Το ποτήρι φαίνεται πως ξεχείλισε μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Στράτου Τζώρτζογλου, στις οποίες αναφέρθηκε με υποτιμητικό και απαξιωτικό τρόπο στη Γιούλη Ηλιοπούλου και στις θεατρικές παραγωγές της με επίκεντρο την παιδική παράσταση «Ολιβερ Τουίστ»!

Από τη Σπυριδούλα Τριάντου

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Espresso», η απάντηση της Γιούλης Ηλιοπούλου ήταν άμεση, καθώς μόλις μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του ηθοποιού προχώρησε στην αποστολή εξώδικης δήλωσης με αποδέκτη τον ηθοποιό, ζητώντας την «ανάκληση των ισχυρισμών του και επιφυλασσόμενη για κάθε νόμιμο δικαίωμά της».

Το τελευταίο επεισόδιο σχετικά με όσα είχαν συμβεί στα παρασκήνια της παράστασης «παίχτηκε» στις 26 Νοεμβρίου, όταν το Tlife φιλοξένησε συνέντευξη του Τζώρτζογλου. Εκεί ο ηθοποιός έδινε τη δική του εκδοχή για τη συνεργασία, προχωρώντας σε σοβαρές καταγγελίες. Μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιοδείας δεν υπήρχαν χρήματα ούτε για φαγητό ούτε για νερό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν πλήρωναν ούτε λεφτά για φαΐ ούτε για νεράκια». Στο εξώδικο, η πλευρά της Γιούλης Ηλιοπούλου απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του ηθοποιού, χαρακτηρίζοντάς τους «ψευδείς, ανακριβείς και προσβλητικούς για την εταιρεία και την ίδια προσωπικά». Ειδικότερα, διαψεύδει τις αναφορές του περί μη καταβολής αμοιβών, καθώς και περί μη κάλυψης εξόδων διατροφής και διαμονής στη διάρκεια της καλοκαιρινής περιοδείας, υποστηρίζοντας ότι ο ηθοποιός πληρώθηκε κανονικά και στο ακέραιο, σύμφωνα με όσα είχαν συμφωνηθεί.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον λόγο της αποχώρησής του. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η εταιρία, η διαφωνία προέκυψε όταν ο ηθοποιός φέρεται πως απαίτησε τον διπλασιασμό της συμφωνημένης αμοιβής του, απαίτηση στην οποία η παραγωγή αρνήθηκε να ανταποκριθεί.

Το εξώδικο περιλαμβάνει, επίσης, αναφορές στις δύο τελευταίες παραστάσεις του «Ολιβερ Τουίστ» στην Αθήνα, στις οποίες, σύμφωνα με την παραγωγή, ο ηθοποιός δεν εμφανίστηκε, καθώς και σε μαρτυρίες συνεργατών που, όπως υποστηρίζει, μπορούν να επιβεβαιώσουν τη δική της εκδοχή. Με το εξώδικο η εταιρία και η Γιούλη Ηλιοπούλου καλούν τον Στράτο Τζώρτζογλου να προχωρήσει σε πλήρη και δημόσια ανάκληση των δηλώσεών του εντός 24 ωρών από τη νόμιμη επίδοση του εγγράφου στο ίδιο μέσο στο οποίο δημοσιεύτηκαν. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλώνουν ότι επιφυλάσσονται να ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά τους, τόσο σε αστικό όσο και σε ποινικό επίπεδο, διεκδικώντας αποζημίωση για κάθε ζημία που θεωρούν ότι υπέστησαν.

Η σπίθα που άναψε το φιτίλι της κόντρας

Ολα ξεκίνησαν όταν ο Στράτος Τζώρτζογλου αποχώρησε από τις θεατρικές παραστάσεις «Ολιβερ Τουίστ» και «Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ» στις οποίες πρωταγωνιστούσε, στο πλαίσιο της Παιδικής Σκηνής της Γιούλης Ηλιοπούλου. Ο γνωστός ηθοποιός γνωστοποίησε την αποχώρησή του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ενώ στη συνέχεια, μιλώντας στη Μαρία Ρουμελιώτου στις 18 Νοεμβρίου, ανέφερε πως η συνεργασία του με την παραγωγό είχε ήδη ολοκληρωθεί, έπειτα από διαφωνίες που δεν κατέστη δυνατό να επιλυθούν.

Η πρώτη δημόσια τοποθέτηση της Γιούλης Ηλιοπούλου ήρθε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026 μέσα από ανάρτησή της στο facebook. Η γνωστή παραγωγός υποστήριξε ότι ο ηθοποιός ζήτησε περισσότερα χρήματα από εκείνα που είχαν αρχικά συμφωνηθεί, κάτι στο οποίο η ίδια δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ο Τζώρτζογλου είχε εξοφληθεί πλήρως για τις πρόβες και τις παραστάσεις στις οποίες συμμετείχε μέχρι την αποχώρησή του, στέλνοντας το δικό της μήνυμα με τη χαρακτηριστική φράση: «Δεν λειτουργώ με όρους εκβιαστικών διλημμάτων».

Ιδιαίτερη αίσθηση είχαν προκαλέσει, επίσης, και όσα είχε δηλώσει αποκλειστικά στην «Espresso» ο Χρήστος Γιαννακάκος, ηθοποιός που συνεργάζεται εδώ και δέκα χρόνια με την Παιδική Σκηνή της Ηλιοπούλου, περιγράφοντας τη δική του εμπειρία από τη συνεργασία με τον Τζώρτζογλου. «Η Γιούλη τον βοήθησε πολύ! Τον στήριξε, ενώ μας δημιουργούσε πολλά προβλήματα. Και αυτό ήταν το “ευχαριστώ”…» είχε αναφέρει μεταξύ άλλων. Στην ίδια συνέντευξη έκανε λόγο για καθυστερήσεις στις πρόβες, απουσίες και διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο που λειτουργούσε η θεατρική ομάδα, υποστηρίζοντας ότι ο ηθοποιός άλλαζε τα λόγια του και δεν ακολουθούσε τις σκηνοθετικές οδηγίες.