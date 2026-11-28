Το δικό της αντίο στον Αντώνη Πανούτσο είπε η ομάδα της εκπομπής «MEGA Non Stop» το πρωί του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου. Με αφορμή την απώλεια του σπουδαίου αθλητικογράφου, η Μαρία Αντωνά αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρχουν καλοί άνθρωποι στον χώρο της τηλεόρασης, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για όσα έχουν απασχολήσει τις τελευταίες ημέρες τη δημοσιότητα.

Η συζήτηση ξεκίνησε με τον Ζήση Μούσιο να αποχαιρετά τον δημοσιογράφο, κάνοντας λόγο για έναν πολυπράγμονα άνθρωπο με ξεχωριστό χαρακτήρα και γραφή.

«”Έφυγε” ο Αντώνης Πανούτσος, ένας εξαιρετικός συνάδελφος, πολυπράγμων άνθρωπος, εξαιρετικός χαρακτήρας με φανταστική “πένα”. Πολλοί αγόραζαν την αθλητική εφημερίδα για να διαβάσουν τον Πανούτσο που δεν έγραφε αθλητικά», είπε χαρακτηριστικά.

Στην εκπομπή μίλησε και ο Παναγιώτης Περπερίδης, ενώ προβλήθηκε απόσπασμα από την εμφάνιση του Αντώνη Καρπετόπουλου στο χθεσινό «Live News», όπου αναφέρθηκε στο τηλεοπτικό του ταίρι.

Μετά την προβολή του βίντεο, η Μαρία Αντωνά πήρε τον λόγο και στάθηκε ιδιαίτερα στα λόγια που ακούστηκαν για τον εκλιπόντα. Παράλληλα, συνέδεσε την απώλειά του με την ανάγκη για ανθρώπους με θετικό αποτύπωμα στον τηλεοπτικό χώρο, αφήνοντας αιχμές για το κλίμα των τελευταίων ημερών, με φόντο τον πολυσυζητημένο off air καβγά του Νίκου Στραβελάκη με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

«Πόσο ωραία αυτά που ακούσαμε. Πριν από λίγο έπαιξε ένας τίτλος από κάτω που έλεγε “φτωχότερη η ελληνική δημοσιογραφία”. Εγώ θα πω “φτωχότερη η τηλεόραση”, γιατί έχει ανάγκη η τηλεόραση από καλούς ανθρώπους με όλα αυτά που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχουμε ανάγκη από καλούς ανθρώπους», σχολίασε η Μαρία Αντωνά.