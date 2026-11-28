Καταπέλτης ήταν η Μαρία Καρλάκη για τον βιολογικό πατέρα του παιδιού της στη συνέντευξη που προβλήθηκε το Σάββατο στην εκπομπή «Από θαύμα» του OPEN. Η τραγουδίστρια περιέγραψε τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες πέρασε την εγκυμοσύνη της, τη μάχη που έδωσε για να κρατηθεί στη ζωή μετά τη γέννα και την απομάκρυνση του τότε συντρόφου της.

Η ίδια υποστήριξε πως ο πατέρας του γιου της εμφανίστηκε στο μαιευτήριο για τις κάμερες, ενώ στη συνέχεια την άφησε να μεγαλώσει μόνη της το παιδί τους.

Η δύσκολη εγκυμοσύνη και η μάχη για τη ζωή της

Η τραγουδίστρια δεν έχει ευχάριστες αναμνήσεις από τους μήνες της εγκυμοσύνης της, καθώς, όπως υποστήριξε, τόσο η συμπεριφορά του τότε συντρόφου της όσο και εκείνη της οικογένειάς του την είχαν πληγώσει βαθιά.

«Δεν πέρασα καθόλου καλή εγκυμοσύνη μαζί του, πέρασα πολύ δύσκολη εγκυμοσύνη στο πλευρό του, με φωνές, με την οικογένειά του να συμπεριφέρεται όσο πιο απάνθρωπα», ανέφερε.

Η Μαρία Καρλάκη περιέγραψε τις δραματικές στιγμές στο μαιευτήριο, όταν οι επιπλοκές κατά τον τοκετό προκάλεσαν μεγάλη απώλεια αίματος και χρειάστηκε να υποβληθεί σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση.

«Ξημέρωσε 11/11 του Αγίου Μηνά, εγώ είχα γενέθλια την προηγούμενη. Άρχισα να πονάω και του είπα “σήκω να φύγουμε, μάλλον θα γεννήσω”. Μου είπε “κάτσε κοιμήσου λίγο ακόμα”. Εν τέλει πήγαμε και είχα μαζί μου τη δασκάλα μου, του Ρέικι, που ο δικός της Άγιος ήταν ο Άγιος Μηνάς. Μου είπε “σκέψου τη μανούλα σου” και τη ρώτησα γιατί μου το είπε, σκέφτηκα ότι κάτι θα γίνει. Τέλος πάντων, γέννησα και είχα επιπλοκές. Εγώ όλους αυτούς τους μήνες κρατούσα τη στενοχώρια μου. Έχασα πάρα πολύ αίμα, μου έβαλαν 12 φιάλες αίμα, έζησα για 2 δευτερόλεπτα. Συναντήθηκα με τον θάνατο.

Γέννησα, τον πήρα στην αγκαλιά μου, είχα καταλάβει ότι θα είμαι μόνη μου και του είπα “εσύ και εγώ, οι δύο μας, για μία ζωή”. Τον έδωσα και συνεχίσαμε τη διαδικασία να με τακτοποιήσουν και άκουσα να λένε “δεν έχει άλλο αίμα”. Βγήκε ο γιατρός μου έξω και του είπε “θέλω να σε σκοτώσω, τι έκανες σε αυτό το κορίτσι;” μπήκε μέσα και μου είπε ότι έπρεπε να κάνω ένα δεύτερο χειρουργείο και του είπα “κάνε ό,τι είναι, πρέπει να ζήσω γιατί το παιδί μου θα είναι μόνο του, δεν έχω άλλον στον κόσμο”. Η δασκάλα μου προσευχήθηκε στον Άγιο Μηνά και να είναι καλά, έζησα. Είχα όλους του Αγγέλους μαζί μου. Ήταν όλο για να προστατευτώ. Μπήκα δύο μέρες στη ΜΕΘ, είδα το παιδί μου μετά», εξομολογήθηκε.

Έπειτα από δύο ημέρες νοσηλείας στην Εντατική, η τραγουδίστρια κατάφερε να βρεθεί ξανά κοντά στον γιο της. Η ίδια πιστεύει πως οφείλει τη ζωή της σε θαύμα του Αγίου Μηνά.

«Όταν πήγα στο δωμάτιο, ήθελα να δω το παιδί μου. Τα ξεπέρασα όλα σε δευτερόλεπτα. Ήθελα να πάω να πάρω αγκαλιά το παιδί μου. Έζησα ξεκάθαρα από θαύμα του Αγίου Μηνά. Βγήκα, πήγα στο σπίτι μας και από τότε ξεκίνησε η πιο ωραία ζωή που μπορούσα να φανταστώ ποτέ».

