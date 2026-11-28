Η Λίνα Μακρή είναι μια γυναίκα με έντονη προσωπικότητα, δυναμισμό και πολύ συγκεκριμένη άποψη για τη ζωή. Της αρέσει να εξελίσσεται, να δοκιμάζει καινούργια πράγματα και, πάνω απ’ όλα, να παραμένει αυθεντική. Έχει μάθει μέσα από τις εμπειρίες της ότι τίποτα δεν σου χαρίζεται και πως, όταν πραγματικά θέλεις κάτι, πρέπει να το διεκδικείς.

Αυτό που θέλει να προβάλει περισσότερο είναι τη σύγχρονη γυναίκα, η οποία μπορεί να είναι ταυτόχρονα δυναμική, θηλυκή και ανεξάρτητη. Μια γυναίκα που δεν φοβάται να έχει όνειρα, να αγαπά, να κάνει λάθη, να ξανασηκώνεται και να συνεχίζει. Για εκείνη, η πραγματική γοητεία βρίσκεται στην προσωπικότητα και την αυτοπεποίθηση, και όχι μόνο στην εικόνα.

ΣΠΟΥΔΕΣ

Έχω ολοκληρώσει τις σπουδές μου στη Φιλολογία, έναν χώρο που αγαπώ, γιατί πιστεύω πολύ στη δύναμη της γνώσης και της επικοινωνίας.

ΣΤΟΧΟΙ

Οι φιλοδοξίες μου δεν περιορίζονται στο αντικείμενο των σπουδών μου. Θέλω να εξελίσσομαι, να δοκιμάζω διαφορετικά πράγματα και να δημιουργήσω τη δική μου πορεία, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά.

REALITY

Δεν θα έλεγα ποτέ «όχι» απόλυτα. Θα συμμετείχα σε ένα reality, εφόσον θα ήταν κάτι που θα ταίριαζε στην προσωπικότητά μου και θα μου έδινε τη δυνατότητα να δείξω τον πραγματικό μου εαυτό. Δεν θα έμπαινα απλώς για τη δημοσιότητα! Θα ήθελα να υπάρχει ένας λόγος και μια πρόκληση που πραγματικά θα με ενδιέφερε. Έχω συμμετάσχει σε κάποια reality, όπως το «Κάτι ψήνεται».

SOCIAL MEDIA

Δεν επηρεάζομαι εύκολα από influencers, αλλά θα ήθελα πολύ να γίνω και εγώ influencer, γιατί μου αρέσουν η επικοινωνία και η δημιουργία περιεχομένου. Στα social παρακολουθώ κυρίως lifestyle, αλλά έχω μεγάλη αδυναμία στα βίντεο με ροτβάιλερ – τα λατρεύω! Μπορείτε να με βρείτε στα social media με το όνομα lina_makk. Θα χαρώ πολύ να επικοινωνήσω με περισσότερο κόσμο μέσα από τις πλατφόρμες.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Λατρεύω τα μπουζούκια! Τρελαίνομαι!

ONLYFANS

Ναι, γνωρίζω τι είναι το OnlyFans, αλλά προσωπικά δεν θα επέλεγα να ασχοληθώ με αυτό, καθώς δεν με εκφράζει ως επιλογή. Σέβομαι ότι κάθε άνθρωπος αποφασίζει για τον εαυτό του, αλλά εγώ θα προτιμούσα να προβληθώ μέσα από το lifestyle, την προσωπικότητά μου και τη δημιουργία περιεχομένου στα social media.