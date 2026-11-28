Η προστασία των δανειοληπτών από τα funds, η ουσιαστική στήριξη της ελληνικής οικογένειας, η αντιμετώπιση του δημογραφικού και η προάσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων αποτελούν τους βασικούς άξονες των πολιτικών θέσεων του βουλευτή της ΝΙΚΗΣ στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, Ανδρέα Βορύλλα.

Της Βίβιαν Μπενέκου

Πατέρας τριών παιδιών, παππούς ενός εγγονού, άνθρωπος της δουλειάς και των οικογενειακών ευθυνών, περιγράφει πώς η επαγγελματική εμπειρία τον δίδαξε να εκτιμά τη συνέπεια, την εμπιστοσύνη και τον καθαρό λόγο, στοιχεία που θεωρεί εξίσου σημαντικά και στην πολιτική.

Ο Ανδρέας Βορύλλας, τον οποίο είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στα γραφεία μας, παρουσιάζει σήμερα στην «Espresso» τις πολιτικές προτεραιότητές του, δίνει έμφαση στα εθνικά ζητήματα και υπερασπίζεται τον ρόλο της Ορθοδοξίας. Παράλληλα, δεν αποφεύγει να αναφερθεί στις δημοσκοπικές δυσκολίες της ΝΙΚΗΣ, αναγνωρίζοντας την ανάγκη ανανέωσης, μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας και διεύρυνσης της κοινωνικής της απήχησης.

Και επειδή πίσω από την πολιτική ιδιότητα βρίσκεται πάντοτε η προσωπική διαδρομή, ο Ανδρέας Βορύλλας μιλά για τα βιώματα που τον σημάδεψαν, τη σύζυγό του Αφροδίτη, τον πιο σταθερό άξονα της ζωής του, όπως υποστηρίζει, την αγάπη του για το Περιστέρι, όπου μεγάλωσε, αλλά και για τα ταξίδια στη θάλασσα, ενώ δηλώνει πως ποτέ δεν κρύβει αλήθειες από τον συνομιλητή του.

Τι σας οδήγησε να ασχοληθείτε με την πολιτική και ποιο θεωρείτε το σημαντικότερο επίτευγμα της κοινοβουλευτικής διαδρομής σας;

Με οδήγησε η αγωνία για την πατρίδα και την καθημερινότητα των ανθρώπων που γνώρισα μέσα από τη δουλειά μου. Οταν βλέπεις εργαζομένους να δυσκολεύονται να συντηρήσουν την οικογένειά τους και επαγγελματίες να παλεύουν για να κρατήσουν ανοιχτή την επιχείρησή τους, αισθάνεσαι ευθύνη. Ξεχωρίζω την προσπάθειά μας για την προστασία των δανειοληπτών και το δικαίωμά τους να εξαγοράζουν την οφειλή τους πριν μεταβιβαστεί σε fund. Πρόκειται για συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία. Το ουσιαστικό επίτευγμα, όμως, θα είναι να εφαρμοστεί και να ανακουφίσει οικογένειες.

Εκπροσωπείτε τον Δυτικό Τομέα Αθηνών. Ποια προβλήματα απαιτούν άμεση αντιμετώπιση;

Πρώτα η πίεση στο οικογενειακό εισόδημα: ενοίκιο, τρόφιμα, ενέργεια και οφειλές. Ακολουθούν η πρόσβαση στη δημόσια υγεία, οι σχολικές υποδομές, οι συγκοινωνίες και η προστασία από πλημμύρες. Στη Δυτική Αθήνα υπάρχουν άνθρωποι με ικανότητες, επιχειρήσεις και νέοι που αξίζουν περισσότερες ευκαιρίες. Χρειάζονται επενδύσεις και δημόσιες υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Διεκδικούμε ενίσχυση του «Αττικόν», πλήρη αξιοποίηση της «Αγίας Βαρβάρας» και σχεδιασμό νέου δημόσιου γενικού νοσοκομείου βάσει των πραγματικών αναγκών της περιοχής. Θεωρώ υποχρέωσή μου να μεταφέρω στη Βουλή συγκεκριμένα προβλήματα και να παρακολουθώ την εξέλιξή τους.

