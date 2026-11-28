Τη δική του αντίδραση στις αποκαλύψεις της Κατερίνας Νοτοπούλου για την προσωπική τους ζωή δημοσιοποίησε ο Πασχάλης Τσαρούχας, εκφράζοντας για ακόμη μία φορά την αγάπη και τον θαυμασμό του για τη σύντροφό του.

Ο ηθοποιός, το απόγευμα του Σαββάτου, κοινοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε η πολιτικός στον Δήμο Βερύκιο για το podcast RAW των «ΝΕΩΝ». Ο ίδιος συνόδευσε την ανάρτησή του με ένα ιδιαίτερα τρυφερό σχόλιο.

«ΑΥΤΗ είναι αυτή η γυναίκα! Η υπέροχη γυναίκα μου Κατερίνα Νοτοπούλου», έγραψε ο Πασχάλης Τσαρούχας.

Οι αποκαλύψεις της Νοτοπούλου για τη σχέση τους

Στη συνέντευξή της, η Κατερίνα Νοτοπούλου είχε αναφερθεί στα συναισθήματά της για τον ηθοποιό, αλλά και στο ενδεχόμενο να αποκτήσει παιδί. Αν και δεν αισθάνεται άνετα να μιλά δημόσια για την προσωπική της ζωή, δεν έκρυψε την ευτυχία που της προσφέρει η σχέση τους.

«Ο Πασχάλης είναι ένας πολύ δοτικός άνθρωπος. Τον αγαπάω, τον θαυμάζω, τον καμαρώνω. Η ζωή μαζί του είναι γιορτή», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Το ζευγάρι επιβεβαίωσε δημόσια τη σχέση του τον περασμένο Οκτώβριο, όταν ο Πασχάλης Τσαρούχας ανάρτησε κοινή τους φωτογραφία. Έκτοτε, οι δύο τους έχουν πραγματοποιήσει αρκετές δημόσιες εμφανίσεις, ενώ πλέον μοιράζονται την καθημερινότητά τους στη Θεσσαλονίκη, όπου συγκατοικούν και όπου ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Ζορμπάς».