Μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Άρη Καβατζίκη και την εκπομπή «For You» παραχώρησε ο Τάκης Ζαχαράτος.

Ο γνωστός showman μίλησε για τη νέα του παράσταση, τη διαδικασία πίσω από τις μιμήσεις του, αλλά και για την ανθρωποφαγία που, όπως λέει, παρατηρεί στην τηλεόραση.

Αναφερόμενος στην τέχνη της μίμησης, ο Τάκης Ζαχαράτος εξήγησε πως αντιμετωπίζει κάθε πρόσωπο με σεβασμό και αφοσίωση, ενώ θεωρεί ότι η συγκεκριμένη δουλειά απαιτεί ιδιαίτερη ακρίβεια και προετοιμασία.

«Δεν μπορώ τους διαχωρισμούς σε όσα κάνω. Το να δώσεις ζωή σε έναν άνθρωπο είναι μαγικό. Θεωρώ ότι η δουλειά του μίμου είναι πιο δύσκολη από του ηθοποιού, γιατί έναν ρόλο τον παίζεις όπως θες. Όταν είναι να κάνεις τον Νίκο Χατζηνικολάου, δεν μπορείς να πεις “τον κάνω λίγο”. Είναι σαν να κάνεις πάνω σε μια τρίχα ακροβασία. Εγώ ποτέ δεν είδα με λιγότερη δουλειά, πρόβα, σεβασμό και αφοσίωση κανέναν άνθρωπο που έχω μιμηθεί», δήλωσε.

Όπως τόνισε, για να προσεγγίσει κάποιον μέσα από τη μίμηση, χρειάζεται πρώτα να αισθανθεί αγάπη και σύνδεση μαζί του.

«Για να μιμηθώ κάποιον, θα πρέπει να τον αγαπήσω πρώτα. Όταν φοράς το κοστούμι, είναι σαν να σου κάνουν την τιμή να σε δέχονται στην αγκαλιά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο showman αποκάλυψε ακόμη πως, αν αντιληφθεί ότι κάποια μίμησή του έχει στενοχωρήσει τον άνθρωπο που αφορά, εξετάζει προσεκτικά τη στάση του και δεν αποκλείει να ζητήσει συγγνώμη.

«Αν στενοχωρηθεί κάποιος που μιμήθηκα, κάθομαι και ζυγίζω αν είμαι έντιμος με αυτό που κάνω. Έχω ξεπεράσει κάπου το όριο; Αν αισθανθώ ότι το έκανα, το μαζεύω και ζητάω συγγνώμη, αλλιώς προχωράμε», εξομολογήθηκε.

Ο Τάκης Ζαχαράτος μίλησε και για όσα τον έχουν στενοχωρήσει στον χώρο της τηλεόρασης, εκφράζοντας την ενόχλησή του για τη διαρκή κριτική και τις αντιπαραθέσεις.

«Ναι, έχω στενοχωρηθεί και με στενοχωρεί η ανθρωποφαγία της τηλεόρασης. Έχει γίνει ένα δικαστήριο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βλέπω να δικάζει ο ένας τον άλλο. Είναι τόσο βαρετό. Ο μπαμπάς μου έλεγε “κοίτα την καμπούρα σου”», σημείωσε.