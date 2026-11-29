Αγριεύει η κακοκαιρία «ΑΡΓΟΣ», με την Αττική να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών για τις οποίες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση. Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάσουν τοπικά τα 10 μποφόρ και πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ αισθητή θα είναι και η πτώση της θερμοκρασίας.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, το ισχυρότερο κύμα της κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει κυρίως την ανατολική και τη νότια Ελλάδα. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το Meteo.gr, το επεισόδιο βροχόπτωσης ανεβαίνει στην ανώτατη κατηγορία 5, η οποία χαρακτηρίζεται «Ακραία», έναντι της κατηγορίας 4 («Πολύ Σημαντική») στην οποία βρισκόταν το Σάββατο.

Οι περιοχές που βρίσκονται στο «κόκκινο»

Το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας επηρέασε κυρίως τη δυτική και τη βορειοανατολική Ελλάδα. Η ΕΜΥ εξέδωσε το Σάββατο κόκκινη προειδοποίηση για το Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά Ελλάδα, ενώ σε επίπεδο πορτοκαλί προειδοποίησης βρέθηκαν η δυτική Πελοπόννησος και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Η επιδείνωση προβλέπεται να επεκταθεί σήμερα στην Πιερία, τη Χαλκιδική και την ανατολική Θεσσαλία, με τη Λάρισα και τη Μαγνησία να βρίσκονται μεταξύ των περιοχών που θα δεχτούν ισχυρές βροχοπτώσεις.

Από τα ξημερώματα, τα εντονότερα φαινόμενα μετατοπίζονται στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Η κόκκινη προειδοποίηση της ΕΜΥ αφορά τη Λάρισα, τη Μαγνησία, την Αττική, τη Βοιωτία, τη Φθιώτιδα, την Εύβοια και τις Σποράδες.

Στην Πελοπόννησο, ιδιαίτερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Κορινθία, την Αργολίδα, την ανατολική Αρκαδία και τη Λακωνία.

Ριπές ανέμων έως 120 χλμ./ώρα

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ενίσχυση των βορείων και βορειοανατολικών ανέμων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι ριπές των ανέμων στο Αιγαίο αναμένεται να φτάσουν τα 100 χλμ./ώρα έως σήμερα το βράδυ, ενώ στη θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τα 120 χλμ./ώρα.

Η ΕΜΥ προβλέπει ανέμους έντασης 9 μποφόρ στα ανατολικά και τοπικά 10 μποφόρ στο Αιγαίο, για το οποίο έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση.

Οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Οι επιβάτες που σκοπεύουν να ταξιδέψουν θα πρέπει να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια και τις αποφάσεις των λιμενικών Αρχών.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Αττική

Μεταξύ των περιοχών που αναμένεται να δεχτούν μεγάλο όγκο νερού βρίσκεται και η Αττική, για την οποία η ΕΜΥ έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων που προβλέπονται σήμερα.

Ανάλογη θα είναι η εικόνα στη Βοιωτία και τη Φθιώτιδα. Οι κάτοικοι καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, κυρίως σε περιοχές που έχουν αντιμετωπίσει πλημμυρικά προβλήματα στο παρελθόν.

Πού θα χιονίσει – Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Εκτός από τις ισχυρές καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους, η κακοκαιρία «ΑΡΓΟΣ» φέρνει σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Meteo.gr, χιόνια αναμένονται στα ορεινά και ημιορεινά των ανατολικών ηπειρωτικών περιοχών, καθώς και στα ορεινά της Πελοποννήσου και της Εύβοιας.

Χιονοπτώσεις προβλέπονται επίσης στη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Θεσσαλία και πιθανώς στην κεντρική Στερεά Ελλάδα. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να χιονίσει πρόσκαιρα και σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και στα ημιορεινά της βόρειας και κεντρικής χώρας. Τα φαινόμενα ενδέχεται να δυσκολέψουν τις μετακινήσεις, ιδιαίτερα στο ορεινό και επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Η κακοκαιρία μετατοπίζεται στην Κρήτη

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν και τη Δευτέρα, με την Κρήτη να περνά στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Η ΕΜΥ έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για το νησί, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Την ίδια ώρα, οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο θα διατηρήσουν την έντασή τους, φτάνοντας τα 8 με 9 μποφόρ και τοπικά, στο νότιο Αιγαίο, τα 10 μποφόρ.

Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία – Οι οδηγίες προς τους πολίτες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων από την κακοκαιρία.

Οι πολίτες, ιδιαίτερα όσοι βρίσκονται στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις, καλούνται: