Με μια διαδρομή γεμάτη έντονες στιγμές, σημαντικές συνεργασίες, προσωπικές προκλήσεις και μεγάλες επαγγελματικές επιτυχίες, ο χαρισματικός Χάρης Σιανίδης, μια εμβληματική προσωπικότητα στον χώρο του ελληνικού PR & Event και ιδρυτής της Beautiful People PR, έχει καταφέρει να αφήσει το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στον κόσμο της επικοινωνίας και της ελληνικής showbiz.

Από τη Σπυριδούλα Τριάντου

Μετρώντας πλέον 15 χρόνια επιτυχημένης πορείας της Beautiful People PR, ο Χάρης Σιανίδης μιλά, σε μια εξομολογητική συνέντευξη, για τα παιδικά του χρόνια, τη βαθιά σχέση με τη μητέρα του και την απώλειά της, τις δυσκολίες που συνάντησε στην επαγγελματική του διαδρομή, αλλά και τις φιλίες, τις αξίες και τις επιλογές που τον καθόρισαν. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, ανατρέχει στο παρελθόν, αποκαλύπτει τις πιο προσωπικές του σκέψεις και μοιράζεται στιγμές που τον σημάδεψαν, αποδεικνύοντας πως πίσω από τη λάμψη, τις επιτυχίες και τα διάσημα πρόσωπα κρύβεται μια διαδρομή γεμάτη αγώνες, απώλειες, πίστη και πολλή δύναμη ψυχής.

Πριν από λίγες μέρες γιόρτασες τα γενέθλιά σου. Γνωρίζουμε για τη μάχη που δίνει η μητέρα σου με την άνοια. Σου έλειπε η μητέρα σου εκείνη την ημέρα;

Πάρα πολύ. Και τα πέρασα στη Δέσποινα Βανδή και στη Νατάσα Θεοδωρίδου, με μια ωραία τούρτα. Η μαμά μου ήταν πολύ σημαντική για μένα. Οταν αρρώστησε, στα 65 της, ήμουν περίπου 30 χρονών. Τότε έλεγα συνέχεια: «Η μαμά μου, μακάρι να φτάσει μέχρι τα 80». Και ο Θεός με άκουσε και έδωσε κάποια καλά χρόνια στη μαμά μου, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στο φάσμα της άνοιας. Θεωρώ, όμως, ότι κάποιες φορές δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στα σχέδια του Θεού. Το έχω αποδεχτεί. Σίγουρα μου λείπει πάρα πολύ. Πάντα μου λείπει. Τη βλέπω, πηγαίνω και τη βλέπω πολύ συχνά. Είναι δύσκολο και για τον ασθενή, αλλά και πάρα πολύ για το περιβάλλον του ασθενούς, γιατί πια έχει να αντιμετωπίσει και έναν άλλον άνθρωπο.

Να γυρίσουμε λίγο πίσω στα παιδικά σου χρόνια. Τι παιδάκι ήσουν;

Σίγουρα ήμουν ένα παιδάκι που ήξερε από πολύ μικρό ότι θα πετύχει. Υπήρχε αυτό το μεγάλο, έμφυτο ταλέντο στην επικοινωνία. Ημουν ο επαναστάτης του σχολείου. Πρώτος στις καταλήψεις, πρώτος στις μαθητικές διεκδικήσεις, πρόεδρος του δεκαπενταμελούς και τα λοιπά. Ημουν πολύ πολιτικοποιημένος, και αργότερα στη φοιτητική μου ζωή. Ημουν ένα ιδιαίτερο παιδί, με πάρα πολλές έντονες ανησυχίες από εκείνη την εποχή, που μεγάλωσε μέσα σε ένα γυναικείο περιβάλλον.

Τι εννοείς;

Μεγάλωσα με τρεις μαμάδες! Οι αδελφές της μαμάς μου έμεναν στην ίδια πολυκατοικία. Δεν είχαν δικά τους παιδιά, οπότε πάντα είχα πολλές επιλογές.

