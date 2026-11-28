Για τις ανασφάλειες που ένιωσε όταν έγινε μητέρα, τις δυσκολίες στην καθημερινότητά της και τη σχέση με τον σύζυγό της μίλησε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στον Κυριάκο Θεοδοσίου, σε συνέντευξη που προβλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του Alpha.

Η αθλητικογράφος εξήγησε πως τα τελευταία χρόνια έχει πάψει να ασχολείται με τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των άλλων, καθώς πλέον προτεραιότητά της είναι η οικογένειά της.

«Τα τελευταία χρόνια δεν ακούω κανέναν, ακούω μόνο την Ευρυδίκη. Προσδοκίες άλλων δεν με με ενδιαφέρουν πια, τα ‘χω αφήσει αυτά πολύ πίσω μου. Για μένα, το μόνο που θέλω να είμαι καλή είναι να ‘μαι καλή μέσα στο σπίτι μου», ανέφερε.

«Θέλω να ‘μαι μια καλή μητέρα και μια καλή σύζυγος. Ο μικρός Τζέισον – Παναγιώτης είναι 15 μηνών και έχει αλλάξει όλη την πραγματικότητα μας, προς το καλύτερο. Είμαι ερωτευμένη με τον γιο μου και με τον άνδρα μου. Γενικότερα, είναι η καλύτερη φάση της ζωής μου».

Πώς άλλαξε η σχέση της με τον Γρηγόρη Μόργκαν

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη παραδέχτηκε πως ο ερχομός του γιου τους ενίσχυσε τον έρωτα με τον σύζυγό της. Ωστόσο, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα ζευγάρι μετά τη γέννηση ενός παιδιού, τονίζοντας πόσο σημαντική είναι η στήριξη που χρειάζεται μια γυναίκα κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.

«Μπορώ να πω με απόλυτη σιγουριά ότι ο γιος μας διπλασίασε τον έρωτα μας με τον Γρηγόρη. Δεν κάνεις ένα παιδί για να έρθει το ζευγάρι πιο κοντά, ίσα ίσα που μπορώ να πω πως “δυσκολεύει” την κατάσταση και, αν σ’ αυτό το σημείο το ζευγάρι δεν μείνει ενωμένο, πρέπει να υπάρχει στήριξη γιατί η γυναίκα περνάει πάρα πολύ δύσκολα».

Οι ανασφάλειες της μητρότητας

Η αθλητικογράφος δεν έκρυψε πως είχε αμφιβολίες για το αν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις ευθύνες της μητρότητας. Παρά την ευτυχία που της προσφέρει ο γιος της, η ίδια παραδέχεται πως το μεγάλωμα ενός παιδιού αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής της.

«Για μένα, προσωπικά, είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Αναρωτιόμουν αν θα είμαι καλή μητέρα γι’ αυτό το παιδί. Αν θα τα καταφέρω, αν είμαι άξια να μεγαλώσω το παιδί. Είναι το πιο μαγικό πράγμα που ‘χω κάνει στη ζωή μου, το πιο ευλογημένο, αλλά είναι δύσκολο», εξομολογήθηκε.