Η πολυτάραχη ζωή του Αριστοτέλη Ωνάση, οι μεγάλοι έρωτες και οι γυναίκες που σημάδεψαν την προσωπική του διαδρομή ετοιμάζονται να γίνουν κινηματογραφική ιστορία, μέσα από μια νέα διεθνή παραγωγή που βρίσκεται ήδη στο στάδιο της προετοιμασίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρθηκαν στην εκπομπή «For You» από τη Νάνσυ Νικολαΐδου, ένα από τα ονόματα που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στην ταινία είναι αυτό της Τζένιφερ Άνιστον, η οποία φέρεται να έχει επιλεγεί για τον ρόλο της Τίνας Λιβανού, της πρώτης συζύγου του Έλληνα μεγιστάνα.

Η διάσημη Αμερικανίδα ηθοποιός, γνωστή παγκοσμίως από τη σειρά «Friends», αναμένεται να ενσαρκώσει την Τίνα Λιβανού, η οποία παντρεύτηκε τον Αριστοτέλη Ωνάση και απέκτησε μαζί του δύο παιδιά, τον Αλέξανδρο και τη Χριστίνα.

Η συγκεκριμένη επιλογή, εφόσον επιβεβαιωθεί, προσδίδει ιδιαίτερο διεθνές ενδιαφέρον στην κινηματογραφική παραγωγή, καθώς η ιστορία του Ωνάση εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κεφάλαια της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Κεντρική πηγή έμπνευσης για το κινηματογραφικό εγχείρημα αποτελεί το βιβλίο της Κικής Φερούδη-Μουτσάτσου με τίτλο «Οι γυναίκες του Ωνάση όπως τις έζησα».

Η συγγραφέας, η οποία υπήρξε γραμματέας του Έλληνα μεγιστάνα, καταγράφει στις σελίδες του προσωπικές μαρτυρίες και εμπειρίες από τα χρόνια που βρέθηκε κοντά του, προσφέροντας μια διαφορετική ματιά στην ιδιωτική του ζωή και στις γυναίκες που πέρασαν από αυτήν.

Ωστόσο, η ταινία δεν πρόκειται να περιοριστεί αποκλειστικά στο περιεχόμενο του βιβλίου. Όπως έγινε γνωστό, το υλικό θα εμπλουτιστεί με πρόσθετες πληροφορίες, ώστε να παρουσιαστούν περισσότερες πτυχές της ζωής του Αριστοτέλη Ωνάση. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τόσο οι προσωπικές του σχέσεις όσο και οι οικογενειακές απώλειες που σημάδεψαν την πορεία του.