Η ιαχή Ιβ – Ιβ αντήχησε και πάλι στην Ελλάδα. Ο Ιβ Τριαντάφυλλος ο ομογενής ποδοσφαιριστής από τη Γαλλία που στις αρχές της δεκαετίας του ’70 ήρθε στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό κι έγινε ακόμα και ταινία από τον Νίκο Σταυρίδη επέστρεψε εκεί που δοξάστηκε.

Τον τίμησε ο Γ.Σ. Καλλιθέα που γιορτάζει τα 60 χρόνια της. Αγωνίστηκε σε αυτήν για δύο χρόνια (1978-80).

Στα 78 του χρόνια πλέον ο Ιβ χωρίς φαβορίτες, αλλά πάντα με την ίδια νεανική διάθεση έδειξε ότι θυμάται τα ελληνικά…

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Τα γκολ του με τον Ολυμπιακό (1971-74)