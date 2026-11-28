Για τους ανταγωνισμούς μεταξύ των ηθοποιών και την αντιμετώπιση που είχε από καταξιωμένους πρωταγωνιστές στα πρώτα χρόνια της καριέρας του μίλησε ο Γιώργος Κωνσταντίνου το Σάββατο, στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται».

Ο σπουδαίος ηθοποιός, με αφορμή τη συνάντησή του με τη Ναταλία Γερμανού, θυμήθηκε τη φιλία του με τον πατέρα της, Φρέντυ Γερμανό, και μια τηλεοπτική εκπομπή προς τιμήν του, η οποία του είχε επιφυλάξει μια μεγάλη έκπληξη.

«Ήμουν φίλος με τον πατέρα σου, το ξέρει όλος ο κόσμος αυτό», είπε στην παρουσιάστρια και συνέχισε: «Ο Γερμανός έκανε μια εκπομπή όπου κάθε λίγο έκανε μια τιμητική παρουσίαση σε κάποιον πρωταγωνιστή και μαζεύονταν και άλλοι. Εγώ, λοιπόν, ήμουν νεοσσός τότε και ο Γερμανός είχε εστιάσει σε εμένα πάνω».

Όπως παραδέχτηκε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, η είσοδός του στον χώρο της υποκριτικής δεν ήταν εύκολη, καθώς αρκετοί από τους παλαιότερους συναδέλφους του αντιμετώπιζαν με ανταγωνιστική διάθεση τους νεότερους ηθοποιούς.

«Δεν περνούσα και τόσο καλά. Οι μεγαλύτεροι πρωταγωνιστές, υπήρχε ένας ανταγωνισμός. Δεν ήθελαν οι νέοι να πάρουν πάνω τους, έτρεμαν οι καρέκλες τους και κάτι σαχλαμάρες τέτοιες. Το πέρασα αυτό. Μου έκανε μια τιμητική και έμεινα ξαφνιασμένος γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δεν με έβλεπαν με καλό μάτι μαζεύτηκαν γύρω του. Εκτός από τον Κωνσταντάρα, τον Παπαγιαννόπουλο, μαζεύτηκαν κι άλλοι που δεν ήθελαν και πάρα πολύ να υπάρχω».

Η έκπληξη στην εκπομπή του Φρέντυ Γερμανού

Ανάμεσα στους ηθοποιούς που είχαν συγκεντρωθεί για να τον τιμήσουν βρίσκονταν και πρόσωπα που στο παρελθόν είχαν εκφραστεί απαξιωτικά για το ταλέντο του. Η παρουσία τους στην εκπομπή τον αιφνιδίασε, αν και αργότερα έμελλε να συνεργαστεί μαζί τους.

«Τα έχασα εκείνη τη στιγμή. Είδα ανθρώπους που ήξερα ότι πριν από ένα διάστημα είχαν πει “σιγά τον ηθοποιό” για εμένα και έμεινα κάγκελο. Με τα χρόνια συνεργαστήκαμε. Το θέατρο είναι μια περίεργη οικογένεια».

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου αναφέρθηκε επίσης στα πρώτα χρόνια της ελληνικής τηλεόρασης και στον ενθουσιασμό που είχε προκαλέσει η εμφάνιση του νέου μέσου στον καλλιτεχνικό κόσμο.

«Η τηλεόραση εκείνον τον καιρό για εμάς ήταν ένα θαύμα. Ξαφνικά βγήκε αυτό και άρχισε ο κόσμος να βλέπει και όλοι ήθελαν να παρουσιαστούν στην τηλεόραση».