοποθετηθεί προστατευτικό κιγκλίδωμα γύρω από τον τάφο του τραγουδιστή.

Η αδελφή του αείμνηστου καλλιτέχνη περιέγραψε τη δύσκολη καθημερινότητα της οικογένειας, σχεδόν δύο μήνες μετά την απώλειά του, ενώ αναφέρθηκε και στην προσπάθεια να διαχειριστούν όσα έχουν ακολουθήσει.

«Μαζεύουμε σιγά-σιγά τα πράγματα του αδελφού μου, ετοιμαζόμαστε για τη μετακόμιση. Μόνο στεναχώρια και πικρία νιώθω», είπε αρχικά η Μαρία Μαζωνάκη.

Στη συνέχεια, αναφερόμενη στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση, σημείωσε πως τίποτα δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη: «Είναι πάρα πολύ στενάχωρα όλα. Θα δούμε τι θα κάνουμε από δω και στο εξής, δεν είναι τίποτα σίγουρα ακόμα. Είμαστε όλοι σε αναμονή».

Η ίδια δεν έκρυψε πόσο δύσκολη είναι η διαχείριση της απώλειας για την οικογένεια, τονίζοντας πως τόσο οι γονείς της όσο και εκείνη προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους.

«Δεν αντέχεται αυτός ο πόνος, ψέμα να σου πω; Παλεύουν και οι γονείς μου, προσπαθώ κι εγώ να είμαι καλά», εξομολογήθηκε στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

Η απάντηση για το κιγκλίδωμα στον τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη

Η Μαρία Μαζωνάκη ρωτήθηκε, επίσης, για τα σχόλια που δέχθηκε πρόσφατα η οικογένεια σχετικά με την τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος γύρω από τον τάφο του τραγουδιστή.

Η ίδια έδωσε τη δική της εξήγηση, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για οικογενειακό τάφο και απορρίπτοντας την άποψη ότι η απόφαση είχε στόχο να κρατήσει μακριά τους θαυμαστές του καλλιτέχνη.

«Τι να πω, παιδιά; Οικογενειακός τάφος είναι. Έχετε δει εσείς κανέναν οικογενειακό τάφο ανοιχτό; Είναι δυνατόν να το κάναμε επειδή δεν θέλαμε τους θαυμαστές του; Χαρά μας είναι», σχολίασε χαρακτηριστικά.