Πώς αξιολογείτε τη μέχρι σήμερα πορεία της ΝΙΚΗΣ και ποιο είναι το πολιτικό της στοίχημα για τα επόμενα χρόνια;

Η ΝΙΚΗ έφερε στη Βουλή ανθρώπους με επαγγελματική και κοινωνική διαδρομή που θέλησαν να προσφέρουν, χωρίς να είναι επαγγελματίες πολιτικοί. Αυτό δημιουργεί μεγάλες απαιτήσεις και υποχρέωση συνεχούς βελτίωσης. Χρειάζεται να αναγνωρίζουμε τις αδυναμίες μας και να γινόμαστε αποτελεσματικότεροι. Το στοίχημά μας είναι να κερδίσουμε ευρύτερη εμπιστοσύνη με σοβαρές προτάσεις, ενότητα και καθημερινή παρουσία. Να καταλάβει ο πολίτης πώς οι θέσεις μας βελτιώνουν τη ζωή του.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για τη ΝΙΚΗ. Τις εμπιστεύεστε και πόσο σας προβληματίζουν;

Ασφαλώς μας προβληματίζουν και εξετάζουμε τα μηνύματά τους. Τις διαβάζουμε ως αποτύπωση μιας συγκεκριμένης στιγμής, με προσοχή στη μεθοδολογία και στα περιθώρια αβεβαιότητας. Η αποχή από τις έρευνες και η επιφυλακτικότητα μέρους των πολιτών απαιτούν προσεκτική ανάγνωση των αποτελεσμάτων. Δυστυχώς, το Κίνημά μας δεν έχει ισχυρούς χρηματοδότες, έχει περιορισμένη προβολή στα μεγάλα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προβάλλει επαρκώς τις πολιτικές του θέσεις και το πρόγραμμά του. Ωστόσο είμαι αισιόδοξος ότι το Κίνημά μας θα είναι και πάλι στην επόμενη Βουλή, ανανεωμένο και πιο δυνατό.

Η ΝΙΚΗ προβάλλει την πατρίδα, την πίστη και την οικογένεια. Πώς αξιολογούνται αυτές οι αξίες από τους πολίτες σήμερα;

Πιστεύω ότι παραμένουν βαθιά ριζωμένες στην κοινωνία. Οι πολίτες, όμως, ζητούν να βλέπουν το περιεχόμενό τους στην πράξη. Αγάπη για την πατρίδα σημαίνει και να μπορεί ο νέος να εργαστεί εδώ. Σεβασμός στην οικογένεια σημαίνει αξιοπρεπή κατοικία και χρόνο των γονιών με τα παιδιά τους. Πίστη σημαίνει ευθύνη απέναντι στον αδύναμο και προσωπικό παράδειγμα. Αυτές οι αξίες μάς δεσμεύουν πρώτα εμάς που τις επικαλούμαστε. Οταν συνοδεύονται από συνέπεια, μπορούν να συναντήσουν ανθρώπους διαφορετικών πολιτικών αφετηριών με κοινή αγωνία για τον τόπο.

Ποια είναι η θέση σας για τον ρόλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία;

Η Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελεί πνευματικό στήριγμα και ζωντανό μέρος της ιστορίας και της κοινωνικής μας συνοχής. Η ενορία μπορεί να προσφέρει συντροφιά στον ηλικιωμένο, βοήθεια στην οικογένεια, ελπίδα στον άνθρωπο που δοκιμάζεται. Η Πολιτεία οφείλει να συνεργάζεται μαζί της με σεβασμό στους διακριτούς τους ρόλους και στην ελευθερία της συνείδησης κάθε πολίτη. Παράλληλα, έχει δικές της ευθύνες κοινωνικής προστασίας, τις οποίες πρέπει να εκπληρώνει. Για μένα, η πίστη αποκτά ιδιαίτερη δύναμη όταν γίνεται έμπρακτη αγάπη, ταπεινότητα και προσφορά χωρίς διακρίσεις.

Η ΝΙΚΗ έχει πολλούς πολύτεκνους στις τάξεις της. Θεωρείτε επαρκή τα σημερινά μέτρα για το Δημογραφικό;

Δεν επαρκούν, γιατί η απόφαση για ένα παιδί χρειάζεται προοπτική πολλών ετών. Εχω προτείνει μηνιαία ενίσχυση 200 ευρώ ανά παιδί μέχρι τα δεκαοκτώ, με οικογενειακό εισοδηματικό όριο τα 60.000 ευρώ, μαζί με στεγαστική πολιτική και φορολογικές ελαφρύνσεις. Απαιτείται συγκεκριμένη δημοσιονομική πρόβλεψη.

