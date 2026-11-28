Για τα οικογενειακά βιώματα που την πλήγωσαν και τις αντιλήψεις με τις οποίες μεγάλωσε μίλησε η Αθηνά Οικονομάκου σε συνέντευξη που παραχώρησε στη δημοσιογράφο Ξένια Ιωάννου για το νέο τεύχος του περιοδικού «InStyle». Η ηθοποιός αναφέρθηκε στα πατριαρχικά στερεότυπα που συνάντησε στη ζωή της, εξηγώντας πόσο συνειδητά προσπαθεί να μην τα μεταφέρει στα δικά της παιδιά.

«Μεγάλωσα μέσα σε μια πατριαρχική οικογένεια και έχω υποφέρει από αυτή τη συνθήκη, όπως και από κάποια στερεότυπα και αντιλήψεις με τις οποίες μεγάλωσε η δική μου γενιά. Είναι πράγματα που προσπαθώ συνειδητά να αποτινάξω από πάνω μου και να μην αναπαράγω στη ζωή μου, στις σχέσεις μου και στον τρόπο που μεγαλώνω τα παιδιά μου», ανέφερε η Αθηνά Οικονομάκου.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι έχει γίνει πολλές φορές μάρτυρας πατριαρχικών συμπεριφορών στον χώρο της δουλειάς της, οι οποίες την ενοχλούν ακόμη και όταν δεν έχουν την ίδια ως αποδέκτη. Ωστόσο, θεωρεί ότι η στάση της και τα όρια που έθετε στις επαγγελματικές της συναναστροφές δεν επέτρεψαν σε άλλους να την αντιμετωπίσουν με ανάλογο τρόπο.

«Δεν ξέρω αν ήταν ο δυναμισμός μου, η στάση μου ή τα όρια που έβαζα, αλλά δεν άφησα αυτές τις συμπεριφορές να με καθορίσουν. Έχω νιώσει, βέβαια, ότι χρειάζεται να αποδείξω πως, πέρα από όμορφη, είμαι και ικανή», εξήγησε η ηθοποιός.

Όπως επισήμανε, η αυτοπεποίθηση έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική της διαδρομή, καθώς δεν επέτρεψε στην αμφισβήτηση των άλλων να επηρεάσει την αντίληψη που έχει για τον εαυτό της.

Η εξομολόγηση για την ψυχοθεραπεία

Η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε επίσης για όσα ανακάλυψε μέσα από την ψυχοθεραπεία, παραδεχόμενη ότι επί χρόνια ένιωθε την ανάγκη να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των γύρω της, ακόμη και όταν η ίδια δυσκολευόταν.

«Μια από τις σημαντικότερες συνειδητοποιήσεις μου μέσα από την ψυχοθεραπεία είναι ότι δεν μπορώ να ελέγξω τα πάντα και δεν είναι δική μου ευθύνη να φροντίζω για όλα και για όλους. Για πολλά χρόνια πίστευα ότι έπρεπε να τα καταφέρνω σε όλα, να ανταποκρίνομαι σε κάθε προσδοκία και να είμαι δυνατή ακόμη κι όταν μέσα μου δεν ήμουν καλά», εξομολογήθηκε.

Με τον καιρό, όπως εξήγησε, έμαθε να αναγνωρίζει τα όριά της και να ζητά βοήθεια όταν τη χρειάζεται, χωρίς να αισθάνεται υποχρεωμένη να αποδεικνύει διαρκώς την αξία της στους άλλους.

«Έμαθα επίσης ότι δεν χρειάζεται να κερδίσω την αγάπη ή την αποδοχή των άλλων μέσα από όσα προσφέρω ή μέσα από το πόσο χρήσιμη είμαι για εκείνους. Το πιο δύσκολο, αλλά και πιο απελευθερωτικό, είναι να μάθεις να αποδέχεσαι τον εαυτό σου ακόμη κι όταν δεν είσαι στην καλύτερη εκδοχή σου», δήλωσε η ηθοποιός.