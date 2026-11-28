Η Ειρήνη Μάκιου, από τα χέρια της οποίας έχουν περάσει πρωθυπουργοί και top πολιτικοί, μιλάει στην «Espresso» και τονίζει ότι το μακιγιάζ είναι ένα μέσο που μπορεί να μας προσφέρει ψυχική ανάταση.

Από τη Φαίη Αυλογιάρη

Σπούδασε στη Σχολή Γραμματέων Διοίκησης στο Εμπορικό Κολέγιο, γιατί αυτό ήταν το όνειρο των δικών της. Ερωτεύτηκε πολύ μικρή και δημιούργησε οικογένεια σε πολύ νεαρή ηλικία. Όταν η κόρη της ήταν τριών χρόνων, έκανε αίτηση στα δημόσια ΙΕΚ για να σπουδάσει επαγγελματικό μακιγιάζ και συνέχισε να επιμορφώνεται μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε Γαλλία και Ιταλία. Υπήρξαν εταιρίες καλλυντικών που της πρόσφεραν εργασία ως πωλήτριας καλλυντικών με υψηλές απολαβές, καθώς γνώριζε πολύ καλά τη μορφολογία του προσώπου και τη χρωματολογία. Όμως, της άρεσε πολύ η δημιουργία και ήθελε να εργαστεί στην τηλεόραση.

Θυμάται ότι, όταν ήταν μικρότερη, περνούσε έξω από την ΕΡΤ και έλεγε: «Τι ωραία που θα ήταν να δουλέψω εδώ!» Έκλεισε, λοιπόν, ραντεβού με τον διευθυντή της ΕΡΤ στη Θεσσαλονίκη και του παρουσίασε το portfolio της. «Βλέπω ότι έχετε πολύ μεράκι γι’ αυτό που κάνετε και έχετε και καλό χέρι. Αυτήν τη στιγμή, όμως, δεν έχω σκοπό να προσλάβω κάποιο άτομο. Θα σας δώσω την ευκαιρία να έρθετε για έξι μήνες και μπορεί και να σας κρατήσω». Κάπως έτσι άρχισε να εργάζεται στην ΕΡΤ3, ούσα η νεότερη στο τμήμα. Η «Espresso» συνάντησε την Ειρήνη Μάκιου για μια κουβέντα γύρω από το μακιγιάζ και όχι μόνο…

Το 2003, εργαζόμενη για την ΕΡΤ, βρεθήκατε στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής στο «Πόρτο Καρράς». Περιγράψτε μας την εμπειρία σας.

Ήδη από τους πρώτους μήνες της εργασίας μου στην ΕΡΤ με εμπιστεύτηκαν και με έστειλαν σε αποστολή στη Σύνοδο Κορυφής του 2003, στο «Πόρτο Καρράς». Για μένα ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία. Ήμουν τότε ένα μικρό κοριτσάκι και ξαφνικά βρέθηκα μπροστά στην Έλλη Στάη, στον Νίκο Χατζηνικολάου αλλά και σε πρωθυπουργούς, όπως ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι και ο Κώστας Σημίτης! Μάλιστα, με κάλεσαν να μακιγιάρω τον τότε πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Πατ Κοξ.

Η αποστολή στη Σύνοδο Κορυφής πήγε πάρα πολύ καλά και έτσι μου ανέθεσαν το μακιγιάζ για εμφανίσεις πολιτικών στο πλαίσιο της ΔΕΘ, που αποτελεί έναν μεγάλο θεσμό για τη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο τηλεφώνημα αφορούσε τον τότε αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Κώστα Καραμανλή, με πρωθυπουργό τον Κώστα Σημίτη. Από εκεί και πέρα, σχεδόν όλοι οι πρωθυπουργοί πέρασαν από τα χέρια μου, καθώς και αρχηγοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Πού έχετε εξειδίκευση;

Θεωρώ ότι το make-up artist είναι ένας βαρύς τίτλος, με πολλές διαστάσεις. Άλλο είναι το μακιγιάζ του Instagram, άλλο το τηλεοπτικό, άλλο της μόδας, άλλο για γάμο και άλλο για έναν πολιτικό, που πρέπει να πείσει με την εικόνα του ή με τον λόγο του. Είναι ένα πολυδιάστατο επάγγελμα, με τόσο μεγάλο εύρος, που δεν βαριέσαι ποτέ. Απαιτεί πάρα πολλές γνώσεις και βιωματική εμπειρία. Έχω κάνει μακιγιάζ για παραστάσεις θεάτρου και όπερας, μόδας, social media, γάμους, μέχρι και πολιτικούς, καθώς και καθοδήγηση σχετικά με το στιλ που πρέπει να επιλέξουν.

Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα χαρακτηριστικά ενός πραγματικά επιτυχημένου μακιγιάζ;

Τόσο οι γυναίκες όσο και οι άντρες, καθώς πλέον ούτε η ανδρική περιποίηση ούτε το ανδρικό μακιγιάζ αποτελούν ταμπού, παρασύρονται πολλές φορές από τα social media και τις εικόνες που βλέπουν. Για μένα επιτυχημένο μακιγιάζ είναι αυτό που θα σε κάνει να δείχνεις όμορφη/ος και κατάλληλη/ος για κάθε περίσταση. Αυτό που θα αναδείξει όλη τη φυσική σου ομορφιά και δεν θα λειτουργήσει σαν μάσκα πάνω στο πρόσωπό σου.

Τι σας ενθουσιάζει περισσότερο στη δουλειά σας αυτή την περίοδο;

Σε κάθε περίοδο της ζωής μου βρίσκω κάτι μέσα από τη δουλειά μου που με ενθουσιάζει και αποτελεί για μένα μια καινούργια πρόκληση. Αυτόν τον καιρό, λοιπόν, τρελαίνομαι να παραδίδω μαθήματα μακιγιάζ σε ανθρώπους που θέλουν να μάθουν να μακιγιάρονται μόνοι τους, χωρίς να έχουν ανάγκη κάποιον επαγγελματία.

Πόσο μπορεί το μακιγιάζ να επηρεάσει την ψυχολογία μας;

Το μακιγιάζ είναι ένα μέσο που μπορεί να μας προσφέρει ψυχική ανάταση. Το έχω διαπιστώσει μέσα από την εθελοντική μου δράση σε ομάδες γυναικών με καρκίνο. Θυμάμαι ότι όταν βρέθηκα στο Θεαγένειο Νοσοκομείο, με ρωτούσαν: «Πώς είναι δυνατόν μια μακιγιέζ να βρίσκεται εδώ;» Εγώ δεν πτοήθηκα. Με το χαμόγελο έλεγα στις γυναίκες: «Έλα να σου βάλω λίγη κρέμα στο πρόσωπο, να διορθώσουμε λίγο τα φρύδια σου, να βάλουμε λίγο ρουζ». Όταν αυτές οι γυναίκες αντίκριζαν το αποτέλεσμα στον καθρέφτη, δεν θα ξεχάσω ποτέ το βλέμμα τους, το χαμόγελό τους και την αγκαλιά που μου έδωσαν.

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι αισθητικές παρεμβάσεις μπορεί να δυσκολέψουν τη δουλειά ενός make-up artist;

Προσωπικά, αυτό που δυσκολεύει τη δουλειά μου είναι οι υπερβολικές αισθητικές παρεμβάσεις, όταν ξεπερνάμε τα όρια και χάνεται το μέτρο. Αν δω μια κοπέλα που έχει αλλοιώσει υπερβολικά τα χαρακτηριστικά της, ειλικρινά, δεν έχω όρεξη να τη μακιγιάρω.

Ποια είναι τα τρία συνηθέστερα λάθη που κάνουν οι γυναίκες στο μακιγιάζ, με αποτέλεσμα να δείχνουν μεγαλύτερες ηλικιακά;

Πολλές γυναίκες δεν φροντίζουν την επιδερμίδα τους και προσπαθούν να καλύψουν τις ατέλειές της με το μακιγιάζ. Αυτή, όμως, δεν είναι η σωστή προσέγγιση. Προτεραιότητα έχει η περιποιημένη και καλά ενυδατωμένη επιδερμίδα, και μετά το μακιγιάζ.

Ποια μυστικά μακιγιάζ χρησιμοποιούν οι διάσημες γυναίκες και ποια από αυτά μπορούμε να εφαρμόσουμε στην καθημερινότητά μας;

Συνήθως με ρωτούν: «Πες μας, Ειρήνη, τι κάνουν όλες αυτές και δείχνουν έτσι;». Λοιπόν, πέρα από το γεγονός ότι έχουν εμένα και τις κάνω τόσο όμορφες (σ.σ.: γέλια), θα σας πω ότι ακολουθούν τις απλές «συμβουλές της γιαγιάς»: να πλένουμε το πρόσωπό μας με κρύο νερό, να ξεβαφόμαστε πριν κοιμηθούμε και να μην καπνίζουμε πολύ. Ας κάνουμε πρώτα τα βασικά, και μετά ας πάμε να… τσιμπηθούμε!