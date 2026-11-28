Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Νοεμβρίου προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, δίνοντας στη νέα κακοκαιρία την ονομασία «ΑΡΓΟΣ».

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, τα κύρια χαρακτηριστικά της επιδείνωσης θα είναι οι θυελλώδεις άνεμοι, οι ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες και η πτώση της θερμοκρασίας. Παράλληλα, αναμένονται χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αλλά και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο.

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο που είχε εκδοθεί την Παρασκευή, επισημαίνοντας τις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο ανά ημέρα.

Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, όπου ισχύει κόκκινη προειδοποίηση.

Στη δυτική Πελοπόννησο, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, επίσης με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Από τις βραδινές ώρες, σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, συγκεκριμένα στην Πιερία και τη Χαλκιδική, καθώς και στην ανατολική Θεσσαλία, στους νομούς Λάρισας και Μαγνησίας.

Για τις περιοχές αυτές έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση.

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει με ισχυρές βροχές και καταιγίδες την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην ανατολική και τη νότια Πελοπόννησο.

Ειδικότερα, οι περιοχές που περιλαμβάνονται στην κόκκινη προειδοποίηση είναι:

Ανατολική Θεσσαλία: νομοί Λάρισας και Μαγνησίας.

Σποράδες.

Ανατολική Στερεά: νομοί Αττικής, Βοιωτίας και Φθιώτιδας.

Εύβοια.

Ανατολική και νότια Πελοπόννησος: νομοί Κορινθίας, Αργολίδας, ανατολική Αρκαδία και Λακωνία.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και λόγω των ανέμων, καθώς στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι, έντασης 9 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 10 μποφόρ. Για το φαινόμενο έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση.

Παράλληλα, τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας, καθώς και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας με χαμηλό υψόμετρο. Για τις χιονοπτώσεις ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση.

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου

Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και τη Δευτέρα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη, όπου έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση.

Την ίδια ημέρα θα εξακολουθήσουν να πνέουν πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο, έντασης 8 με 9 μποφόρ και τοπικά στο νότιο Αιγαίο έως 10 μποφόρ. Και για το συγκεκριμένο φαινόμενο ισχύει κόκκινη προειδοποίηση.