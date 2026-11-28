Για την προσωπικότητα της Αλίκης Βουγιουκλάκη, τους ανταγωνισμούς μεταξύ των ηθοποιών και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας μίλησε η Νανά Βενέτη στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» του OPEN το Σάββατο.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της αξέχαστης Ελληνίδας σταρ, εκφράζοντας την άποψη ότι η επαγγελματική της πορεία αποτελούσε καθοριστικό παράγοντα για την προσωπική της ευτυχία.

«Είναι μύθος. Ήταν μια έντονη προσωπικότητα που δεν ήταν εύκολο να συνυπάρξεις. Νομίζω ότι ήταν ευτυχισμένη μέσα από τη δουλειά της. Αν δεν είχε αυτό το κομμάτι, θα ένιωθε ένα τεράστιο κενό», είπε χαρακτηριστικά.

Οι ανταγωνισμοί στο θέατρο και το περιστατικό με το φόρεμα

Η Νανά Βενέτη θυμήθηκε την αντιμετώπιση που είχαν οι νεαρές ηθοποιοί από τις παλαιότερες πρωταγωνίστριες, αλλά και τους περιορισμούς που συναντούσαν στις επαγγελματικές τους επιλογές. Όπως αποκάλυψε, σε μία από τις θεατρικές συνεργασίες της, πρωταγωνίστρια απαίτησε να αλλάξει ακόμη και μια λεπτομέρεια στο φόρεμά της.

«Τα κορίτσια σαν εμένα μας χρησιμοποιούσαν για την εικόνα μας. Σαφώς θα μας ζητούσαν να βγούμε με ένα μίνι. Να βγούμε με μαγιό. Μπορούσες να αντιδράσεις, αλλά πάλι εκεί γύρω θα ήσουν. Δεν θα έβγαινες με κάτι τελείως διαφορετικό. Υπήρχε ανταγωνισμός από τις γυναίκες της παλαιότερης γενιάς με εμάς τις καινούργιες. Μας έβαζαν όρια. Κάποια στιγμή ένα φόρεμά μου το ξήλωσαν, είχε έναν φιόγκο πίσω, κάποια πρωταγωνίστρια, όταν κάναμε την πρόβα τζενεράλε. Μου είπε “εσύ θα τον βγάλεις τον φιόγκο από πίσω”».

Η δύσκολη συνεργασία με τον Γιάννη Γκιωνάκη

Η ηθοποιός μίλησε και για τη συνεργασία της με τον Γιάννη Γκιωνάκη, περιγράφοντας την επιρροή που είχαν ορισμένοι καταξιωμένοι πρωταγωνιστές στον καλλιτεχνικό χώρο εκείνη την εποχή. Σύμφωνα με την ίδια, υπήρχε ο φόβος ότι μια κακή φήμη μπορούσε να στερήσει από έναν ηθοποιό μελλοντικές συνεργασίες.

«Ήταν λίγο δύσκολη η κατάσταση. Σαφώς ήταν πολύ ισχυρός στην εποχή του με πολλές διασυνδέσεις παντού. Αυτό έβγαινε προς τα έξω, δυστυχώς. Κατάλαβα ότι ήταν ο άνθρωπος που, αν δεν τον χειριζόσουν όπως θα ήθελε εκείνος, μπορεί να γινόταν αρνητικός. Υπήρχε μια φήμη ότι, αν κάποιος δημιουργούσε προβλήματα, κυκλοφορούσε η φήμη και κοβόσουν από παντού».

Το τίμημα της φήμης και ο χαρακτηρισμός του sex symbol

Η Νανά Βενέτη απέκτησε αναγνωρισιμότητα προτού ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές της στη δραματική σχολή. Αν και αρχικά απολάμβανε την προσοχή του κόσμου, με την πάροδο του χρόνου η δημοσιότητα άρχισε να περιορίζει την ελευθερία της.

«Απολάμβανα αυτό που γινόταν, ένιωθα ότι είμαι κάτι, ενώ δεν ήμουν τίποτα. Επηρεάζεσαι, όπως και να το κάνεις, και ειδικά σε νεαρή ηλικία. Ήμουν ένα κοριτσάκι που ουσιαστικά δεν είχε κάνει τίποτα, ούτε είχα τελειώσει τότε τη δραματική σχολή. Επειδή ήμασταν πολύ συγκεκριμένα τα άτομα τότε που ήμασταν γνωστά, όπου πηγαίναμε είχαμε ειδικό χειρισμό».

Η ανάγκη να προσέχει διαρκώς την εμφάνισή της έγινε κουραστική, ενώ ο χαρακτηρισμός του sex symbol, όπως παραδέχτηκε, της δημιούργησε δυσκολίες ακόμη και στις προσωπικές της σχέσεις.

«Το ότι έπρεπε να είμαι άψογη και τέλεια με κούρασε πάρα πολύ. Είπα ότι την ημέρα που θα βρω το θάρρος να πω τέρμα, θα το γιορτάσω. Μέχρι το περίπτερο ήθελα να πάω και προετοιμαζόμουν. Ήταν τρόπος ζωής αυτό. Απολάμβανα τον χαρακτηρισμό sex symbol. Όχι, δεν τον απολάμβανα, στην αρχή ήταν ωραίο γιατί κάπου με ξεχώρισε. Στην προσωπική μου ζωή άρχισε να λειτουργεί περίεργα. Γιατί μπορεί να γνώριζα ένα παιδί να βγω έξω και οι γονείς του πάθαιναν έμφραγμα. Δεν μπορούσα να ξεφύγω».

Η εξομολόγηση για τον γιο της

Η Νανά Βενέτη αναφέρθηκε και στον γιο της, ο οποίος πλέον σπουδάζει στην Αγγλία. Η ίδια είχε επιλέξει να τον κρατήσει μακριά από τον κόσμο της υποκριτικής, εκείνος όμως άρχισε μεγαλώνοντας να ανακαλύπτει την καλλιτεχνική πορεία της μητέρας του.

«Είμαι σε πολύ ωραία φάση, μεγάλωσε ο γιος μου. Είναι στην Αγγλία και σπουδάζει, είναι ένα μεγάλο κομμάτι για εμένα, ξαφνικά έμεινα χωρίς παιδί! Ήθελα να κάνω οικογένεια, στη θεωρία, στην πράξη προβληματιζόμουν, νόμιζα θα τελειώσει η ζωή μου.

Ο γιος μου δεν ήθελα να επηρεαστεί από τον χώρο, δεν του είχα πει ποια είμαι, τι είμαι, τίποτα. Μεγαλώνοντας, όμως, άρχισε να το ανακαλύπτει. Παίζονταν ταινίες στην τηλεόραση, οι μαμάδες στο σχολείο του έλεγαν “η μαμά σου…”, τέλος πάντων, δεν του πολυάρεσε όλο αυτό. Κάποια στιγμή άρχισε να με υποτιμάει».