Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της φετινής σεζόν του The Voice εκτυλίχθηκε στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, με πρωταγωνιστή τον Σταύρο Τσουκαλά.

Ο διαγωνιζόμενος ανέβηκε στη σκηνή του μουσικού talent show και συγκίνησε βαθιά τους coaches και το κοινό, τόσο με την ερμηνεία του όσο και με την προσωπική ιστορία που μοιράστηκε.

Ο Σταύρος αποκάλυψε πως η συμμετοχή του στο παιχνίδι ήταν άμεσα συνδεδεμένη με τη μητέρα του, η οποία έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Όπως εξήγησε, εκείνη δεν του χαλούσε ποτέ χατίρι και, καθώς ήταν και η ίδια τραγουδίστρια, ήθελε να τον βλέπει να κυνηγά τα όνειρά του.

«Ήταν αυτό ακριβώς το πράγμα, δεν ήθελε να μου χαλάσει χατίρι. Η μαμά μου έχει φύγει απ’ τη ζωή, 7 μήνες τώρα. Ο λόγος που είμαι εδώ είναι εξαιτίας της», ανέφερε, προκαλώντας έντονη συγκίνηση στο πλατό.

Η εξομολόγησή του συγκίνησε ιδιαίτερα την Πάολα, η οποία σηκώθηκε από την καρέκλα της και πλησίασε τον Σταύρο για να τον αγκαλιάσει. Η τραγουδίστρια θέλησε να του δώσει κουράγιο, λέγοντάς του πως η μητέρα του εξακολουθεί να βρίσκεται δίπλα του με τον δικό της τρόπο.

«Μαζί σου είναι η μαμά σου, εδώ είναι παληκάρι μου», του είπε χαρακτηριστικά.

Στο πλευρό του διαγωνιζόμενου στάθηκε και η Έλενα Παπαρίζου, η οποία μοιράστηκε τη δική της εμπειρία από την απώλεια του πατέρα της και αποκάλυψε πόσο δύσκολα είχε βιώσει εκείνη την περίοδο.

«Κι εμένα ο μπαμπάς μου έχει φύγει 18 χρόνια και έπαθα τεράστια κατάθλιψη όταν τον έχασα. Παίζει αυτό που με κράτησε, εκτός του ότι έχω μια φανταστική οικογένεια, ένα μεγάλο κομμάτι ήταν η μουσική», εξομολογήθηκε.

Η Πάολα πήρε ξανά τον λόγο, αναφερόμενη στον δικό της πατέρα, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή εδώ και χρόνια, και θέλησε να περάσει στον Σταύρο ένα μήνυμα για τη διαχείριση της απώλειας.

«Και ο δικός μου μπαμπάς έχει φύγει εδώ και 11 χρόνια, είναι τιμητικό να πονάς για όλη σου τη ζωή. Είναι η μάνα σου. Ποτέ να μην αλλάξει αυτό», είπε.

Στη συνέχεια, ο Σταύρος Τσουκαλάς επέλεξε να αφιερώσει στη μητέρα του το τραγούδι «Γερνάω μαμά». Η ερμηνεία του, σε συνδυασμό με την προσωπική ιστορία που είχε μόλις μοιραστεί, δημιούργησε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα στο στούντιο.

Οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούσαν συγκινημένοι, ενώ η κάμερα κατέγραψε τον Χρήστο Μάστορα να σκουπίζει τα δάκρυά του. Όταν ο Σταύρος ολοκλήρωσε την ερμηνεία του και ζήτησε συγγνώμη για τη συναισθηματική φόρτιση που προκάλεσε, ο τραγουδιστής δεν έκρυψε τη συγκίνησή του και του απάντησε:

«Τι συγγνώμη, μας πέθανες ρε φίλε».