Από τα 18 σου, όμως, ήθελες να φύγεις και να δουλέψεις. Γιατί;

Επειδή ένιωθα ότι έπρεπε να ανακαλύψω τον εαυτό μου και την ταυτότητά μου. Σπούδασα, πέρασα στις πανελλαδικές αριστούχος, με 19,7, τότε με το Πολυκλαδικό Λύκειο. Είχα 19,7 απολυτήριο λυκείου και στη συνέχεια πέρασα στο Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Ηθελα να βασίζομαι στον εαυτό μου, να πατάω στα πόδια μου, να μην έχω ανάγκη κανέναν και να είμαι εγώ ο κύριος του εαυτού μου, ώστε να μην μπορεί κανείς να μου ζητήσει τον λόγο για τίποτα.

Τι θυμάσαι από τα εφηβικά σου χρόνια;

Πήγαινα και τρύπωνα στα καμαρίνια του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Τότε έπαιζε η Αλίκη Βουγιουκλάκη στη «Μελωδία της Ευτυχίας». Ηταν η τελευταία της θεατρική παράσταση στην Αθήνα, πριν ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Πήγαινα στα καμαρίνια και της έλεγα: «Κυρία Βουγιουκλάκη, θέλετε να σας βοηθήσω κάπου; Χρειάζεστε κάτι;»

Και πώς μπήκες τελικά στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης;

Με ανακάλυψε ο Βασίλης Τσιλιχρήστος. Τότε ήταν οι μυθικοί πορτιέρηδες της εποχής και έκαναν το περίφημο face control, μου πρότειναν να δουλέψω στο κομμάτι της επικοινωνίας. Φυσικά, στην αρχή ήμουν ο βοηθός του βοηθού. Πήγαινα φράουλες με σαντιγί στους επωνύμους της εποχής και έλεγα «Θέλετε μια φράουλα; Θέλετε λίγη σαντιγί;» σε όλους τους ανθρώπους που αποτελούσαν την κοσμική ζωή της εποχής, όπως η Βίκυ Κουλιανού, η Μάγκυ Χαραλαμπίδου, η Φέη Μακρή, η Ζέτα Λογοθέτη. Ετσι, σιγά σιγά μπήκα στον χώρο. Πήγα στη Σχολή Βελουδάκη, σπούδασα styling και άρχισα να δουλεύω στα περιοδικά της εποχής και στις επιδείξεις μαζί με τους σχεδιαστές. Με στήριξαν όλοι οι Ελληνες σχεδιαστές. Κουβάλησα πάρα πολλές τσάντες, ήμουν βοηθός σε διάσημες στιλίστριες της εποχής.

Και ακολούθησαν τα κορυφαία styling times, που άφησαν ιστορία…

Ναι… Κράτησαν περίπου δέκα χρόνια. Μάζευα τα πιο super top models στην Ελλάδα και δημιουργούσαμε ένα φανταστικό catwalk. Ηταν περισσότερο ένα happening, σαν live shooting, σαν μια ζωντανή φωτογράφιση. Δεν υπήρχε κάτι ανάλογο, έτσι ξεκίνησα τις επαφές με διάσημα πρόσωπα από Ελλάδα και εξωτερικό!

Πότε μπήκε στο μυαλό σου η ιδέα να αφήσεις αυτό το κομμάτι και να δημιουργήσεις το Beautiful People;

