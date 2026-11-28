Ένα παρασκηνιακό περιστατικό με πρωταγωνιστή έναν τραγουδιστή και τον φωτογράφο Κοσμά Κουμιανό αποκάλυψε η Ναταλία Γερμανού το Σάββατο στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του Alpha, αφήνοντας τους τηλεθεατές να μαντέψουν την ταυτότητα του καλλιτέχνη.

Αφορμή στάθηκε η συνέντευξη του φωτογράφου στην Ελιάνα Χρυσικοπούλου, κατά την οποία μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο βοηθά τους ανθρώπους που φωτογραφίζει να αισθανθούν άνετα μπροστά στον φακό του.

Τον ξεμονάχιασε και του ζήτησε… το αδιανόητο!

Η παρουσιάστρια θυμήθηκε τότε μια ιστορία που της είχε διηγηθεί ο ίδιος ο Κοσμάς Κουμιανός. Κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφισης για νυχτερινό σχήμα, ένας τραγουδιστής τον πήρε παράμερα προκειμένου να του εκφράσει μια ιδιαίτερη απαίτηση σχετικά με το αποτέλεσμα των φωτογραφιών.

«Μου έχει πει και εμένα ιστορία καταπληκτική με τραγουδιστή. Σας πετώ κουιζάκι. Δεν θα σας πούμε όνομα. Τραγουδιστής πήγε να φωτογραφηθεί με το σχήμα του, έπιασε τον Κοσμά και τον ξεμονάχιασε και του είπε “κοίταξε να δεις, εμάς ένα πράγμα μας νοιάζει. Να βγω εγώ ωραίος. Δες τι θα κάνεις για να βγω εγώ υπέροχος και κούκλος. Οι υπόλοιποι τρεις ας βγούνε όπως να ‘ναι”», ανέφερε η Ναταλία Γερμανού.

Εκείνο που έκανε εντύπωση στην παρουσιάστρια ήταν ότι ο τραγουδιστής δεν ανέθεσε σε κάποιον συνεργάτη του να μεταφέρει την επιθυμία του στον φωτογράφο, αλλά φρόντισε να του τη διατυπώσει προσωπικά.

«Δεν έβαλε παρατρεχάμενο και το είπε ο ίδιος κανονικά και με τον νόμο», πρόσθεσε η Ναταλία Γερμανού, χωρίς να αποκαλύψει το όνομά του.