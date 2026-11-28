Τα βλέμματα και τα φλας τράβηξε η Παναγιώτα Βιτετζάκη στο κέντρο της Αθήνας, πραγματοποιώντας μια εμφάνιση που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Η γνωστή ηθοποιός επέλεξε ένα ιδιαίτερο σύνολο με πρωταγωνιστή ένα εφαρμοστό λεοπάρ κολάν, αποδεικνύοντας πως δεν φοβάται να τολμήσει στιλιστικά και να ξεχωρίσει.

Ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε σε χαλαρή βόλτα της, με την ίδια να κινείται στους δρόμους της πόλης κρατώντας το κινητό της και μερικά λευκά τριαντάφυλλα. Το outfit της είχε ξεκάθαρα casual χαρακτήρα, χωρίς όμως να στερείται έντασης και προσωπικού στιλ.

Η Παναγιώτα Βιτετζάκη συνδύασε το λεοπάρ κολάν της με ένα εφαρμοστό, σκούρο καφέ μακρυμάνικο τοπ, δημιουργώντας ένα σύνολο σε γήινες αποχρώσεις. Το animal print, που παραμένει μια τολμηρή επιλογή για όσες θέλουν να δώσουν χαρακτήρα στην εμφάνισή τους, ήταν αναμφίβολα το στοιχείο που ξεχώρισε περισσότερο.

Την εμφάνιση ολοκλήρωσε με μπεζ αρβυλάκια με κορδόνια και μια μεγάλη δίχρωμη τσάντα ώμου σε καφέ και μπεζ τόνους. Τα καφέ γυαλιά ηλίου, τα χρυσά σκουλαρίκια και τα ακουστικά συμπλήρωναν το καθημερινό της look, ενώ τα λευκά τριαντάφυλλα που κρατούσε πρόσθεσαν μια ξεχωριστή πινελιά στις φωτογραφίες.