Οταν άρχισα να τρώω κάποια χαστούκια. Εγώ ήμουν ένα παιδί που είχα κάποιες αρχές, ένα πολύ μεγάλο ταλέντο στην επικοινωνία και ήθελα να κάνω το επόμενο βήμα. Δεν ήθελα να υπάρχει τόση φασαρία χωρίς αποτέλεσμα. Και για αυτόν τον λόγο πλήρωσα όλο αυτό το πράγμα. Επρεπε να αποδεικνύω πέντε φορές ότι αξίζω, ακριβώς λόγω της υπερβολικής δημοσιότητας και του μεγάλου θορύβου που γινόταν γύρω από το όνομά μου. Και προσπάθησαν να με βγάλουν από τη μέση με πάρα πολύ άσχημο και άτιμο τρόπο. Τότε είχα σοκαριστεί πάρα πολύ. Ημουν 27-28 χρόνων και είπα «ή όλα ή τίποτα». Μου έβαζαν τρικλοποδιές και έλεγαν πράγματα για μένα, για να με πετάξουν εκτός χώρου. Με στεναχωρούσε, αλλά καταλάβαινα ότι άξιζα. Ξεκίνησα να δουλεύω από το σπίτι και σιγά σιγά, βήμα βήμα, όλα αυτά εξελίχθηκαν σε μια ολοκληρωμένη εταιρία. Σήμερα έχουμε δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες οργάνωσης εκδηλώσεων και επικοινωνίας στην Ελλάδα, με περισσότερες από διακόσιες ενέργειες και εκδηλώσεις. Αναλαμβάνουμε συνέδρια, επικοινωνιακές προτάσεις, διαφημιστικές εφαρμογές, Φέτος, μάλιστα, κλείνουμε 15 χρόνια. Οπότε κοιτάζω τον άλλον στα μάτια και του λέω την αλήθεια. Δεν μου αρέσει να λέω πράγματα που δεν μπορώ να κάνω.

Φίλους έχεις από τον συγκεκριμένο χώρο;

Εχω πάρα πολύ καλούς φίλους και από αυτόν τον χώρο. Οι φίλοι είναι μια επένδυση. Θεωρώ ότι στο κομμάτι των φίλων πέτυχα πολύ και κέρδισα. Δεν κέρδισα, όμως, τόσο πολύ στο κομμάτι της προσωπικής ζωής. Οπότε κάτι κερδίζουμε και κάτι χάνουμε. Γιατί και οι φιλίες θέλουν χρόνο, αμοιβαιότητα και υποχωρήσεις.

Τι δεν συγχωρείς στους ανθρώπους;

Την αχαριστία. Μπορώ να ακούσω τα πάντα, αλλά δεν μπορώ την κοροϊδία και την αχαριστία. Προτιμώ να μου πει ο άλλος «θέλω να σε σκοτώσω», παρά να έρθει να με μαχαιρώσει πισώπλατα.

Φοβάσαι κάτι;

Ο μεγαλύτερος φόβος στη ζωή μου, από τότε που ήμουν παιδάκι, ήταν η στιγμή που θα χάσω τη μαμά μου. Ηταν ένα μεγάλο στήριγμα για μένα. Σίγουρα είναι κάτι που έχω αποδεχτεί. Δεν είμαι εγωιστής. Δεν θέλω να ζει ένας άνθρωπος και να ταλαιπωρείται μόνο και μόνο για να τον βλέπω εγώ.

Τι ήταν για σένα η Γωγώ Μαστροκώστα;

Δεν θέλω να πω πολλά, γιατί δεν ήμουν απλώς ένας φίλος. Ημουν ένα κομμάτι της ζωής της, ένα κομμάτι του εαυτού της. Εμείς γράψαμε μια ολόκληρη εποχή. Δεν με ενδιέφερε να κρατήσω σχέσεις με ανθρώπους που μπορεί να υπήρξαν φίλοι της για κάποια διαστήματα. Εκτιμώ την οικογένειά της και τον Τραιανό, αλλά αυτό δεν μπορεί να αναπληρώσει τίποτε από όσα είχαμε με τη Γωγώ. Ημασταν πάντα μαζί, οι δυο μας. Μίλησαν τόσο πολλοί για εκείνη, ακόμη και άνθρωποι που μπορεί να της μιλούσαν μία φορά τον χρόνο ή να είχαν κάνει παρέα μαζί της περιστασιακά. Δεν μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκαν όλο αυτό, με βαρύγδουπες δηλώσεις. Εδώ η κοπέλα κηδευόταν και κάποιοι έγραφαν τραγούδια για τη Γωγώ. Ηταν κάτι που με ενόχλησε…