Πώς αξιολογείτε την κυβερνητική στάση στα ελληνοτουρκικά και ποια πρέπει να είναι η απάντηση στις τουρκικές διεκδικήσεις;

Θεωρώ ότι η κυβέρνηση δίνει υπερβολικό βάρος στην εικόνα της ηρεμίας, χωρίς να εξηγεί επαρκώς στους πολίτες ποιες είναι οι δεσμεύσεις και τα αποτελέσματα των συνομιλιών. Ο διάλογος είναι χρήσιμος όταν στηρίζεται σε σαφείς θέσεις και αποτρεπτική ισχύ. Η Ελλάδα οφείλει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, με σχέδιο και κατάλληλη προετοιμασία.Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να οριοθετήσουμε άμεσα την Ελληνική ΑΟΖ και σταδιακά να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, κάτι που ήδη έχουμε κάνει στο Ιόνιο. Επίσης, προτείνουμε να επεκταθούν άμεσα τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια περιμετρικά της Κρήτης ως πρώτο βήμα άσκησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο.

Πώς αποδεικνύεται στην πράξη ότι η ΝΙΚΗ μπορεί να μετατρέψει τις διακηρύξεις της σε εφαρμόσιμες λύσεις;

Με νομοθετική δουλειά, προσδιορισμό του κόστους, σαφείς πηγές χρηματοδότησης και έλεγχο της εφαρμογής. Η πρότασή μας για δικαίωμα προτίμησης του δανειολήπτη αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα. Το ερώτημα είναι απλό: Οταν μια τράπεζα δέχεται να πουλήσει ένα δάνειο σε μειωμένο τίμημα, γιατί να μη δίνεται πρώτα στον ίδιο τον δανειολήπτη η δυνατότητα να το εξοφλήσει με οικονομικά ισοδύναμους όρους; Με διαφάνεια, συγκεκριμένες προθεσμίες και κανόνες αποφυγής καταχρήσεων, μια τέτοια παρέμβαση μπορεί να δώσει διέξοδο σε οικογένειες και επιχειρήσεις που σήμερα βρίσκονται εγκλωβισμένες. Αντίστοιχα, όταν ζητούμε ενίσχυση της οικογένειας, οφείλουμε να εξηγούμε τους δικαιούχους και τη δημοσιονομική επίπτωση. Στον κοινοβουλευτικό έλεγχο ζητάμε στοιχεία και επανερχόμαστε όταν οι απαντήσεις είναι αόριστες. Η αξιοπιστία χτίζεται όταν ο πολίτης μπορεί να ελέγξει τι πρότεινες, τι υποστήριξες και πόσο επίμονα εργάστηκες για να υπάρξει αποτέλεσμα.

Ποια θα χαρακτηρίζατε τη μεγαλύτερη πολιτική σας επιτυχία μέχρι σήμερα;

Τόσο εγώ προσωπικά όσο και η ΝΙΚΗ μπήκαμε στη Βουλή με σκοπό να βοηθήσουμε τον ελληνικό λαό, ιδιαίτερα όσους υποφέρουν από την ακρίβεια και τα χρέη. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεών μας βρίσκεται η προστασία των δανειοληπτών. Το 2023 και εκ νέου το 2026 αναδείξαμε νομοθετικά, με κατάθεση νόμου, την ανάγκη να δίνεται στον δανειολήπτη το δικαίωμα να εξαγοράσει το δάνειό του στο ίδιο τίμημα που προσφέρεται στο fund, αντί να αποκλείεται από αυτή τη δυνατότητα. Το παραπάνω μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά το στεγαστικό και το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας. Μια σημαντική εμπειρία ήταν και η αποστολή μου στο Δουβλίνο, τον Οκτώβριο του 2025, μαζί με τον εκπρόσωπο Τύπου της ΝΙΚΗΣ, Δήμο Θανάσουλα. Εκεί εντοπίσαμε εταιρείες-φαντάσματα, κλειστά και άδεια γραφεία, στις δηλωμένες έδρες εταιριών που συνδέονται με τη διαχείριση ελληνικών δανείων.

Ποιος ήταν ο Ανδρέας Βορύλλας πριν ασχοληθεί με την πολιτική; Πώς θα περιγράφατε τον εαυτό σας;

Ενας άνθρωπος της δουλειάς, με οικογενειακές ευθύνες και στενή σχέση με το Περιστέρι, όπου μεγάλωσα. Γεννήθηκα στην Αυστραλία, έχω καταγωγή από τα Καλάβρυτα και δραστηριοποιήθηκα από νέος στις επιχειρήσεις. Θα περιέγραφα τον εαυτό μου ως επίμονο, πρακτικό και ευθύ.

