Τα τρίτα Χριστούγεννα χωρίς τον Κώστα Χαρδαβέλλα ετοιμάζεται να περάσει η Μαρία Παναγοπούλου, η οποία μοιράστηκε τις σκέψεις της για την απώλεια του συζύγου της μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά τον θάνατο του δημοσιογράφου, η ίδια παραδέχεται ότι εξακολουθεί να μην έχει διάθεση να γιορτάσει τα Χριστούγεννα, ωστόσο έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει διαφορετικά την πραγματικότητα. Στην ανάρτησή της περιέγραψε πώς βίωσε τις δύο προηγούμενες εορταστικές περιόδους και τι έχει αλλάξει φέτος.

«Τα πρώτα Χριστούγεννα χωρίς τον Κώστα, δεν τα κατάλαβα καν, αφού ήταν μόλις μία εβδομάδα μετά από την 17η Δεκεμβρίου 2024 που έφυγε.

Τα περσινά δεύτερα Χριστούγεννα, τα πέρασα με βαθιά θλίψη, αφού ήταν μία εβδομάδα μετά τη συμπλήρωση του ενός έτους από την “αναχώρησή” του. Και κάπως έτσι, φτάσαμε στα φετινά, που θα είναι τα τρίτα Χριστούγεννα χωρίς εκείνον. Συνεχίζω να μην έχω γιορτινή διάθεση, βιώνω όμως μια μεγάλη διαφορά», ανέφερε η Μαρία Παναγοπούλου.

Η μεγάλη αλλαγή δύο χρόνια μετά την απώλεια

Η ημερομηνία θανάτου του Κώστα Χαρδαβέλλα βρίσκεται αναπόφευκτα κοντά στις γιορτές. Η Μαρία Παναγοπούλου εξήγησε πως έχει πλέον κατανοήσει ότι εκείνο που μπορεί να αλλάξει δεν είναι οι συνθήκες, αλλά ο δικός της τρόπος διαχείρισης του πένθους.

«Γιατί φέτος έχω συνειδητοποιήσει πως το γεγονός ότι ο Κώστας “έφυγε” μία εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα, είναι κάτι που δεν θα αλλάξει ποτέ. Ό,τι κι αν κάνω η 17η Δεκεμβρίου θα απέχει πάντα τις ίδιες μέρες από την 25η Δεκεμβρίου ή από την 1η Ιανουαρίου.

Το μόνο που μπορεί να αλλάξει, είναι ο τρόπος που εγώ αντιμετωπίζω αυτή την πραγματικότητα. Και αυτή η συνειδητοποίηση, είναι για εμένα ένα σπουδαίο βήμα “βελτίωσης”. Πολύ σπουδαιότερο από το να γεμίσω το σπίτι με φωτάκια και πολύχρωμες μπάλες. Με άλλα λόγια, το τι είναι “βελτίωση” το ξέρουμε μόνο εμείς για εμάς. Κανείς άλλος», κατέληξε η Μαρία Παναγοπούλου.