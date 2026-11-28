Πιο συνειδητοποιημένη από ποτέ απέναντι στη δημοσιότητα και χωρίς να αισθάνεται πλέον την ανάγκη να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των άλλων, η Δέσποινα Βανδή φωτογραφίζεται για το εξώφυλλο του τεύχους Δεκεμβρίου του Madame Figaro και μιλά για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει σήμερα τη ζωή της.

Σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, η δημοφιλής τραγουδίστρια αναφέρεται στο τίμημα της αναγνωρισιμότητας, στη σχέση της με τον Βασίλη Μπισμπίκη και στην έκθεση της προσωπικής τους ζωής, ενώ σχολιάζει και τα κοινωνικά στερεότυπα που εξακολουθούν να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο κρίνουμε τις επιλογές των άλλων.

Η Δέσποινα Βανδή παραδέχεται πως έχει βιώσει έντονα τις συνέπειες της δημοσιότητας, ωστόσο πλέον δεν επιτρέπει στα σχόλια και στις απόψεις των άλλων να επηρεάζουν την προσωπική της ευτυχία. Όπως εξηγεί, στο παρελθόν την απασχολούσε πολύ περισσότερο η δημόσια εικόνα της, ενώ σήμερα προτεραιότητά της είναι το πώς αισθάνεται η ίδια.

«Εγώ κι αν έχω πληρώσει το τίμημα της δημοσιότητας. Αλλά η διαφορά είναι ότι δεν με αφορά πια. Παλιά με αφορούσε πάρα πολύ. Πλέον πιστεύω ότι η ζωή μας πρέπει να μας αφορά σε πρώτη φάση. Το πώς νιώθουμε εμείς. Δεν χρειάζεται να ζεις για τους άλλους. Παλιότερα γινόταν μέσα από κάποια περιοδικά ή μέσα από κάποιες εκπομπές. Τώρα πλέον, με τα social media, άπαντες έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν ό,τι τους έρθει στο κεφάλι. Εάν μπεις σε αυτή την παγίδα, έχεις τελειώσει. Έχεις τελειώσει με τη χαρά σου», εξομολογήθηκε η Δέσποινα Βανδή.

Η σχέση με τον Βασίλη Μπισμπίκη και η έκθεση της προσωπικής ζωής

Η σχέση της τραγουδίστριας με τον Βασίλη Μπισμπίκη έχει απασχολήσει επανειλημμένα τα μέσα ενημέρωσης, με τις κοινές εμφανίσεις τους και τις δημόσιες εκδηλώσεις αγάπης να έχουν προκαλέσει ποικίλα σχόλια.

Σε ερώτηση για το αν πέρασε ποτέ από το μυαλό της ότι η τόσο μεγάλη έκθεση της προσωπικής τους ζωής θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη σχέση τους, η Δέσποινα Βανδή αναγνώρισε ότι η κριτική αποτελεί αναπόφευκτο κομμάτι της δημοσιότητας. Παράλληλα, στάθηκε στα κοινωνικά στερεότυπα που, όπως επισημαίνει, διαμορφώνουν από μικρή ηλικία τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων.

«Είναι μέρος της δημοσιότητας αυτό το πράγμα. Όποιος πιστεύει ότι αυτό δεν μπορεί να του συμβεί είναι αφελής, το λιγότερο. Φυσικά και θα συμβεί, αλλά και πάλι σου λέω, δεν με αφορά. Δυστυχώς οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει κάποια στερεότυπα. Τα μοτίβα είναι τόσο ισχυρά, μας τα φυτεύουν από τόσο μικρή ηλικία μέσα μας, που δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε το σωστό από το λάθος».