Τον έντονο εκτός αέρα καβγά ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, ο οποίος καταγράφηκε από το control room του OPEN και στη συνέχεια διέρρευσε, σχολίασε η Ναταλία Γερμανού μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» στον Alpha, το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στις συνθήκες που επικρατούν στον χώρο της τηλεόρασης, περιγράφοντας ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο οι εντάσεις και οι διαφωνίες δεν είναι σπάνιες. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως άλλο είναι οι επαγγελματικές αντιπαραθέσεις και άλλο η ανταλλαγή ύβρεων.

«Η τηλεόραση είναι ένας χώρος πάρα πολύ άγριος, ανταγωνιστικός, σκληρός, τοξικός πολλές φορές. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτή τη δουλειά κάνουμε όλοι. Άλλος δέκα χρόνια, άλλος είκοσι, άλλος τριάντα. Σαφώς και υπάρχουν εντάσεις, σαφώς και τσακωνόμαστε και τη φωνή μας θα υψώσουμε και διαφωνίες θα έχουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ναταλία Γερμανού τοποθετήθηκε και για την απομάκρυνση της αρχισυντάκτριας της εκπομπής «10 Παντού», εκφράζοντας τις αμφιβολίες της σχετικά με το ενδεχόμενο να είχε εκείνη την ευθύνη για την καταγραφή και τη διαρροή του επίμαχου βίντεο.

Όπως αποκάλυψε, γνωρίζει προσωπικά τη συγκεκριμένη γυναίκα και δεν είναι βέβαιη ότι θα προχωρούσε σε μια τέτοια ενέργεια.

«Δεν είμαι πολύ σίγουρη εγώ ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής, επειδή το ξέρω το κορίτσι αυτό, θα έμπαινε στη διαδικασία να τραβήξει τέτοιο βίντεο και να το διαρρεύσει. Μήπως το φορτώθηκε;», αναρωτήθηκε, διατυπώνοντας τον προβληματισμό της χωρίς να παρουσιάζει το ενδεχόμενο ως βεβαιότητα.