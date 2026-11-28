Μια προσωπική εμπειρία από το παρελθόν της αποκάλυψε η Μαρία Αντωνά το πρωί του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «MEGA Non Stop», με αφορμή τις διαρρήξεις που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα σε κατοικίες στα Γλυκά Νερά.

Η παρουσιάστρια, ακούγοντας τις μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για τα περιστατικά, αποκάλυψε πως έχει βρεθεί και η ίδια αντιμέτωπη με μια αντίστοιχη κατάσταση. Όπως περιέγραψε, ένας άνθρωπος εισέβαλε στο σπίτι της κρατώντας λοστό, την ώρα που εκείνη βρισκόταν μέσα.

Η Μαρία Αντωνά μίλησε για τον φόβο και την ανασφάλεια που μπορεί να προκαλέσει μια τέτοια εμπειρία, εξηγώντας πως είναι δύσκολο να αισθανθεί κανείς ξανά ήρεμος στον ίδιο χώρο μετά από ένα περιστατικό διάρρηξης.

«Εγώ σας καταλαβαίνω, γιατί το έχω βιώσει αυτό που λέτε. Το έχω βιώσει να βρίσκομαι μέσα στο σπίτι μου, να μπαίνει άνθρωπος με λοστό μέσα στο σπίτι. Παιδιά, δεν μπορείς μετά να ηρεμήσεις, ούτε μπορείς να μείνεις στον ίδιο χώρο μετά για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Φοβάσαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.