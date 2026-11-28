Στο νοσοκομείο κατέληξαν δύο άνδρες, ηλικίας 78 και 53 ετών, έπειτα από αιματηρή συμπλοκή για μια θέση πάρκινγκ το μεσημέρι του Σαββάτου στην Αγία Παρασκευή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στις 14:10, στη διασταύρωση των οδών Δροσίνη και Γραβιάς. Ο καβγάς μεταξύ των δύο ανδρών για τη στάθμευση πήρε γρήγορα διαστάσεις, με τον 78χρονο να επιτίθεται στον 53χρονο με αναδιπλούμενο μαχαίρι και κατσαβίδι, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιά και την πλάτη.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 53χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, με τη ζωή του να μην βρίσκεται σε κίνδυνο. Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο 78χρονος, ο οποίος έφερε ελαφρά τραύματα στο κεφάλι από γροθιές.

Ο 78χρονος αναμένεται να συλληφθεί για πρόκληση σωματικών βλαβών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.