Η γνωριμία με τον πρώην σύντροφό της και το τάμα

Η Μαρία Καρλάκη γνώρισε τον πατέρα του γιου της στο μνημόσυνο του παππού της. Η επιθυμία της να αποκτήσει παιδί υπήρχε εδώ και χρόνια, ωστόσο μόλις δύο μήνες μετά τη γνωριμία τους έμαθε πως θα γινόταν μητέρα.

«Τον βιολογικό πατέρα του παιδιού μου τον γνώρισα στα 40 του παππού μου, ήθελα από πάντα να κάνω παιδί, αλλά νομίζω ότι μου τον έστειλε εκείνος. Μέσα σε δύο μήνες έμεινα έγκυος. Ήθελα πολύ να μείνω έγκυος, αλλά δεν το ζήτησα εγώ, το ήθελε ο συγκεκριμένος. Εγώ τον Άγιο Ραφαήλ δεν τον ήξερα, ήταν ο δικός του αγαπημένος Άγιος και έκανα ένα τεστ να δω αν ήμουν έγκυος, μέσα μου το ήξερα. Είχα συνέντευξη εκείνη την ημέρα και θυμάμαι είχα πει στην κομμώτριά μου “θέλω να κάτσω γιατί μάλλον είμαι έγκυος”».

Πριν ακόμη μάθει το αποτέλεσμα του τεστ εγκυμοσύνης, η τραγουδίστρια είχε κάνει ένα τάμα στον Άγιο Ραφαήλ. Όπως εξήγησε, είχε προσπαθήσει στο παρελθόν να αποκτήσει παιδί κατά τη διάρκεια μιας μακροχρόνιας σχέσης, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

«Πήρα το τεστ και μία δύναμη με έριξε κάτω και γονάτισα και είπα “Άγιε μου Ραφαήλ κάνε να είναι θετικό”. Εγώ δεν ήξερα τον Άγιο Ραφαήλ, τον γνώρισα από τον βιολογικό πατέρα του παιδιού μου. Μια δύναμη με έσπρωξε κάτω και γονάτισα. Με κρατούσε κάτω στη γη σαν να πρέπει να προσκυνήσω. Δεν ήξερα ότι ο Άγιος Ραφαήλ είναι για τις γυναίκες που θέλουν να μείνουν έγκυος. Άφησα το τεστ και πριν το δω είπα “θα βαφτίσω το παιδί μου στην εκκλησία σου και θα του δώσω το όνομά σου, αν είμαι έγκυος”. Άνοιξα τα μάτια μου και είδα ότι είμαι έγκυος. Ήταν απίστευτο. Σε μία σχέση αρραβώνα έξι χρόνων, προσπαθούσαμε, αλλά δεν είχα μείνει έγκυος. Έμεινα κατευθείαν, δεν προσπαθήσαμε άλλη φορά, με τη μία έγινε. Αυτό το παιδί ήρθε σε πολύ σωστή στιγμή, εγώ είχα ζήσει τη ζωή μου και ήμουν έτοιμη να του αφιερωθώ».

«Ο άνθρωπος αυτός για εμένα δεν υπάρχει»

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η Μαρία Καρλάκη όταν η συζήτηση έφτασε στη σημερινή σχέση της με τον πατέρα του παιδιού της. Σύμφωνα με την ίδια, μετά την περιπέτεια της υγείας της επέστρεψε στο σπίτι και βρέθηκε αντιμέτωπη με τις ευθύνες της μητρότητας, χωρίς εκείνον στο πλευρό της. Δεν είχε ούτε κάποιον δικό της άνθρωπο που θα μπορούσε να τη βοηθήσει στη φροντίδα του νεογέννητου.

«Ο βιολογικός πατέρας του παιδιού μου ήρθε για τις κάμερες ξεκάθαρα στη γέννα και έφυγε. Δεν τον έχω καν στο μυαλό μου, δεν υπάρχει για εμάς. Με άφησε μια γυναίκα μόνη στο σπίτι με ένα νεογέννητο. Δεν έχω μάνα να μου πει τι να κάνω, δεν είχα κάποια φίλη εκείνη τη στιγμή. Ήμουν μία γυναίκα μόνη στο σπίτι με ένα νεογέννητο. Δεν ήξερα να κάνω μπάνιο το παιδί, μου έδειξε η μαία με ένα κουκλάκι. Ο άνθρωπος αυτός για εμένα δεν υπάρχει. Δεν νιώθω τίποτα».