Τι σας δίδαξε η σημαντική επαγγελματική σας διαδρομή για τους ανθρώπους;

Οτι η εμπιστοσύνη κερδίζεται καθημερινά και μπορεί να χαθεί πολύ γρήγορα. Εμαθα να εκτιμώ τη συνέπεια, την εργατικότητα και τον καθαρό λόγο. Αυτή η εμπειρία είναι πολύτιμη στην πολιτική: πριν μιλήσεις για αριθμούς, πρέπει να καταλαβαίνεις τι σημαίνουν για εκείνον που περιμένει τον μισθό ή τη σύνταξή του.

Μιλήστε μας λίγο για την οικογένειά σας. Ποιοι είναι οι δικοί σας άνθρωποι;

Είμαι πατέρας τριών παιδιών και η οικογένειά μου είναι ο πιο σταθερός άξονας της ζωής μου. Η πατρότητα σε μαθαίνει να σκέφτεσαι πέρα από τον εαυτό σου και να αναρωτιέσαι τι παράδειγμα δίνεις καθημερινά. Οι δικοί μου άνθρωποι είναι η δύναμή μου και συγχρόνως το πιο αυστηρό μέτρο για τις επιλογές μου. Προτιμώ να προστατεύω την ιδιωτικότητά τους. Μπορώ, όμως, να σας πω ότι η μεγαλύτερη προσωπική επιτυχία είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη μέσα στην οικογένεια και να νιώθουν τα παιδιά ότι είσαι πραγματικά παρών.

Ποια είναι η πιο έντονη ανάμνηση από τα παιδικά σας χρόνια;

Μια εμπειρία που σημάδεψε βαθιά τα παιδικά μου χρόνια ήταν όταν, σε ηλικία μόλις οκτώ ετών, ο πατέρας μου είχε ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. Εκείνη η στιγμή με ανάγκασε να έρθω αντιμέτωπος από νωρίς με τις δυσκολίες της ζωής και να καταλάβω ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Πολλές φορές οι συνθήκες σε αναγκάζουν να μεγαλώσεις πριν από την ώρα σου. Κρατώ μέχρι σήμερα ως πολύτιμη παρακαταθήκη τη συμβουλή του πατέρα μου: «Η οικογένεια να είναι πάντα ενωμένη». Είναι μια συμβουλή που ακολουθώ πιστά μαζί με τα αδέρφια μου μέχρι σήμερα.

Ποιο πρόσωπο της ζωής σας σάς έχει επηρεάσει περισσότερο και έχει διαμορφώσει τον χαρακτήρα σας;

Θα έλεγα ότι οι γονείς μου και η σύζυγός μου, η Αφροδίτη. Είναι οι άνθρωποι που έχουν επηρεάσει καθοριστικά τη ζωή και τον χαρακτήρα μου. Η σύζυγός μου είναι ο άνθρωπος με τον οποίο μοιράζομαι τη ζωή, τις χαρές, τις αγωνίες και τις δυσκολίες. Μαζί έχουμε δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια και έχουμε ξεπεράσει αρκετές προκλήσεις, οι οποίες, αντί να μας απομακρύνουν, μας έκαναν πιο δυνατούς και πιο δεμένους. Η παρουσία και η στήριξή της είναι ανεκτίμητες για μένα.

Πώς περνάτε τον ελεύθερο χρόνο σας; Τι σας χαλαρώνει πραγματικά;

Η θάλασσα έχει για μένα κάτι ξεχωριστό. Με ηρεμεί, με βοηθά να καθαρίζω τη σκέψη μου και να αφήνω πίσω την ένταση και την κούραση της καθημερινότητας.

Είστε άνθρωπος που εκφράζει εύκολα τα συναισθήματά του ή προτιμά να τα κρατά μέσα του;

Είμαι άνθρωπος που προτιμά να εκφράζει όσα νιώθει και να μιλά με ειλικρίνεια. Πιστεύω ότι η αλήθεια είναι πάντα η καλύτερη βάση για κάθε ανθρώπινη σχέση, ακόμη κι αν κάποιες φορές είναι δύσκολη ή μπορεί να φέρει μια μικρή πικρία στον συνομιλητή μας.